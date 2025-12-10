Rządowe wsparcie dla rolników na finiszu roku. Sprawdź, jak dostać kredyt na 2 procent

2025-12-10 15:39

Polski rolnik ma powody do dumy – produkowana przez niego żywność nie tylko karmi cały kraj, ale i podbija zagraniczne rynki, bijąc kolejne rekordy. Wydawałoby się, że to idealny czas na spokój, jednak nad horyzontem zbierają się chmury w postaci nowych umów handlowych i niepewności klimatycznej. Mało kto jednak wie, że rząd ma już gotowy plan i konkretne pieniądze, by pomóc rolnikom – sprawdź, z jakiego wsparcia można skorzystać jeszcze w tym roku.

  • Najnowszy raport Klubu Jagiellońskiego potwierdza, że Polska jest liderem samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej
  • Rekordowa wartość eksportu żywności na poziomie 53,5 mld euro to dowód na globalną siłę polskiego rolnictwa
  • Ministerstwo rolnictwa analizuje przyszłe ryzyka, by przygotować konkretne wsparcie dla rolników w obliczu nowych umów handlowych
  • Dostępne do końca grudnia kredyty preferencyjne dla rolników i nabór wniosków w ramach WPR to realna szansa na finansowanie gospodarstwa

Produkcja żywności w Polsce. Jakie mamy nadwyżki i wyniki eksportowe?

Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości – polskie rolnictwo jest w doskonałej kondycji. Jak wynika z grudniowego raportu Klubu Jagiellońskiego, opublikowanego w tym roku, nasz kraj jest liderem samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. Polska zajęła pierwsze miejsce aż w 8 z 12 badanych kategorii produktów rolno-spożywczych. Wysoki poziom bezpieczeństwa żywnościowego potwierdza również Polski Instytut Ekonomiczny, wskazując na znaczne nadwyżki produkcyjne. W przypadku zbóż produkujemy o 29% więcej niż sami potrzebujemy, a w produkcji wołowiny nadwyżka przekracza 100%. Równie imponująco wyglądają sektory drobiu, jaj, cukru i mleka, gdzie produkcja znacznie przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Naszą silną pozycję na świecie odzwierciedla także 21. miejsce w globalnym rankingu bezpieczeństwa żywnościowego GFSI, obejmującym 113 państw.

Potencjał polskiej agrotechniki i wysoka jakość produktów znajdują odzwierciedlenie w znakomitych wynikach eksportowych. Minister rolnictwa, Stefan Krajewski, podczas tegorocznego PAIH Forum Biznesu podkreślił, że „polska żywność jest naszą marką i chlubą”. Słowa te potwierdzają twarde dane. Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w 2024 roku wartość eksportu żywności z Polski sięgnęła rekordowej sumy 53,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Resort rolnictwa podaje, że dało to kwotę blisko 232 miliardów złotych, stanowiąc około 15% całego polskiego eksportu. Co ważne, dążenie do niezależności żywnościowej ma silne poparcie społeczne. Jak pokazało czerwcowe badanie CBOS, 65% Polaków uważa, że krajowa produkcja powinna w całości zaspokajać nasze potrzeby, a wśród samych rolników to przekonanie podziela aż 91% ankietowanych.

Kredyty preferencyjne i nowe programy. Jakie jest wsparcie dla rolników w 2025?

Świadomy przyszłych wyzwań, resort rolnictwa już teraz przygotowuje sektor na nowe realia. Minister Stefan Krajewski zapowiedział stworzenie specjalnej mapy ryzyk dla polskiego rolnictwa. Analiza ta ma uwzględnić potencjalne skutki umowy z krajami Mercosur, perspektywy dalszego otwarcia rynku unijnego na produkty z Ukrainy, a także wpływ postępujących zmian klimatycznych. Głównym celem jest ochrona bazy produkcyjnej, czyli gruntów ornych i zapewnienie stabilności ekonomicznej gospodarstwom. Jednym z kluczowych działań jest realizacja tzw. programu białkowego, który ma na celu zwiększenie uprawy krajowych roślin wysokobiałkowych i uniezależnienie Polski od importu pasz. Praktycznym krokiem w tym kierunku było opublikowanie w lutym tego roku przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) listy zalecanych odmian, w tym kilkunastu rodzajów soi, bobiku i grochu siewnego.

Aby wesprzeć rolników w bieżącej działalności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło w 2025 roku konkretne instrumenty finansowe. Od października do końca grudnia bieżącego roku rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek, których oprocentowanie wynosi 2%, a okres spłaty sięga nawet 15 lat. Dostępne są również kredyty obrotowe z gwarancją spłaty do kwoty 200 tys. euro. Łącznie na te formy pomocy przeznaczono około 700 milionów złotych. Resort nie zapomina także o gospodarstwach dotkniętych anomaliami pogodowymi, oferując refundację kosztów bioasekuracji oraz dodatkowe 69 milionów złotych dla rolników z Żuław. Warto również pamiętać, że do 19 grudnia trwa nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, co daje szansę na pozyskanie środków na inwestycje w nowoczesne rolnictwo precyzyjne.

