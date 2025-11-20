Rolnictwo precyzyjne może obniżyć koszty nawet o 20%. Sprawdź, jak zdobyć na to dofinansowanie

Dotacje dla rolników w ramach programu „Rozwój małych gospodarstw” sięgające 120 tysięcy złotych są dostępne tylko do 28 listopada

Jak rolnictwo precyzyjne obniża koszty? Przykłady i konkretne liczby

Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym to nie tylko ciekawostki technologiczne, ale przede wszystkim realne oszczędności i wyższe zyski. Doskonale pokazują to przykłady z polskich pól. Jak podaje serwis Agroprofil, w jednym z 500-hektarowych gospodarstw wdrożenie precyzyjnego siewu i oprysku pozwoliło obniżyć koszty produkcji aż o 20%. Było to możliwe dzięki mniejszemu zużyciu paliwa, które spadło o 5 litrów na hektar podczas siewu zbóż, oraz ograniczeniu strat środków ochrony roślin na powierzchni od 10 do 15 hektarów. Serwis Dotrelations wskazuje z kolei, że technologia See&Spray może zmniejszyć zużycie chemii nawet o 70%. W praktyce, przy stosowaniu popularnego herbicydu Elumis, oznacza to oszczędność na poziomie 75 złotych na każdym hektarze. Równie dobre efekty daje zmienny wysiew kukurydzy, który według tych samych analiz potrafi podnieść plony średnio o 4,5%, nie zwiększając przy tym ilości wysiewanych nasion.

Warto podkreślić, że innowacje te nie są już zarezerwowane wyłącznie dla największych graczy. Coraz częściej trafiają do mniejszych i średnich gospodarstw, stając się realnym wsparciem w codziennej pracy. Dobrym przykładem jest wprowadzony w tym roku dron rolniczy DJI Agras T25. Jak informuje portal Dronmag, jego kompaktowa budowa i prosta obsługa sprawiają, że idealnie nadaje się do samodzielnego użytku, a przy tym potrafi opryskać 12 hektarów w ciągu godziny. Analizy serwisu Itwiz pokazują z kolei, że wdrożenie sztucznej inteligencji nawet w niewielkich gospodarstwach może przynieść zwrot z inwestycji na poziomie 120%. Oznacza to, że każda zainwestowana złotówka daje ponad 1,20 zł czystego zysku. Nie można zapominać też o korzyściach dla środowiska. Według danych Dotrelations inteligentne opryskiwacze ograniczają spływ chemikaliów do gleby o 93% i zmniejszają ich znoszenie przez wiatr o 87%.

Jak sfinansować modernizację gospodarstwa? Przegląd dotacji i kredytów

Barierą we wprowadzaniu innowacji często bywają finanse, jednak rolnicy mogą liczyć na solidne wsparcie w tym zakresie. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w ramach programu „Rozwój małych gospodarstw” można ubiegać się o dotację w wysokości 100 tysięcy złotych. Kwota ta rośnie do 120 tysięcy złotych, jeśli gospodarstwo prowadzi produkcję ekologiczną lub rozwija sprzedaż bezpośrednią w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Warto się spieszyć, ponieważ nabór wniosków, z budżetem wynoszącym niemal 515 milionów złotych, kończy się 28 listopada bieżącego roku. To jednak nie wszystko. Jak donosi Businessinsider, dostępne są także inne programy, na przykład wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii czy poprawę efektywności energetycznej, gdzie dofinansowanie może wynieść nawet 1,7 miliona złotych.

Oprócz bezzwrotnych dotacji, rolnicy mają do dyspozycji także inne formy finansowania. W tym roku ARiMR uruchomiła we współpracy z bankami specjalną linię kredytową o wartości 500 milionów złotych, a dodatkowe 5 milionów złotych przeznaczyła na dopłaty do oprocentowania. Takie działania są częścią szerszego, państwowego planu modernizacji rolnictwa. Jak podaje portal Topagrar, rządowa „Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 roku” stawia ambitny cel, zakładając, że za dekadę połowa polskich gospodarstw będzie korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Aby zachęcić do inwestycji i pokazać praktyczne korzyści, Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Cyfryzacji stworzyło sieć gospodarstw demonstracyjnych. Według serwisu Superbiz, można w nich na własne oczy przekonać się, jak nowoczesne technologie sprawdzają się w praktyce, co z pewnością ułatwia podjęcie świadomej decyzji o modernizacji własnego gospodarstwa.

