Uprawy ekologiczne to już nie fanaberia. Sprawdź, jakie dopłaty i rynki zbytu czekają

Dziennikarze "Super Biznesu"
2025-11-20 13:23

Znalezienie rentownej niszy i pewnego rynku zbytu to dziś klucz do sukcesu w rolnictwie. Wielu rolników wciąż postrzega uprawy ekologiczne jako kosztowną i ryzykowną fanaberię, nie zdając sobie sprawy ze skali zachodzących zmian. Okazuje się, że za rosnącym popytem na zdrową żywność idą nie tylko wysokie dopłaty, ale także zupełnie nowe kanały sprzedaży, które pozwalają zarabiać więcej przy mniejszym ryzyku.

  • Analiza danych rynkowych ujawnia, że wartość polskiego rynku żywności bio przekroczyła już 2 mld zł i dynamicznie rośnie
  • Dopłaty do upraw ekologicznych sięgają nawet 1640 zł na hektar, co bezpośrednio poprawia rentowność gospodarstwa
  • Badanie EKObarometr 2025 wskazuje, jakie produkty ekologiczne gwarantują największy popyt i pewny rynek zbytu
  • Sprzedaż produktów ekologicznych online to sprawdzony sposób na ominięcie pośredników i zwiększenie zysków

Jak szybko rośnie rynek żywności ekologicznej w Polsce? Kluczowe dane i trendy

Polskie rolnictwo ekologiczne przeżywa prawdziwy rozkwit, co najlepiej obrazują twarde dane. Według informacji Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na 2024 rok, powierzchnia upraw ekologicznych w naszym kraju zwiększyła się o 8,7%, przekraczając już 691 tysięcy hektarów. Równocześnie przybyło certyfikowanych gospodarstw, których liczba zbliża się do 25 tysięcy. To nie tylko statystyka. Za tymi liczbami stoją realne pieniądze i rosnące zainteresowanie Polaków, co potwierdzają wyniki finansowe liderów branży. Jak poinformowała spółka Bio Planet, w październiku tego roku jej sprzedaż wzrosła o 18% i sięgnęła 29,9 mln zł. Z kolei sieć Organic Farma Zdrowia, jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, zanotowała wzrost na poziomie 13,5%. Te wyniki jasno pokazują, że polski rynek żywności bio, którego wartość w 2023 roku przekroczyła 2 mld zł, ma solidne fundamenty, a jego siłą napędową jest autentyczne zapotrzebowanie, a nie tylko inflacja.

Siłą napędową rynku są przede wszystkim coraz bardziej świadomi konsumenci. Jak wynika z badania EKObarometr przeprowadzonego w 2025 roku, już co trzeci Polak (32%) kupuje produkty ekologiczne przynajmniej raz w miesiącu. Najczęściej do naszych koszyków trafiają artykuły dla dzieci, świeże owoce i warzywa, a także jaja i nabiał. To ważna wskazówka dla rolników, ponieważ pokazuje, w których segmentach rynku jest największy potencjał. Co więcej, producenci zyskują nowe, potężne kanały sprzedaży dzięki rozwojowi handlu internetowego. Raport BrainDesign wskazuje, że sprzedaż produktów ekologicznych online wzrosła aż o 43,6% w skali roku, a liczba specjalistycznych sklepów internetowych podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Daje to rolnikom szansę na dotarcie do szerszego grona klientów, często z pominięciem tradycyjnych pośredników.

Dopłaty do upraw ekologicznych. Jakie wsparcie i rynki zbytu czekają na rolników?

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce to nie tylko odpowiedź na trendy rynkowe, ale również element długofalowej strategii państwa, co daje rolnikom poczucie większej stabilności. Rządowy Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego zakłada ambitny cel, zgodnie z którym do 2030 roku udział upraw ekologicznych w kraju ma wzrosnąć do 7%. W praktyce oznacza to konieczność podwojenia obecnego areału do ponad miliona hektarów. Aby ułatwić rolnikom transformację, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferuje konkretne wsparcie finansowe. Warto wiedzieć, że stawki dopłat mogą sięgać nawet 1640 zł na hektar w przypadku mniejszych gospodarstw. Dodatkowo, za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej przyznawana jest premia w wysokości 573 zł na hektar, co bezpośrednio poprawia rentowność ekologicznej działalności.

Chociaż Polska, według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z 2024 roku, jest potęgą w eksporcie żywności o wartości 53,5 mld euro, rosnący krajowy popyt na produkty bio stwarza cenną alternatywę. Pozwala to rolnikom uniezależnić się od wahań na rynkach zagranicznych. Jak wskazuje raport IJHARS, w strukturze upraw ekologicznych wciąż dominują zboża i rośliny paszowe, jednak największą dynamikę wzrostu obserwuje się w segmencie świeżych produktów. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby konsumentów i główny motor wzrostu w sklepach specjalistycznych. Dla rolników poszukujących nowych kontaktów biznesowych kluczową platformą stają się wydarzenia branżowe, takie jak targi BIO EXPO w Warszawie. W tym miesiącu gromadzą one ponad 200 wystawców i tysiące potencjalnych kontrahentów, otwierając nowe możliwości rozwoju.

