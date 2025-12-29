Analiza John Deere z 2025 roku ujawnia, jak rolnictwo precyzyjne w 500-hektarowym gospodarstwie generuje oszczędności na paliwie sięgające 200 tysięcy złotych rocznie

Inwestycja w systemy nawigacji RTK/GPS zwraca się często już po jednym sezonie, generując wymierne korzyści finansowe

Badania wskazują, że główną barierą dla rolnictwa precyzyjnego nie jest koszt, lecz brak wiedzy, mimo że 90% użytkowników uważa je za opłacalne

Dostępne dofinansowanie na cyfryzację rolnictwa w ramach programu „Rolnictwo 4.0” pokrywa nawet 80% kosztów inwestycji dla młodych rolników

Jakie oszczędności daje rolnictwo precyzyjne? Konkretne wyliczenia

Cyfryzacja w rolnictwie to nie odległa przyszłość, lecz realne oszczędności, które można policzyć. Jak wynika z raportu „Oszczędności w rolnictwie precyzyjnym”, opublikowanego w tym roku przez firmę John Deere, w gospodarstwie o powierzchni 500 hektarów zastosowanie precyzyjnego prowadzenia maszyn i kontroli sekcji pozwala na wymierne korzyści. Mowa tu o zmniejszeniu zużycia paliwa o 5 litrów na hektar przy siewie zbóż, a także o dalsze oszczędności podczas oprysków i nawożenia. W skali roku może to oznaczać nawet 35 tysięcy litrów paliwa mniej w baku, co przy dzisiejszych cenach przekłada się na około 200 tysięcy złotych. Innym dobrym przykładem jest technologia punktowego oprysku, taka jak See & Spray, która pozwala ograniczyć zużycie środków ochrony roślin od 45% do nawet 70%, dając oszczędność na poziomie 75 zł na każdym hektarze. Z kolei wdrożenie map zmiennego dawkowania nasion i nawozów w gospodarstwie uprawiającym ponad 300 hektarów kukurydzy zaowocowało wzrostem plonu o 4,5% przy tej samej ilości wysianego materiału, co dało dodatkowy zysk w wysokości 225 zł z hektara.

Korzyści te potwierdzają również inne analizy rynkowe. Badanie na temat systemów nawigacji RTK/GPS, przeprowadzone w 2025 roku przez portal agroprofil.pl, pokazuje, że technologie te pomagają ograniczyć nakładanie się przejazdów na polu o 5-10%. Dla gospodarstwa o areale 200 hektarów oznacza to roczną oszczędność rzędu 12 500 zł. Co ważne, taka inwestycja zwraca się wyjątkowo szybko. W przypadku popularnych zestawów chińskiej produkcji może to być już jeden sezon, a dla systemów fabrycznych zwykle wystarczą dwa lata intensywnej pracy. Potencjał cyfryzacji sięga jednak znacznie dalej niż tylko uprawy polowe. Jak czytamy w analizie ONDO Smart Agriculture Solution z bieżącego roku, inteligentne systemy nawadniania, oparte na czujnikach i danych satelitarnych, mogą zredukować zużycie wody nawet o 85% i energii o 50%, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu plonów o 40%.

Niska wiedza barierą. Jakie dotacje na cyfryzację rolnictwa oferuje państwo?

Mimo tak obiecujących wyników, droga do pełnej cyfryzacji polskiego rolnictwa wciąż napotyka na pewne wyzwania, głównie związane z wiedzą i umiejętnościami. Według badań Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego z 2025 roku, pojęcie rolnictwa precyzyjnego jest znane co trzeciemu rolnikowi, a z tej grupy co trzecia osoba aktywnie korzysta z dedykowanych narzędzi. Warto podkreślić, że aż 90% użytkowników uważa te rozwiązania za opłacalne. Badanie Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności z tego roku wskazuje, że główną barierą we wdrażaniu nowoczesnych technologii jest niski poziom kompetencji cyfrowych, na co zwraca uwagę 83% ankietowanych. Jednocześnie 66% polskich rolników przyznaje, że brakuje im informacji na ten temat, ale deklaruje chęć ich zdobycia, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla całego sektora.

Na szczęście, dostrzegając ten potencjał i potrzeby, administracja publiczna coraz mocniej wspiera rolników w cyfrowej transformacji. W 2025 roku finansowanie programu „Rolnictwo 4.0” zwiększono do 492 milionów złotych, a w ramach ostatniego naboru do dyspozycji gospodarzy oddano 210 mln zł z dofinansowaniem sięgającym nawet 80% dla młodych rolników i gospodarstw ekologicznych. Jak podał serwis agrofakt.pl, dodatkowe 142 mln zł trafiło do szkół rolniczych i ośrodków doradztwa. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) podpisano już 6400 umów na kwotę ponad 3,85 mld zł, które obejmują inwestycje w rolnictwo 4.0. Wprowadzane są także nowe, ogólnokrajowe rozwiązania, takie jak System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) do precyzyjnego szacowania skutków suszy czy obowiązkowa od 1 stycznia przyszłego roku elektroniczna ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin. Działania te uzupełnia uruchomiony program dotacji na drony rolnicze oraz prace nad Portalem Rolnika, który ma zostać uruchomiony w drugim kwartale 2026 roku.

