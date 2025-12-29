Rolnictwo 4.0 to realne oszczędności. Sprawdź, na co można dostać nawet 80% dofinansowania

Dziennikarze "Super Biznesu"
2025-12-29 13:44

Każdy rolnik doskonale wie, jak rosnące ceny paliwa, nawozów i środków ochrony roślin potrafią uszczuplić budżet gospodarstwa. Wielu z nich szuka oszczędności, nie zdając sobie sprawy, że największe rezerwy finansowe kryją się w technologii, która jeszcze do niedawna wydawała się zbyt droga i skomplikowana. Okazuje się jednak, że precyzyjne prowadzenie maszyn czy punktowe opryski to nie futurologia, a konkretne, policzalne zyski, na które można teraz zdobyć zaskakująco wysokie dofinansowanie.

Kabina nowoczesnego ciągnika rolniczego z tabletem wyświetlającym mapę pola uprawnego i trasy przejazdu. Technologia wspiera rolnictwo precyzyjne, optymalizując pracę i redukując koszty, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Kabina nowoczesnego ciągnika rolniczego z tabletem wyświetlającym mapę pola uprawnego i trasy przejazdu. Technologia wspiera rolnictwo precyzyjne, optymalizując pracę i redukując koszty, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • Analiza John Deere z 2025 roku ujawnia, jak rolnictwo precyzyjne w 500-hektarowym gospodarstwie generuje oszczędności na paliwie sięgające 200 tysięcy złotych rocznie
  • Inwestycja w systemy nawigacji RTK/GPS zwraca się często już po jednym sezonie, generując wymierne korzyści finansowe
  • Badania wskazują, że główną barierą dla rolnictwa precyzyjnego nie jest koszt, lecz brak wiedzy, mimo że 90% użytkowników uważa je za opłacalne
  • Dostępne dofinansowanie na cyfryzację rolnictwa w ramach programu „Rolnictwo 4.0” pokrywa nawet 80% kosztów inwestycji dla młodych rolników

Jakie oszczędności daje rolnictwo precyzyjne? Konkretne wyliczenia

Cyfryzacja w rolnictwie to nie odległa przyszłość, lecz realne oszczędności, które można policzyć. Jak wynika z raportu „Oszczędności w rolnictwie precyzyjnym”, opublikowanego w tym roku przez firmę John Deere, w gospodarstwie o powierzchni 500 hektarów zastosowanie precyzyjnego prowadzenia maszyn i kontroli sekcji pozwala na wymierne korzyści. Mowa tu o zmniejszeniu zużycia paliwa o 5 litrów na hektar przy siewie zbóż, a także o dalsze oszczędności podczas oprysków i nawożenia. W skali roku może to oznaczać nawet 35 tysięcy litrów paliwa mniej w baku, co przy dzisiejszych cenach przekłada się na około 200 tysięcy złotych. Innym dobrym przykładem jest technologia punktowego oprysku, taka jak See & Spray, która pozwala ograniczyć zużycie środków ochrony roślin od 45% do nawet 70%, dając oszczędność na poziomie 75 zł na każdym hektarze. Z kolei wdrożenie map zmiennego dawkowania nasion i nawozów w gospodarstwie uprawiającym ponad 300 hektarów kukurydzy zaowocowało wzrostem plonu o 4,5% przy tej samej ilości wysianego materiału, co dało dodatkowy zysk w wysokości 225 zł z hektara.

Korzyści te potwierdzają również inne analizy rynkowe. Badanie na temat systemów nawigacji RTK/GPS, przeprowadzone w 2025 roku przez portal agroprofil.pl, pokazuje, że technologie te pomagają ograniczyć nakładanie się przejazdów na polu o 5-10%. Dla gospodarstwa o areale 200 hektarów oznacza to roczną oszczędność rzędu 12 500 zł. Co ważne, taka inwestycja zwraca się wyjątkowo szybko. W przypadku popularnych zestawów chińskiej produkcji może to być już jeden sezon, a dla systemów fabrycznych zwykle wystarczą dwa lata intensywnej pracy. Potencjał cyfryzacji sięga jednak znacznie dalej niż tylko uprawy polowe. Jak czytamy w analizie ONDO Smart Agriculture Solution z bieżącego roku, inteligentne systemy nawadniania, oparte na czujnikach i danych satelitarnych, mogą zredukować zużycie wody nawet o 85% i energii o 50%, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu plonów o 40%.

Niska wiedza barierą. Jakie dotacje na cyfryzację rolnictwa oferuje państwo?

Mimo tak obiecujących wyników, droga do pełnej cyfryzacji polskiego rolnictwa wciąż napotyka na pewne wyzwania, głównie związane z wiedzą i umiejętnościami. Według badań Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego z 2025 roku, pojęcie rolnictwa precyzyjnego jest znane co trzeciemu rolnikowi, a z tej grupy co trzecia osoba aktywnie korzysta z dedykowanych narzędzi. Warto podkreślić, że aż 90% użytkowników uważa te rozwiązania za opłacalne. Badanie Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności z tego roku wskazuje, że główną barierą we wdrażaniu nowoczesnych technologii jest niski poziom kompetencji cyfrowych, na co zwraca uwagę 83% ankietowanych. Jednocześnie 66% polskich rolników przyznaje, że brakuje im informacji na ten temat, ale deklaruje chęć ich zdobycia, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla całego sektora.

Na szczęście, dostrzegając ten potencjał i potrzeby, administracja publiczna coraz mocniej wspiera rolników w cyfrowej transformacji. W 2025 roku finansowanie programu „Rolnictwo 4.0” zwiększono do 492 milionów złotych, a w ramach ostatniego naboru do dyspozycji gospodarzy oddano 210 mln zł z dofinansowaniem sięgającym nawet 80% dla młodych rolników i gospodarstw ekologicznych. Jak podał serwis agrofakt.pl, dodatkowe 142 mln zł trafiło do szkół rolniczych i ośrodków doradztwa. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) podpisano już 6400 umów na kwotę ponad 3,85 mld zł, które obejmują inwestycje w rolnictwo 4.0. Wprowadzane są także nowe, ogólnokrajowe rozwiązania, takie jak System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) do precyzyjnego szacowania skutków suszy czy obowiązkowa od 1 stycznia przyszłego roku elektroniczna ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin. Działania te uzupełnia uruchomiony program dotacji na drony rolnicze oraz prace nad Portalem Rolnika, który ma zostać uruchomiony w drugim kwartale 2026 roku.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski

Polecany artykuł:

Dotacje dla małych gospodarstw to nawet 120 tys. zł. Sprawdź, które przepisy up…
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW
OPRYSKI
CYFRYZACJA
ROLNICTWO