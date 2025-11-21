Najnowszy raport IJHARS ujawnia, że liczba producentów ekologicznych w Polsce rośnie w imponującym tempie, a powierzchnia upraw ekologicznych powiększyła się w ubiegłym roku o blisko 9%

Przejście na rolnictwo ekologiczne w 2025 roku wiąże się z rekordowymi dopłatami sięgającymi ponad 3000 zł do hektara upraw

Badanie EKOBAROMETR z maja tego roku potwierdza, że ponad 60% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za certyfikowaną żywność ekologiczną

Nowe przepisy o żywieniu zbiorowemu i rosnący eksport otwierają przed producentami ekologicznymi stabilne rynki zbytu

Jak rozwija się rolnictwo ekologiczne w Polsce? Najnowsze dane IJHARS

Z najnowszego raportu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), opublikowanego w tym roku, płyną optymistyczne wieści dla polskiego rolnictwa. Sektor produkcji ekologicznej rozwija się w imponującym tempie. W ubiegłym, 2024 roku, w Polsce działało już blisko 25 tysięcy (dokładnie 24 793) producentów ekologicznych, co oznacza wzrost o 3,3% w skali roku. Jeszcze szybciej przybywało ziemi pod ekologicznymi uprawami – ich powierzchnia powiększyła się aż o 8,7%, osiągając ponad 691 tysięcy hektarów. Co ciekawe, na czoło wysuwają się województwa pomorskie i wielkopolskie, gdzie przybyło odpowiednio 16,6% i 15,6% nowych gospodarstw. Prognozy IJHARS wskazują, że jeszcze w tym roku przekroczymy barierę 25 tysięcy gospodarstw, co przybliża nas do strategicznego celu, jakim jest objęcie uprawami ekologicznymi co najmniej 7% gruntów rolnych w Polsce do 2030 roku.

Raport IJHARS dostarcza również cennych wskazówek dotyczących struktury upraw. Analiza danych z lat 2023-2024 pokazuje, że w rolnictwie ekologicznym dominują zboża, zajmujące około 30% areału, oraz rośliny paszowe z udziałem przekraczającym 20%. Z drugiej strony, uprawa ekologicznych ziemniaków wciąż pozostaje niszą, stanowiąc zaledwie 0,3-0,4% powierzchni. Dla rolników planujących rozwój lub zmianę profilu produkcji są to kluczowe informacje. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w prawie. Wchodząca w tym roku w życie nowelizacja przepisów o funduszach promocji rozszerza je o słonecznik. To może być sygnał, że uprawa tej rośliny oleistej w systemie ekologicznym stanie się wkrótce bardziej opłacalna i otworzy nowe możliwości rynkowe.

Ile Polacy są gotowi zapłacić za żywność ekologiczną? Nowe dane o konsumentach

Wzrost produkcji ekologicznej idzie w parze ze zmianą nawyków zakupowych Polaków. Jak wynika z majowego badania EKOBAROMETR VII EDYCJA, przeprowadzonego przez agencję SW Research, konsumenci coraz chętniej sięgają po certyfikowaną żywność. Aż 60% z nas (44% „raczej tak” i 16% „zdecydowanie tak”) deklaruje, że wybiera produkty ekologiczne. Co istotne, ponad połowa badanych (51%) przyznaje, że kupuje żywność z oznaczeniem „bio”, gdy tylko ma taką możliwość. To nie tylko puste deklaracje. Okazuje się, że ponad 61% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za produkty, które powstały w zgodzie z naturą. Takiej postawie sprzyja fakt, że różnice w cenach między żywnością ekologiczną a konwencjonalną stają się coraz mniejsze i wynoszą obecnie około 10-20%.

Pozycja rolnictwa ekologicznego na rynku jest wzmacniana przez jego świetny wizerunek. To samo badanie SW Research pokazuje, że ponad 70% Polaków jest przekonanych o pozytywnym wpływie tego systemu produkcji na środowisko. Tak duże zaufanie społeczne to doskonała podstawa do dalszych działań informacyjnych. Wykorzystuje to między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które we wrześniu tego roku ruszyło z ogólnopolską kampanią pod hasłem „#KupujŚwiadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”. Szeroko zakrojone działania promocyjne w telewizji, internecie i na bilbordach mają na celu jeszcze mocniejsze utrwalenie w świadomości konsumentów korzyści płynących z wyboru certyfikowanych produktów.

Dopłaty, eksport i nowe rynki. Jakie wsparcie czeka na rolników ekologicznych?

Rolnicy, którzy rozważają przestawienie swojego gospodarstwa na produkcję ekologiczną, mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że na bieżący rok w ramach interwencji „Rolnictwo ekologiczne” przewidziano dopłaty wahające się od 1 043 zł do 3 105 zł do hektara. Wysokość stawki zależy od rodzaju uprawy oraz etapu konwersji. Pomyślano również o mniejszych gospodarstwach, dla których przygotowano specjalny pakiet z podstawową stawką 1 640 zł na hektar. Dodatkowo można otrzymać p premię w wysokości 573 zł na hektar za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Takie rozwiązania finansowe znacznie ułatwiają podjęcie decyzji o przejściu na ekologiczne metody uprawy.

Wsparcie finansowe to jedno, ale równie ważne są perspektywy zbytu. W tym obszarze także widać pozytywne zmiany. Obecnie w Polsce trwają prace nad ustawą o ekologicznym żywieniu zbiorowym, która może otworzyć producentom drzwi do zaopatrywania stołówek szkolnych, przedszkolnych czy restauracji. Taki krok stworzyłby duży i stabilny rynek wewnętrzny. Równocześnie rośnie w siłę eksport. Dane za okres od stycznia do sierpnia tego roku pokazują, że wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego wzrosła o 7,3% rok do roku. Potencjał ten dostrzega Polska Izba Żywności Ekologicznej, która aktywnie promuje nasze produkty na ważnych międzynarodowych targach, między innymi w Holandii i Francji, otwierając tym samym nowe drogi dla polskiej, certyfikowanej żywności.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski