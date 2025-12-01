Analiza Centrum Doradztwa Rolniczego potwierdza, że sprzedaż online z pominięciem pośredników zwiększa marżę rolnika nawet o 30 procent

Wsparcie dla sprzedaży bezpośredniej. Jakie dotacje i ułatwienia dla rolników?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywnie pracuje nad tym, by ułatwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, z pominięciem zbędnych pośredników. Dzięki temu większa część zysku ma zostawać w kieszeni producenta. Dobrym przykładem tych działań jest program „Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności”. W jego ramach grupy rolników mogą ubiegać się o dofinansowanie do 680 tys. zł na stworzenie wspólnych kanałów sprzedaży. Co ważne, nabór wniosków w tym programie został niedawno przedłużony do 22 grudnia 2025 roku. O tym, jak poważnie rząd podchodzi do tematu, świadczy również trzykrotny wzrost budżetu na cyfryzację i inwestycje informatyczne w rolnictwie, który w 2025 roku sięgnął 492 mln zł. Strategicznym pomysłem jest także propozycja przejęcia 750 sklepów sieci Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą, co ma w przyszłości zagwarantować polskim rolnikom łatwiejszy dostęp do półek sklepowych i budowę stabilnych, krajowych łańcuchów dostaw.

Sprzedaż online i patriotyzm konsumencki. Co napędza rynek bezpośredni?

Polscy rolnicy coraz śmielej sięgają po nowoczesne technologie, by sprzedawać swoje plony bezpośrednio konsumentom, a rządowe platformy mają im w tym jeszcze bardziej pomóc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pracuje nad uruchomieniem „Portalu Rolnika”, który ma być w pełni gotowy w 2026 roku. Narzędzie to nie tylko usprawni załatwianie spraw urzędowych, ale także stworzy rolnikom nowe możliwości sprzedaży. Jak pokazują dane z badania przeprowadzonego w 2025 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), sektor jest już gotowy na cyfrową transformację. Okazuje się, że aż 70% polskich gospodarzy wykorzystuje internet do sprzedaży, najczęściej korzystając z popularnych serwisów, takich jak OLX czy Allegro. Analiza CDR wskazuje również, że sprzedaż online z pominięciem pośredników pozwala zwiększyć marżę rolnika o 15, a nawet 30 procent w porównaniu do tradycyjnych metod dystrybucji.

Ten dynamiczny rozwój sprzedaży bezpośredniej jest odpowiedzią nie tylko na inicjatywy rządowe, ale przede wszystkim na rosnące zapotrzebowanie ze strony samych konsumentów. Zgodnie z raportem „Teraz Polska”, aż 84,2% Polaków przy zakupach żywności świadomie wybiera produkty krajowego pochodzenia. Ten patriotyzm konsumencki widać w statystykach Ministerstwa Rolnictwa: w ostatnich latach liczba małych zakładów przetwórczych działających w ramach krótkich łańcuchów dostaw wzrosła ośmiokrotnie. Z kolei liczba gospodarstw zarejestrowanych w systemie Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) w 2025 roku osiągnęła 4632. Ogromny potencjał drzemie też w polskim rynku e-grocery, czyli internetowych zakupów spożywczych. Jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, jego wartość w 2024 roku przekroczyła 9 mld zł, a prognozy na rok 2028 przewidują wzrost do 14 mld zł. Na ten trend reagują już firmy logistyczne, wprowadzając specjalistyczne usługi, takie jak Market Świeżości DPD, które gwarantują dostawę świeżych produktów w kontrolowanej temperaturze. Wszystko to pokazuje, że droga od pola do stołu staje się w Polsce coraz krótsza, co jest z korzyścią zarówno dla rolników, jak i konsumentów ceniących lokalną żywność.

