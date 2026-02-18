Eksperci wskazują, że opóźnienie siewu papryki o dwa tygodnie może kosztować utratę szczytu cenowego na początku sierpnia

Utrzymanie niższej temperatury w nocy jest kluczowe, aby zapobiec wybieganiu rozsady i wyhodować silne, krępe sadzonki

Nasiona selera korzeniowego do kiełkowania bezwzględnie potrzebują światła, dlatego błędem jest przykrywanie ich podłożem

Analiza doświadczeń czołowych gospodarstw potwierdza, że moczenie nasion może przyspieszyć wschody papryki nawet o 3 dni

Produkcja rozsady papryki. Kiedy siać, by zmaksymalizować plony i zyski?

Okres od drugiej połowy lutego do pierwszej połowy marca to dla producentów papryki absolutnie kluczowy moment na rozpoczęcie produkcji rozsad. Jak podaje portal podrb.pl, przygotowanie sadzonek zajmuje od 50 do 65 dni, a cały cykl uprawy, od siewu do pierwszych zbiorów, może trwać nawet 180 dni. Wczesny start jest więc niezbędny, aby zmieścić się w ramach polskiego sezonu wegetacyjnego. Serwis rajogrodnika.pl zwraca uwagę, że zaledwie dwa tygodnie spóźnienia z siewem mogą opóźnić zbiory o trzy, a nawet cztery tygodnie. Taki poślizg może oznaczać realne straty finansowe, ponieważ, jak wynika z analiz portali eroltech.pl i agro-market24.pl, szczyt cenowy na rynku przypada zazwyczaj na początek sierpnia.

Szybkie i równe wschody nasion to fundament udanej uprawy papryki, a osiągnąć je można tylko w ściśle kontrolowanych warunkach. Według informacji z portali ogrodniczy.olawa.pl oraz podrb.pl, decydujące znaczenie ma utrzymanie stałej temperatury podłoża w granicach 24-27°C. Pozwala to nasionom wykiełkować w ciągu jednego do dwóch tygodni. Doświadczeni producenci wiedzą jednak, że proces ten można przyspieszyć o 2-3 dni. Jak potwierdza serwis kadax.pl, skutecznym sposobem jest moczenie nasion w ciepłej wodzie przez 24 do 48 godzin przed wysiewem. Równie ważna jest prawidłowa agrotechnika, czyli umieszczenie nasion na głębokości 0,5-1 cm. Dbałość o te detale naprawdę się opłaca, o czym świadczą wyniki z 2024 roku, kiedy to, jak informował e-warzywnictwo.pl, czołowe gospodarstwa zbierały nawet 60 ton papryki z hektara.

Uprawa selera i papryki. Jak zapobiec wybieganiu i wzmocnić rozsadę?

Seler korzeniowy, podobnie jak papryka, potrzebuje wczesnego startu, a jego okres produkcji rozsady jest jeszcze dłuższy i wynosi od 10 do 12 tygodni. Portal rynek-rolny.pl zaleca, aby siew przeprowadzić w lutym lub marcu, dzięki czemu dobrze rozwinięte sadzonki będą gotowe do wysadzenia w pole po 15 maja. Warto pamiętać, że nasiona selera mają specyficzne wymagania. Do kiełkowania potrzebują światła, dlatego nie należy ich przykrywać ziemią, a jedynie delikatnie wcisnąć w podłoże. Optymalna temperatura do wschodów to 20-22°C. Biorąc pod uwagę prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na bieżący miesiąc, które zapowiadają utrzymywanie się chłodów, zapewnienie tak stabilnych warunków będzie możliwe głównie w ogrzewanych tunelach foliowych lub szklarniach.

Niezależnie od tego, czy uprawiamy paprykę, czy selera, opóźnienie siewu zawsze skutkuje produkcją słabszej, gorzej ukorzenionej rozsady. Jak ostrzega portal wrp.pl, takie rośliny po posadzeniu na miejsce stałe gorzej znoszą stres, są bardziej podatne na choroby i wolniej aklimatyzują się w nowych warunkach. W przypadku papryki dodatkowym wyzwaniem jest zapobieganie jej wybieganiu, czyli nadmiernemu wydłużaniu się pędów. Aby temu zaradzić, należy utrzymywać optymalną temperaturę: 20-22°C w dzień i 16-18°C w nocy. We wczesnych miesiącach roku, gdy dzień jest jeszcze krótki, niezbędne staje się również doświetlanie. Zgodnie z zaleceniami serwisów sadzonkionline.pl oraz zielony-parapet.pl, warto stosować lampy LED przez 12-14 godzin na dobę, aby wyhodować silne i krępe sadzonki, które staną się podstawą obfitego plonu.

PTNW - Miłosz Bembinow