Uprawy ekologiczne to już nie fanaberia. Sprawdź, jakie dopłaty i rynki zbytu czekają

Jak szybko rośnie rynek żywności ekologicznej w Polsce? Kluczowe dane i trendy

Polskie rolnictwo ekologiczne przeżywa prawdziwy rozkwit, co najlepiej obrazują twarde dane. Według informacji Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na 2024 rok, powierzchnia upraw ekologicznych w naszym kraju zwiększyła się o 8,7%, przekraczając już 691 tysięcy hektarów. Równocześnie przybyło certyfikowanych gospodarstw, których liczba zbliża się do 25 tysięcy. To nie tylko statystyka. Za tymi liczbami stoją realne pieniądze i rosnące zainteresowanie Polaków, co potwierdzają wyniki finansowe liderów branży. Jak poinformowała spółka Bio Planet, w październiku tego roku jej sprzedaż wzrosła o 18% i sięgnęła 29,9 mln zł. Z kolei sieć Organic Farma Zdrowia, jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, zanotowała wzrost na poziomie 13,5%. Te wyniki jasno pokazują, że polski rynek żywności bio, którego wartość w 2023 roku przekroczyła 2 mld zł, ma solidne fundamenty, a jego siłą napędową jest autentyczne zapotrzebowanie, a nie tylko inflacja.

Siłą napędową rynku są przede wszystkim coraz bardziej świadomi konsumenci. Jak wynika z badania EKObarometr przeprowadzonego w 2025 roku, już co trzeci Polak (32%) kupuje produkty ekologiczne przynajmniej raz w miesiącu. Najczęściej do naszych koszyków trafiają artykuły dla dzieci, świeże owoce i warzywa, a także jaja i nabiał. To ważna wskazówka dla rolników, ponieważ pokazuje, w których segmentach rynku jest największy potencjał. Co więcej, producenci zyskują nowe, potężne kanały sprzedaży dzięki rozwojowi handlu internetowego. Raport BrainDesign wskazuje, że sprzedaż produktów ekologicznych online wzrosła aż o 43,6% w skali roku, a liczba specjalistycznych sklepów internetowych podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Daje to rolnikom szansę na dotarcie do szerszego grona klientów, często z pominięciem tradycyjnych pośredników.

Dopłaty do upraw ekologicznych. Jakie wsparcie i rynki zbytu czekają na rolników?

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce to nie tylko odpowiedź na trendy rynkowe, ale również element długofalowej strategii państwa, co daje rolnikom poczucie większej stabilności. Rządowy Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego zakłada ambitny cel, zgodnie z którym do 2030 roku udział upraw ekologicznych w kraju ma wzrosnąć do 7%. W praktyce oznacza to konieczność podwojenia obecnego areału do ponad miliona hektarów. Aby ułatwić rolnikom transformację, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje konkretne wsparcie finansowe. Warto wiedzieć, że stawki dopłat mogą sięgać nawet 1640 zł na hektar w przypadku mniejszych gospodarstw. Dodatkowo, za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej przyznawana jest premia w wysokości 573 zł na hektar, co bezpośrednio poprawia rentowność ekologicznej działalności.

Chociaż Polska, według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z 2024 roku, jest potęgą w eksporcie żywności o wartości 53,5 mld euro, rosnący krajowy popyt na produkty bio stwarza cenną alternatywę. Pozwala to rolnikom uniezależnić się od wahań na rynkach zagranicznych. Jak wskazuje raport IJHARS, w strukturze upraw ekologicznych wciąż dominują zboża i rośliny paszowe, jednak największą dynamikę wzrostu obserwuje się w segmencie świeżych produktów. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby konsumentów i główny motor wzrostu w sklepach specjalistycznych. Dla rolników poszukujących nowych kontaktów biznesowych kluczową platformą stają się wydarzenia branżowe, takie jak targi BIO EXPO w Warszawie. W tym miesiącu gromadzą one ponad 200 wystawców i tysiące potencjalnych kontrahentów, otwierając nowe możliwości rozwoju.

