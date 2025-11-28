ARiMR informuje, że termin na złożenie wniosku o 120 tysięcy złotych na rozwój małych gospodarstw upływa właśnie dzisiaj

Wnioski do ARiMR, podatek rolny, KRUS. Ważne terminy dla rolników na koniec 2025.

Końcówka roku to dla rolników okres wytężonej pracy nie tylko w polu, ale również przy biurku. Warto dopilnować kilku ważnych terminów, aby nie przegapić szansy na dodatkowe wsparcie finansowe. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właśnie dzisiaj, 28 listopada 2025 roku, mija ostateczny termin składania wniosków w programie „Rozwój małych gospodarstw”. Program ten wspiera gospodarstwa o powierzchni do 300 hektarów i wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tysięcy euro, oferując nawet 120 tysięcy złotych na inwestycje. Co więcej, do końca roku można ubiegać się o pomoc klęskową, jeśli straty w uprawach wywołane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, takie jak przymrozki, grad czy powódź, przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji. Z kolei rolnicy myślący o inwestycjach w zieloną energię powinni zainteresować się programem „Energia dla wsi 2025”, gdzie nabór wniosków, według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), potrwa do 19 grudnia. W ramach tego wsparcia można pozyskać do 20 milionów złotych, z dofinansowaniem do 45% kosztów kwalifikowanych na budowę biogazowni czy elektrowni wodnych.

Poza terminami składania wniosków, warto pamiętać o kilku ważnych zobowiązaniach, które pomogą spokojnie zamknąć rok finansowy. Choć termin płatności ostatniej raty podatku rolnego za 2025 rok upłynął 15 listopada, dobrze jest upewnić się, że wszystkie należności zostały uregulowane. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), obowiązujące w tym roku stawki to 215,85 zł za hektar przeliczeniowy gruntów rolnych oraz 431,70 zł za hektar pozostałych gruntów. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przypomina z kolei o limicie podatku dochodowego, który w tym roku wynosi 4 576 zł. Jego przekroczenie może skutkować utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS. Równie istotna jest kwestia ubezpieczenia upraw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuje na obowiązek objęcia ochroną co najmniej połowy powierzchni upraw, gdzie państwo dopłaca 65% składki. Zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z karą finansową w wysokości 2 euro od każdego nieubezpieczonego hektara.

Budżet na 2026 rok. Na czym można zaoszczędzić, a jakie koszty wzrosną?

Koniec roku to także doskonała okazja do przemyślanej optymalizacji podatkowej i zaplanowania strategii na przyszły sezon. Warto rozważyć skorzystanie z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, która pozwala odliczyć 25% udokumentowanych wydatków poniesionych na rozwój gospodarstwa. Ulga ta obejmuje między innymi modernizację budynków inwentarskich, zakup systemów nawadniających czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy biogazownie. Kluczowym warunkiem jest jednak to, by inwestycje te nie były finansowane ze środków publicznych. Jak zauważa Główny Urząd Statystyczny, choć instalacja fotowoltaiczna uprawnia do odliczenia 25% kosztów od podatku rolnego, trzeba pamiętać o nowym podatku od nieruchomości. Może on nawet dziesięciokrotnie podnieść koszty utrzymania takiej instalacji. Dlatego, jak sugeruje Polski FADN (Polski System Zbierania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych), dobrym krokiem jest sporządzenie bilansu majątkowego, który pozwoli realnie ocenić kondycję finansową gospodarstwa i przygotować solidny plan na 2026 rok.

Przygotowując budżet na nadchodzący rok, nie można pominąć rosnących kosztów prowadzenia działalności. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, płaca minimalna w 2025 roku to 4666 zł brutto, co dla pracodawcy oznacza całkowity koszt zatrudnienia pracownika na poziomie około 5691,59 zł. Istotnym obciążeniem dla budżetu gospodarstwa są również ceny paliw. Zgodnie z danymi Orlenu, niedawny skokowy wzrost ceny oleju napędowego o 17 groszy na litrze w ciągu jednego dnia przełoży się na roczny wydatek większy o 800 do 1300 zł dla gospodarstwa zużywającego od 5 do 8 tysięcy litrów paliwa. Warto również śledzić zmiany w prawie. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 1 stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zwolnienia z VAT wzrośnie z 200 do 240 tysięcy złotych. Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada na 2026 rok wprowadzenie bardziej restrykcyjnej definicji „rolnika aktywnego”, co może mieć kluczowe znaczenie dla dostępu do dopłat unijnych. Świadome planowanie i bieżące śledzenie zmian to klucz do stabilnego rozwoju gospodarstwa w nowym roku.

