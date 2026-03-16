Jak pozyskać sok z brzozy? Terminy, technika i zasady prawne

Połowa marca to idealny moment na pozyskiwanie soku z brzozy. Właśnie teraz, w połowie marca 2026 roku, obserwujemy szczytowy przepływ soków w drzewach. Aby jednak surowiec był najwyższej jakości, potrzebne są określone warunki pogodowe. Kluczowe są nocne przymrozki, po których następuje kilka dni z temperaturą w granicach 5–8°C. Doświadczeni zbieracze najczęściej wybierają metodę polegającą na wywierceniu w pniu dojrzałego drzewa, o średnicy co najmniej 20 cm w obwodzie, niewielkiego otworu. Powinien on mieć od 5 do 10 mm średnicy i sięgać na głębokość 2–3 cm. Po umieszczeniu w nim wężyka, z jednego drzewa można uzyskać od 2 do 5 litrów soku dziennie. Zbiór z jednego drzewa zazwyczaj nie powinien trwać dłużej niż 3–5 dni, a po jego zakończeniu niezwykle ważne jest zabezpieczenie otworu drewnianym kołkiem lub woskiem pszczelim, aby drzewo mogło się zregenerować.

Zanim jednak wyruszymy na zbiory, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Rolnicy oraz właściciele prywatnych lasów czy zagajników mają najprostszą sytuację, ponieważ na swoim terenie mogą pozyskiwać sok bez żadnych dodatkowych formalności. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku lasów państwowych. Tam zbiór oskoły wymaga uzyskania pisemnej zgody od nadleśniczego. Prowadzenie zbiorów bez takiego pozwolenia jest traktowane jako wykroczenie i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Należy również pamiętać, że nie każda brzoza nadaje się do pozyskania soku. Portal ddbelchatow.pl przypomina, że gatunki objęte ochroną, takie jak brzoza karłowata, brzoza niska czy brzoza ojcowska, są absolutnie wyłączone z jakichkolwiek zbiorów.

Jakie właściwości ma sok z brzozy i dlaczego to rosnący rynek?

Sok brzozowy od wieków ceniony jest za swoje właściwości zdrowotne, co znajduje potwierdzenie w jego bogatym składzie. Napój ten jest prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Zawiera ponad 17 aminokwasów, w tym kluczowe dla funkcjonowania organizmu lizynę i glutaminę, a także naturalne elektrolity, takie jak potas, magnez i wapń. W jego składzie znajdziemy również witaminę C, witaminy z grupy B oraz betulinę, znaną z działania przeciwzapalnego. Co ważne dla konsumentów, badania naukowe przeprowadzone na Podkarpaciu, potwierdziły, że sok pozyskiwany z terenów leśnych jest bezpieczny i nie zawiera metali ciężkich w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Świeży sok najlepiej spożyć w ciągu trzech dni, przechowując go w lodówce. Jego trwałość można jednak znacznie wydłużyć poprzez pasteryzację w temperaturze 72–75°C przez około 15–20 minut, o czym informuje medpak.com.pl.

Rosnąca świadomość konsumentów na temat zdrowego odżywiania sprawia, że zainteresowanie sokiem brzozowym dynamicznie rośnie, co stwarza nowe możliwości rynkowe. Globalny rynek tego produktu do 2032 roku może osiągnąć wartość blisko 200 miliardów dolarów. Skalę tego trendu doskonale obrazuje przykład Chin, gdzie w 2024 roku sprzedaż soku brzozowego wzrosła aż o 834,8 proc. w ujęciu rocznym. Również w Polsce widać wyraźne ożywienie w tym segmencie. Jak podaje bikotech.pl, w latach 2024–2025 oferta napojów witaminowych, do których zalicza się sok brzozowy, zwiększyła się w sieciach handlowych o niemal 70 proc. Dane portalu kups.org.pl wskazują, że cały polski rynek napojów bezalkoholowych jest wart prawie 28 miliardów złotych, a napoje funkcjonalne zyskują na popularności szybciej niż tradycyjne soki. To wyraźny sygnał, że konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty, które oferują dodatkowe korzyści dla zdrowia.