Badania ARiMR z 2025 roku ujawniają, że niepewność gospodarcza jest główną przyczyną stresu dla blisko 65 procent rolników

Tegoroczne kwietniowe przymrozki spowodowały w niektórych regionach straty w uprawach sięgające nawet 90 procent

Eksperci wskazują, że w całym kraju działa już ponad 100 Centrów Zdrowia Psychicznego oferujących bezpłatną pomoc dla rolników bez skierowania

Nagłe klęski żywiołowe, takie jak ostatnie przymrozki, to nie tylko straty materialne, ale również czynnik pogłębiający kryzys zdrowia psychicznego na wsi

Jak duże są straty w sadach po kwietniowych przymrozkach?

Niestety, ten sezon dla wielu sadowników zaczął się od fatalnych wieści. Nagłe załamanie pogody, które przeszło przez Polskę między 9 a 13 kwietnia, przyniosło falę dotkliwych przymrozków. Według danych serwisu AgroNews, słupki rtęci spadły do -3°C, a w niektórych miejscach nawet do -5°C. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała przy gruncie, gdzie odnotowano mróz sięgający -8°C. Tak niskie temperatury w kluczowym momencie rozwoju roślin spowodowały ogromne zniszczenia, zwłaszcza w centralnej i zachodniej części kraju. Dramatyczny obraz sytuacji malują doniesienia z Lubelszczyzny, gdzie, jak podała TVP3 Lublin, straty w uprawach jeżyny mogły sięgnąć nawet 90 procent. Paradoksalnie, wcześniejsze prognozy modelu CFSv2, przytaczane przez portal Fani Pogody, zapowiadały wiosnę cieplejszą od normy, co przyspieszyło wegetację. Rośliny, które zbyt wcześnie obudziły się do życia, stały się bezbronne wobec nagłego ataku zimy. Jak podkreślają eksperci z portalu Kobieta w Sadzie, dla wielu gospodarstw sezon 2026 już na samym starcie zapowiada się jako kolejny trudny rok ze znacznie ograniczonymi szansami na dobre plony.

Zdrowie psychiczne rolników w kryzysie. Jakie są główne przyczyny stresu?

Klęski żywiołowe, takie jak ostatnie przymrozki, to nie tylko straty materialne, ale również ogromne obciążenie psychiczne dla rolników. Niestety, nakładają się one na już istniejący, głęboki kryzys zdrowia psychicznego na polskiej wsi. Dane, które przytacza Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, są wstrząsające: rocznie około 600 rolników w Polsce odbiera sobie życie. Jeśli doliczymy do tego członków ich rodzin, liczba ta wzrasta o kolejne 300-350 osób, co daje łącznie niemal tysiąc ofiar w samym środowisku rolniczym. Jak podaje portal Witryna Wiejska, problem jest szerszy, ponieważ prawie połowa wszystkich samobójstw w kraju dotyczy właśnie mieszkańców wsi. Ryzyko odebrania sobie życia wśród rolników jest o ponad 43 procent wyższe niż w reszcie społeczeństwa, a w grupie seniorów po 65. roku życia ten wskaźnik jest jeszcze bardziej alarmujący, o czym informuje Pomorska.pl. Badania przeprowadzone w 2025 roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wskazują na główne przyczyny stresu: dla blisko 65 procent rolników jest to niepewność gospodarcza, dla ponad połowy nadmiar obowiązków, a dla 48 procent brak opłacalności produkcji rolnej.

Gdzie rolnik może szukać pomocy psychologicznej? Dostępne rozwiązania

Jednym z fundamentalnych problemów jest nierówny dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB z 2025 roku, mieszkańcy miast korzystają z poradni zdrowia psychicznego ponad dwukrotnie częściej niż mieszkańcy wsi. Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) wskazuje na konkretne bariery: duże odległości do specjalistów, zbyt małą liczbę placówek na terenach wiejskich oraz wciąż obecny strach przed oceną otoczenia. W odpowiedzi na ten kryzys rząd zwiększył finansowanie psychiatrii do niemal 7 miliardów złotych w bieżącym roku, przeznaczając dodatkowe 238 milionów na rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w kraju działa już 117 takich placówek, które obejmują opieką około połowę dorosłej populacji, a co najważniejsze, oferują pomoc bez skierowania. Obok rozwiązań systemowych warto pamiętać o metodach, które można stosować na co dzień, takich jak regularna aktywność fizyczna czy techniki relaksacyjne. Dostępne są również bezpłatne linie wsparcia, w tym całodobowy telefon zaufania pod numerem 800 70 22 22, gdzie zawsze można znaleźć pomoc i zrozumienie.

PTNW - Miłosz Bembinow