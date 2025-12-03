Wysokość dopłat ekologicznych w 2025 roku sięga nawet 3105 zł na hektar, oferując realne wsparcie finansowe dla producentów

Analiza IJHARS ujawnia, że liczba gospodarstw z certyfikatem ekologicznym w Polsce stale rośnie, a wartość rynku przekroczyła już 2 miliardy złotych

Nadchodząca zmiana w prawie od 1 września 2026 roku stworzy ogromny i stabilny rynek zbytu na żywność ekologiczną w szkołach oraz przedszkolach

Najnowsze badanie EKOBAROMETR potwierdza, że ponad 60% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za certyfikowane produkty ekologiczne

Strategiczny cel Polski na 2030 rok oznacza konieczność niemal podwojenia areału upraw ekologicznych, co stwarza ogromne możliwości dla nowych gospodarstw

Ilu jest producentów ekologicznych w Polsce? Dane o rynku, areale i stawkach dopłat

Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się w bardzo dobrym tempie, co widać zarówno po rosnącej liczbie gospodarstw, jak i po wartości całego rynku. Z analiz serwisu BIOPROFIT.info, opartych na danych firmy NielsenIQ, wynika, że już w 2023 roku rynek ten był wart ponad 2 miliardy złotych, a prognozy wskazują na dalszy, stabilny wzrost na poziomie 4-6% rocznie. Potwierdzają to również dane zawarte w „Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2023-2024”, opublikowanym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Według tego dokumentu, w ubiegłym, 2024 roku, w Polsce działało już blisko 25 tysięcy producentów ekologicznych, co oznacza wzrost o 3,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jeszcze szybciej powiększył się areał upraw ekologicznych, który przekroczył 691 tysięcy hektarów. Eksperci z IJHARS przewidują, że w bieżącym, 2025 roku, liczba gospodarstw z certyfikatem ekologicznym z łatwością przekroczy próg 25 tysięcy. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w województwach pomorskim i wielkopolskim.

Warto zauważyć, że polskie rolnictwo ekologiczne opiera się głównie na produkcji roślinnej, która dominuje w ponad 93% certyfikowanych gospodarstw. Jedynie niespełna 7% z nich decyduje się na utrzymanie inwentarza. Istotnym czynnikiem, który zachęca rolników do przechodzenia na ekologiczne metody uprawy, jest system dopłat. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2025 roku wsparcie w ramach płatności ekologicznych jest zróżnicowane i wynosi od 1043 zł do 3105 zł na hektar, w zależności od rodzaju upraw oraz tego, czy gospodarstwo jest jeszcze w okresie przestawiania. Dla mniejszych gospodarstw, o powierzchni do 10 hektarów, przygotowano uproszczone rozwiązanie w postaci stałej stawki 1640 zł na hektar. Te instrumenty finansowe odgrywają kluczową rolę w realizacji strategicznego celu Polski, jakim jest objęcie produkcją ekologiczną co najmniej 7% użytków rolnych do 2030 roku. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku lat areał upraw ekologicznych powinien się niemal podwoić w stosunku do stanu z 2019 roku.

Dlaczego Polacy kupują żywność ekologiczną? Nowe trendy i przyszłość rynku BIO

Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych nie byłby możliwy bez rosnącego zainteresowania ze strony konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po certyfikowaną żywność. Z badania EKOBAROMETR, które w maju 2025 roku przeprowadziła agencja SW Research, jasno wynika, że ponad 60% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne. Co więcej, ponad 70% badanych jest przekonanych, że taka forma rolnictwa ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Sprzyjającym czynnikiem jest także stopniowo malejąca różnica w cenach między żywnością ekologiczną a konwencjonalną, która według serwisu SUPERBIZ wynosi obecnie około 10-20%. Mimo tych pozytywnych sygnałów, potencjał rynku wciąż jest ogromny. Jak zauważa portal HORTINET.pl, statystyczny Polak wydaje na produkty ekologiczne zaledwie 8 euro rocznie, podczas gdy w krajach takich jak Austria czy Dania kwoty te sięgają nawet 250-350 euro.

Przyszłość rynku ekologicznego w Polsce rysuje się w jasnych barwach, także za sprawą nadchodzących zmian w prawie i nowych trendów. Kluczowym wydarzeniem będzie wprowadzenie od 1 września 2026 roku obowiązku serwowania w szkołach i przedszkolach co najmniej jednego pełnowartościowego, roślinnego obiadu w tygodniu. Taka regulacja stworzy ogromny i stabilny rynek zbytu dla producentów żywności ekologicznej. Polska Izba Żywności Ekologicznej prognozuje, że dzięki temu w najbliższych latach udział produktów BIO w całym rynku spożywczym wzrośnie z obecnego poziomu poniżej 1% do 2-3%. Największym wyzwaniem pozostaje jednak edukacja konsumentów. Jak pokazała kampania „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia 2”, unijny symbol certyfikowanej żywności ekologicznej rozpoznaje zaledwie co czwarty Polak. Na szczęście dostępność takich produktów stale się poprawia, głównie za sprawą dużych sieci handlowych, takich jak Lidl, Carrefour czy Auchan, które dynamicznie rozwijają własne marki ekologiczne.

