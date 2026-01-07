Analiza Wielkopolskiej Izby Rolniczej ujawnia, która popularna uprawa przyniosła nawet 3,6 tysiąca złotych straty z hektara w 2025 roku

Kluczowym wsparciem dla płynności finansowej w ubiegłym roku okazały się nie tylko dopłaty bezpośrednie, ale też preferencyjne kredyty obrotowe

Prognozy ekspertów na 2026 rok wskazują na możliwe dalsze spadki cen kluczowych produktów rolnych, w tym warzyw nawet o 15%

Rząd zapowiada zupełnie nowe formy pomocy dla rolników, a harmonogram naborów wniosków o dopłaty na 2026 rok jest już znany

Jakie wsparcie otrzymali rolnicy w 2025 roku? Kwoty dopłat i warunki kredytów

Miniony, 2025 rok, przyniósł polskim rolnikom potężny zastrzyk gotówki, który miał na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynku. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich, wsparcie trafiło do ponad 1,17 miliona gospodarstw, a łączna kwota sięgnęła około 11,5 mld zł. Warto podkreślić, że zaliczki wypłacano w maksymalnej dopuszczonej przez Unię Europejską wysokości, czyli do 70% należnych kwot. Sprawną akcję umożliwiła modernizacja systemów informatycznych, a w pierwszej kolejności środki otrzymali rolnicy poszkodowani przez niekorzystne warunki pogodowe, w tym z rejonu Żuław. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do końca 2025 roku łącznie z płatnościami końcowymi rolnicy otrzymali już blisko 12,5 mld zł, a cała pula wsparcia w tej kampanii ma wynieść około 19,2 mld zł.

Jednak same dopłaty to nie wszystko. Ważną odpowiedzią na rosnące koszty produkcji i problemy z płynnością finansową okazały się preferencyjne kredyty obrotowe. Zainteresowanie było tak duże, że jak podaje resort rolnictwa, pierwotna pula środków w wysokości 750 mln zł została szybko wyczerpana i ostatecznie zwiększono ją do blisko 2,9 mld zł. Warunki były dla rolników bardzo korzystne, ponieważ państwo dopłacało 7% do odsetek przez pierwsze dwa lata, oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosiło maksymalnie 1%, a spłatę można było rozłożyć na cztery lata. Tego typu pomoc była niezwykle potrzebna, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za listopad 2025 roku, które pokazały wzrost kosztów usług dla rolnictwa o 5,3% w skali roku. Z tych samych analiz GUS wynika, że dla ponad dwóch trzecich rolników, czyli aż 67,4%, to właśnie zbyt wysokie koszty produkcji stanowiły największą barierę w rozwoju gospodarstwa.

Które uprawy przyniosły straty w 2025? Prognozy cen i wsparcie na 2026 rok

Problem wysokich kosztów i niskiej rentowności najmocniej dał o sobie znać w przypadku niektórych upraw. Z analiz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2025 rok wynika, że zdecydowanie najmniej opłacalna była uprawa kukurydzy na ziarno, która przynosiła stałe straty, wahające się od ponad 2,3 tys. zł do niemal 3,6 tys. zł na hektarze. Regularnie pod kreską znajdował się również jęczmień jary, gdzie pod koniec roku straty przekraczały 1,4 tys. zł na hektarze. Co ciekawe, dane Eurostatu dla całej Unii Europejskiej za drugi kwartał 2025 roku pokazywały pewną poprawę marż, bo ceny produktów rolnych wzrosły średnio o 5,6% przy wzroście kosztów o zaledwie 0,4%. Niestety, lokalna rzeczywistość dla wielu polskich rolników okazała się znacznie trudniejsza. Prognozy Banku Światowego na 2026 rok zakładają stabilizację lub niewielki spadek cen, co sugeruje, że poprawy opłacalności nie należy szukać wyłącznie po stronie rynku.

W związku z tymi wyzwaniami, również na obecny, 2026 rok, planowane są kolejne działania wspierające. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że rozważa uruchomienie nowych instrumentów, takich jak kredyty konsolidacyjne, które mogłyby pomóc rolnikom w uporządkowaniu zobowiązań finansowych. Jednocześnie warto śledzić prognozy cenowe, a te przedstawione przez bank BNP Paribas wskazują, że w 2026 roku ceny niektórych produktów mogą zauważalnie spaść, w tym masła o ponad 10% oraz warzyw nawet o 10-15% w ujęciu rocznym. Aby ułatwić rolnikom przygotowanie się do nadchodzącego sezonu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała już pełny harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR na 2026 rok. Terminy składania dokumentów na różne formy wsparcia, od premii dla młodych rolników po inwestycje w gospodarstwach, rozplanowano na okres od lutego do listopada.

PTNW - Modzelewski