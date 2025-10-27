Tania wołowina z Ameryki Południowej trafi do Europy. To może być cios dla polskich hodowców

- Analiza KOWR ujawnia, że umowa UE-Mercosur otworzy rynek na dodatkowe 99 tysięcy ton tańszej wołowiny rocznie
- Rekordowy polski eksport wołowiny o wartości 1,7 mld euro może zostać zahamowany przez napływ taniego mięsa z importu
- Eksperci wskazują, że podpisanie umowy pod koniec 2025 roku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla konkurencyjności polskich hodowców bydła mięsnego
- Nowa umowa handlowa może doprowadzić do znaczącego spadku cen wołowiny na rynku europejskim, który jest kluczowy dla Polski
UE-Mercosur. Kiedy umowa i ile wołowiny trafi na europejski rynek?
Pod koniec tego roku, w grudniu 2025, planowane jest podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur, czyli Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Jak wynika z analizy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), porozumienie to otworzy unijny rynek na dodatkowe 99 tysięcy ton wołowiny rocznie z Ameryki Południowej. Jeśli doliczymy do tego już istniejący kontyngent, przyznany w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie 47 tysięcy ton, łączny import wzrośnie do 146 tysięcy ton rocznie. Nowo sprowadzane mięso zostanie objęte stawką celną w wysokości 7,5%, która będzie wprowadzana stopniowo przez pięć lat. Taki napływ tańszej wołowiny, produkowanej często według odmiennych standardów, może stanowić poważne wyzwanie dla konkurencyjności unijnych, a w tym także polskich hodowców bydła mięsnego.
Polski eksport wołowiny rośnie. Czy umowa z Mercosur zahamuje ten trend?
Nadchodzące zmiany na rynku stawiają pod znakiem zapytania przyszłość polskiego sektora wołowiny, który w pierwszej połowie 2025 roku notował świetne wyniki. Według danych KOWR, w tym okresie polscy producenci wyeksportowali 280 tysięcy ton wołowiny (w ekwiwalencie tusz), co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku. Jeszcze większe wrażenie robi wzrost wartości sprzedaży, która przekroczyła 1,7 miliarda euro, czyli 7,4 miliarda złotych, i była wyższa aż o 32% rok do roku. Warto podkreślić, że ten sukces eksportowy osiągnięto pomimo spadającej liczby pogłowia bydła w Polsce i całej Unii Europejskiej, co świadczy o dużej efektywności krajowych gospodarstw. Niestety, umowa z krajami Mercosur może zahamować ten pozytywny trend, ponieważ zwiększona dostępność tańszego mięsa z importu z pewnością wpłynie na obniżenie cen na wspólnym rynku, który jest głównym kierunkiem dla naszej wołowiny.