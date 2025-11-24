Rekordowy eksport żywności z Polski. Ale jeden z kluczowych sektorów przeżywa kryzys

Najnowsze dane KOWR ujawniają, które sektory napędzają rekordowy eksport żywności z Polski w 2025 roku

Mimo ogólnych sukcesów, polski eksport zboża przeżywa głęboki kryzys ze spadkiem wolumenu o 36%

Analiza ekspertów UE wskazuje na kluczowe przyczyny załamania w polskim sektorze zbożowym

Sprzedaż polskiej wołowiny za granicę wzrosła aż o 45%, stając się jednym z motorów napędowych eksportu

Rekordowy eksport żywności z Polski. Które produkty napędzają wzrost?

Według najnowszych danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), polska żywność bije kolejne rekordy na rynkach zagranicznych. Od stycznia do września 2025 roku wartość naszego eksportu rolno-spożywczego sięgnęła imponującej kwoty 43,1 mld euro, co oznacza wzrost o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Główną siłą napędową tego sukcesu jest bez wątpienia sektor mięsny, który odpowiada za 22% całego eksportu, przynosząc przychody na poziomie 8,3 mld euro. Warto zwrócić uwagę na spektakularny wzrost sprzedaży drobiu, która podskoczyła o 27,5% do 3,1 mld euro. Jeszcze lepiej poradziła sobie wołowina i cielęcina, gdzie zanotowano aż 45% wzrostu, osiągając wartość 2,0 mld euro. Jak potwierdza tegoroczny raport Strategy&, dzięki sprzedaży 1,6 miliona ton mięsa drobiowego, Polska umacnia swoją pozycję w światowej czołówce eksporterów.

Równie imponujące wyniki osiągnął polski sektor mleczarski. Zgodnie z danymi KOWR, w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku eksport produktów mlecznych przyniósł 3,1 mld euro, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do 2024 roku. Największym zainteresowaniem za granicą cieszyły się sery i twarogi, które stanowiły blisko jedną trzecią wartości tej sprzedaży. Tak dobre rezultaty nie biorą się znikąd. Są one efektem coraz wydajniejszej produkcji krajowej, co potwierdzają dane Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHB) ze stycznia tego roku. Średnia roczna wydajność krowy objętej oceną wzrosła o 461 kg, osiągając znakomity poziom 9611 kg mleka. To przełożyło się na łączną produkcję przekraczającą 7,6 mld kg mleka od aktywnych krów.

Eksport do UE rośnie, ale sektor zbożowy w tarapatach. Co mówią dane?

Kluczowym rynkiem zbytu dla polskiej żywności pozostaje Unia Europejska. To właśnie do krajów członkowskich trafiło aż 75% naszych towarów rolno-spożywczych, o łącznej wartości 32,4 mld euro. Co ważne, przychody ze sprzedaży na rynek unijny wzrosły o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zgodnie z listopadową analizą KOWR, naszymi największymi partnerami handlowymi są Niemcy, które kupiły od nas produkty za 10,9 mld euro (wzrost o 8%). Na kolejnych miejscach uplasowały się Francja z wynikiem 3,0 mld euro (wzrost o 23%) oraz Niderlandy, do których wyeksportowaliśmy żywność za 2,5 mld euro (wzrost o 13%). Warto również zauważyć, że handel z krajami spoza UE przyniósł 10,7 mld euro, a szczególnie dynamicznie, bo aż o 31%, wzrosła sprzedaż na Ukrainę, osiągając poziom 878 mln euro.

Niestety, pomimo tych ogólnych sukcesów, nie wszystkie gałęzie rolnictwa miały powody do zadowolenia. Sektor zbożowy, choć wciąż ważny dla naszego handlu zagranicznego z eksportem o wartości 4 mld euro, zmaga się z poważnymi trudnościami. Wolumen sprzedaży zbóż za granicę spadł aż o 36%, do poziomu 3,7 mln ton. Jak informuje unijna Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa (DG AGRI), na tę sytuację złożyło się kilka czynników: wysokie koszty transportu, problemy z przepustowością portów oraz niepewność związana z przepisami. W efekcie Polska spadła na szóste miejsce wśród eksporterów zbóż w UE, a nasz udział w tym rynku wynosi zaledwie 4%. Dodatkowym utrudnieniem dla wszystkich eksporterów, na co zwraca uwagę KOWR, był mocny kurs złotego wobec dolara, co obniżało opłacalność sprzedaży zagranicznej.

A.BRYŁKA: NIEMCY TĘSKNIĄ ZA WSPÓŁPRACĄ Z ROSJĄ. TA POLITYKA PROWADZI DO LIKWIDACJI ROLNICTWA | SEDNO SPRAWY