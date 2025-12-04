Najnowsze dane GIJHARS ujawniają, że liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce stale rośnie, a wartość rynku żywności bio przekroczyła już 2 miliardy złotych

Dopłaty ekologiczne w 2025 roku mogą sięgnąć nawet 3105 zł na hektar, co stanowi kluczowe wsparcie w transformacji gospodarstwa

Przełomowe rozporządzenie może sprawić, że od 2026 roku szkoły staną się ogromnym i gwarantowanym rynkiem zbytu dla certyfikowanej żywności

Analizy KOWR wskazują, że eksport polskiej żywności ekologicznej otwiera obiecujące perspektywy zwłaszcza na rynkach USA, Kanady oraz Azji

Ile jest gospodarstw eko w Polsce? Statystyki, dopłaty i nowe prawo dla szkół

Sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce dynamicznie się rozwija, co potwierdzają najnowsze dane Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS), opublikowane we wrześniu tego roku. Jak czytamy w raporcie, w 2024 roku liczba producentów ekologicznych wzrosła o ponad 3% i sięgnęła blisko 25 tysięcy, a powierzchnia upraw certyfikowanych powiększyła się o prawie 9%, przekraczając 690 tysięcy hektarów. Inspektorat prognozuje, że w bieżącym, 2025 roku, liczba gospodarstw ekologicznych jeszcze wzrośnie, a największe zainteresowanie widać w województwach pomorskim i wielkopolskim. To rosnące zaangażowanie przekłada się również na portfele, ponieważ według analiz Polskiej Izby Żywności Ekologicznej i firmy NielsenIQ, wartość krajowego rynku żywności bio już w zeszłym roku przekroczyła 2 miliardy złotych. Co ważne dla konsumentów, różnica w cenie między produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi maleje. Badania SW Research pokazują, że wynosi ona już tylko 10-20%, co wynika głównie z rosnących kosztów nawozów i pestycydów w rolnictwie tradycyjnym.

Tak dynamiczny wzrost nie byłby możliwy bez odpowiedniego wsparcia. Z jednej strony rolnicy mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na 2025 rok przewidziano dopłaty ekologiczne, które w zależności od rodzaju uprawy i okresu konwersji wynoszą od 1043 zł do 3105 zł na hektar. Z drugiej strony, pojawiają się rozwiązania systemowe, które budują stabilny rynek zbytu dla produktów bio. Przełomową zmianą może okazać się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zakłada, że od 1 września 2026 roku placówki oświatowe, takie jak szkoły i przedszkola, będą miały obowiązek serwowania przynajmniej jednego posiłku roślinnego tygodniowo. Dla producentów ekologicznych jest to niezwykle ważna wiadomość, ponieważ oznacza stworzenie ogromnego i przewidywalnego popytu na certyfikowaną żywność, co daje gwarancję stałego odbiorcy i stabilizuje sytuację na rynku.

Eksport polskiej żywności eko rośnie. Które rynki są najbardziej obiecujące?

Polska żywność ekologiczna zyskuje uznanie nie tylko w kraju, ale również coraz śmielej podbija rynki zagraniczne. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wynika, że od stycznia do września bieżącego roku wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych wyniosła 43,1 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 8% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Co ciekawe, niemal jedna czwarta tej kwoty, czyli 10,7 mld euro, pochodziła ze sprzedaży do krajów spoza Unii Europejskiej. Najważniejszymi odbiorcami naszych towarów poza UE okazały się Wielka Brytania, Ukraina, Stany Zjednoczone i Turcja. Polscy producenci doskonale wpisują się w światowe trendy. Jak czytamy w raporcie BIOPROFIT.info, globalny rynek żywności ekologicznej w 2025 roku szacowany jest na ponad 222 mld dolarów i rośnie w imponującym tempie 8-9% rocznie. Podobne ożywienie widać także w Europie, gdzie na początku roku sprzedaż produktów bio wzrosła o ponad 4%, co potwierdzają analizy Agence Bio.

Polscy eksporterzy nie są pozostawieni sami sobie, a ich działania wspierają zarówno instytucje państwowe, jak i rosnący popyt na konkretne produkty na świecie. Z analizy portalu Foodcom.pl wynika, że ogromne możliwości otwierają się na rynkach Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie rośnie zapotrzebowanie na produkty bez laktozy, a wartość tego segmentu w 2025 roku ocenia się na około 15 mld dolarów. Równie obiecującym kierunkiem jest Azja. Jak wskazuje portal Srodkinabiznes.pl, rośnie zainteresowanie polską żywnością ekologiczną w Chinach, co jest napędzane przez bogacącą się klasę średnią, a także w Indiach, gdzie coraz popularniejszy staje się zdrowy styl życia. Te wysiłki aktywnie wspiera KOWR, który na ten rok zaplanował 140 działań promocyjnych, w tym organizację 24 stoisk narodowych na targach. Dodatkowo, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, prowadzone są działania na strategicznych rynkach, takich jak Arabia Saudyjska, Japonia czy Brazylia. Dobre perspektywy rysują również nowe umowy handlowe, które w tym roku Unia Europejska zawarła z Chile, Szwajcarią i Wielką Brytanią, ułatwiając sprzedaż certyfikowanych produktów i otwierając przed polskimi rolnikami kolejne drzwi do globalnego rynku.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski