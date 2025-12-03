Analiza programu 'Energia dla wsi' ujawnia, że rolnicy mogą uzyskać nawet 65% bezzwrotnej dotacji na OZE, w tym na budowę biogazowni

Nabór wniosków w programie 'Energia dla wsi' kończy się już 19 grudnia 2025 roku, co oznacza ostatnią szansę na zdobycie wsparcia dla rolników w tej edycji

Najnowsze dane KOWR potwierdzają, że spółdzielnie energetyczne to najszybciej rozwijający się model współpracy na polskiej wsi

Wspólna inwestycja w ramach spółdzielni energetycznej jest kluczem do uniezależnienia się od wahań cen prądu i zapewnienia gospodarstwu stabilnego dochodu

Miliard złotych dla rolników. Jakie dotacje na OZE oferuje program "Energia dla wsi"?

Ruszyła druga odsłona programu "Energia dla wsi", a wraz z nią pojawiła się konkretna szansa dla rolników na stworzenie nowego źródła dochodu. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w puli czeka aż miliard złotych. Warto zaznaczyć, że nabór wniosków trwa od 3 lutego do 19 grudnia 2025 roku, co daje sporo czasu na przemyślenie i przygotowanie inwestycji. Program oferuje elastyczne formy wsparcia. Gospodarstwa zainteresowane fotowoltaiką lub turbinami wiatrowymi (energetyką odnawialną) mogą liczyć na pożyczki, które pokryją nawet całość kosztów kwalifikowanych. Z kolei w przypadku biogazowni i małych elektrowni wodnych wsparcie jest jeszcze bardziej atrakcyjne, ponieważ można otrzymać bezzwrotną dotację sięgającą 65% wartości projektu. Szczególny nacisk na biogazownie nie jest przypadkowy, rozwiązują one bowiem dwa problemy jednocześnie, produkując czystą energię i pozwalając zagospodarować produkty uboczne z gospodarstwa. Dzięki temu to, co do tej pory było kosztem, może stać się stabilnym i długoterminowym zyskiem.

Liczba spółdzielni energetycznych w Polsce niemal się podwoiła. Skąd ten wzrost?

Rządowe wsparcie to jedno, ale polska wieś pokazuje też ogromną siłę i oddolną inicjatywę. Najnowsze dane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wskazują na prawdziwy boom na spółdzielnie energetyczne. W ciągu zaledwie trzech miesięcy ich liczba w kraju niemal się podwoiła, skacząc ze 126 do ponad 250 zarejestrowanych podmiotów. Ten dynamiczny wzrost to najlepszy dowód na to, że rolnicy i mieszkańcy wsi coraz odważniej biorą sprawy w swoje ręce. Zamiast działać w pojedynkę, wolą łączyć siły, by wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii. Taka współpraca przynosi wymierne korzyści, ponieważ pozwala na zakup większych, bardziej wydajnych instalacji oraz ułatwia negocjowanie lepszych cen za sprzęt czy sprzedaż nadwyżek prądu. To nie tylko sposób na dodatkowy zarobek, ale również ważny krok w stronę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców oraz wahań cen na rynku.

