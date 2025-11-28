Przygotowanie maszyn na zimę. To już nie tylko myjka i smarownica

Najnowsze dane na 2025 rok ujawniają, że predykcyjne utrzymanie ruchu oparte na czujnikach i AI może zapobiegać awariom maszyn z ponad 85% skutecznością

Akumulatory litowo-jonowe w ciągnikach elektrycznych mogą tracić nawet połowę swojej pojemności w temperaturze poniżej -20°C

Eksperci wskazują, że niedokładne czyszczenie sprzętu to jeden z najczęstszych błędów w przygotowaniu maszyn na zimę, prowadzący bezpośrednio do korozji

Nowoczesna konserwacja maszyn rolniczych to nie tylko smarowanie, ale również stały nadzór dzięki systemom telemetrii i zdalnej diagnostyce

Dobór odpowiednich płynów eksploatacyjnych, takich jak smary niskotemperaturowe, jest kluczowy dla ochrony mechanizmów w ekstremalnych warunkach zimowych

Predykcyjne utrzymanie ruchu. Jak czujniki i AI zapobiegają awariom maszyn?

Zimowa konserwacja maszyn rolniczych wkracza w nową erę, w której kluczem staje się zapobieganie awariom, a nie tylko ich naprawianie. Jak wynika z danych dotyczących tak zwanego predykcyjnego utrzymania ruchu na 2025 rok, nowoczesne systemy oparte na czujnikach i sztucznej inteligencji potrafią przewidzieć potencjalne usterki z imponującą dokładnością ponad 85%. Dla rolnika oznacza to konkretne korzyści: ryzyko nieplanowanych przestojów spada o połowę, a ogólne koszty konserwacji mogą być niższe nawet o 25%. Takie podejście zyskuje coraz większe zaufanie, co potwierdza badanie „Cyfryzacja w rolnictwie: przyszłość, która dzieje się już teraz”. Okazuje się, że aż 80% polskich rolników widzi w cyfryzacji szansę na rozwój swojego gospodarstwa. Praktycznymi przykładami są inteligentne czujniki Agrosentinels, które analizują drgania maszyn, czy platforma COMET Campus do diagnostyki pomp w opryskiwaczach, pozwalające wykryć problem, zanim stanie się poważny.

Stały nadzór nad maszynami, nawet gdy stoją w garażu, staje się standardem w nowoczesnym zarządzaniu flotą. Według informacji serwisu „Telemetria i połączenie z maszyną”, systemy telemetryczne i GPS umożliwiają ciągłe śledzenie stanu technicznego sprzętu. Dzięki temu diagnostykę można przeprowadzić zdalnie, a prace serwisowe zaplanować z dużym wyprzedzeniem, co jest szczególnie cenne w gospodarstwach o dużym areale. Raport niemieckiego stowarzyszenia rolniczego DLG z bieżącego roku podkreśla również rosnącą rolę systemów wizji komputerowej, takich jak Hagedorn VISION. To zaawansowany system kamer 3D, który wykrywa zatory w narzędziach uprawowych w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa precyzję pracy w trudnych warunkach, ale także chroni sprzęt przed uszkodzeniami. Innym ciekawym narzędziem jest platforma Syngenta Cropwise Operations AI Machine Pool, która pomaga optymalizować wykorzystanie maszyn i planować ich konserwację, łącząc rolników ze sprzętem w czasie rzeczywistym.

Przygotowanie maszyn na zimę. Od czyszczenia po serwis ciągników elektrycznych.

Choć cyfrowy nadzór jest niezwykle pomocny, to solidne, fizyczne przygotowanie maszyn do zimy wciąż pozostaje fundamentem. Eksperci zwracają uwagę, że jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niedokładne czyszczenie sprzętu. Jak możemy przeczytać w poradniku „6 najczęstszych błędów przy zimowym serwisie maszyn rolniczych”, pozostawione resztki ziemi czy roślin w połączeniu z wilgocią tworzą idealne warunki dla rozwoju korozji i mogą prowadzić do uszkodzeń mechanicznych. Po dokładnym umyciu maszyn warto zastosować nowoczesne środki ochronne, na przykład specjalistyczne woski, które tworzą barierę antykorozyjną. Równie ważny jest dobór odpowiednich płynów eksploatacyjnych. Nowoczesne smary niskotemperaturowe, jak Total Energies MULTIS EP 2, utrzymują swoje właściwości nawet przy mrozach sięgających -30°C. Podobnie specjalistyczne oleje, takie jak FUCHS AGRIFARM STOU MC 10W-40, zapewniają optymalną ochronę mechanizmów w ekstremalnych warunkach zimowych.

Postępująca elektryfikacja rolnictwa wprowadza zupełnie nowe zadania w kontekście przygotowań do zimy. Ciągniki elektryczne, takie jak Fendt e107 V Vario z akumulatorem o pojemności 100 kWh, wymagają szczególnej troski. Dane z tegorocznych targów Agrotech pokazują, że akumulatory litowo-jonowe w temperaturze poniżej -20°C mogą stracić nawet połowę swojej pojemności. Dlatego kluczowe stają się zaawansowane systemy zarządzania baterią (BMS), które monitorują jej temperaturę i napięcie, a także odpowiednia izolacja termiczna. Producenci wprowadzają również innowacje poprawiające komfort i wydajność pracy zimą. Należą do nich nowe systemy ogrzewania kabin, działające niezależnie od pracy silnika, oraz elektroniczne układy hydrauliczne Load Sensing, które zwiększają precyzję i szybkość reakcji osprzętu. Wszystko to pokazuje, że odpowiednie przygotowanie do zimy staje się coraz bardziej zaawansowanym procesem, który łączy tradycyjną dbałość o sprzęt z najnowszymi osiągnięciami techniki.

Rolnicy oszukani na nasionach: miała wyrosnąć pietruszka korzeniowa, wyrosła naciowa