Analiza danych KRUS z 2025 roku ujawnia, że ignorowany ból kręgosłupa jest ukrytą przyczyną wielu groźnych wypadków w rolnictwie

Prosta, kilkuminutowa rozgrzewka przed pracą to kluczowy element profilaktyki, który realnie zmniejsza ryzyko urazów kręgosłupa u rolników

Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wskazują, że niewidoczne zarodniki pleśni w tunelach foliowych stanowią poważne zagrożenie dla układu oddechowego

Nowoczesne rozwiązania, takie jak stoły przesuwne, mogą całkowicie wyeliminować problem wielogodzinnego schylania się podczas pracy w tunelu foliowym

Statystyki wypadków w rolnictwie. Dlaczego bólu kręgosłupa nie wolno ignorować?

Prace polowe, szczególnie te wiosenne, to okres wytężonego wysiłku, który niestety niesie ze sobą ryzyko wypadków i problemów zdrowotnych. Dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) pokazują, że w ubiegłym, 2025 roku, w polskim rolnictwie zgłoszono 8111 wypadków. Oznacza to, że na każdy tysiąc ubezpieczonych rolników przypadało ponad siedem takich zdarzeń, z czego połowę stanowiły upadki. Z kolei analizy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP) z 2024 roku rzucają światło na inny, często bagatelizowany problem, czyli choroby układu ruchu. Choć oficjalnie stanowią one niewielki odsetek wszystkich chorób zawodowych, w rolnictwie stają się prawdziwą zmorą. Ich przyczyną jest wieloletnie wykonywanie powtarzalnych czynności, praca w niewygodnej pozycji i dźwiganie ciężarów. Jak wielka jest to skala, obrazuje raport organizacji Oxfam z 2024 roku, według którego rolnicy i pracownicy sezonowi w Niemczech spędzają w pochyleniu nawet 10 do 12 godzin dziennie, co uniemożliwia właściwą regenerację organizmu.

Ignorowanie bólu kręgosłupa może mieć poważne konsekwencje, prowadząc nie tylko do czasowej, ale nawet trwałej niezdolności do pracy. Co więcej, przewlekły ból bywa bezpośrednią przyczyną groźnych wypadków. Skalę problemu w Europie potwierdzają dane irlandzkiej Health and Safety Authority (HSA) z początku tego roku, z których wynika, że w 2025 roku w tamtejszym rolnictwie zginęły 23 osoby, często w wyniku przygniecenia przez maszyny lub spadające przedmioty. Badania przeprowadzone przez KRUS w 2024 roku jasno wskazują również na ekonomiczny wymiar problemu. Inwestycja w profilaktykę i dbanie o zdrowie to nie koszt, a sposób na utrzymanie pełnej sprawności i wydajności gospodarstwa. Należy też pamiętać o ogólnym bezpieczeństwie. Jak informuje portal Agrofakt, każdego roku w Polsce dochodzi do około 200 wypadków z udziałem ciągników, w których życie traci kilkanaście osób.

Jak chronić kręgosłup w rolnictwie? Od ćwiczeń po nowoczesne technologie

Aby uniknąć urazów, warto postawić na profilaktykę, czyli właściwe techniki pracy i odpowiedni sprzęt. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w swojej publikacji z 2024 roku, pod trafnym tytułem „Kości i stawy też rolnika sprawy”, przypomina o podstawowej zasadzie podnoszenia ciężarów: należy uginać kolana, a nie plecy, trzymając przy tym przedmiot jak najbliżej ciała. Przepisy jasno określają, że przy stałej pracy fizycznej kobiety nie powinny dźwigać więcej niż 12 kg, a mężczyźni 20 kg. Dobrą praktyką jest również wprowadzenie regularnych ćwiczeń rozciągających, które, jak podaje National Ag Safety Database (NAES), skutecznie zmniejszają ryzyko przeciążeń. Wystarczy poświęcić na każde rozciąganie 10-15 sekund, wykonując je powoli i z wyczuciem. Przed rozpoczęciem cięższych prac warto też znaleźć 3-5 minut na prostą rozgrzewkę, taką jak krążenia ramion czy kilka przysiadów, co przygotuje mięśnie do wysiłku. Przy pracach w niskich pozycjach nieocenioną pomocą okażą się klęczniki i nakolanniki, których skuteczność w odciążaniu stawów potwierdzają analizy International Safety Equipment Association (ISEA).

W poprawie warunków pracy pomagają również nowoczesne technologie. Przykładem mogą być stoły przesuwne w tunelach foliowych, które, jak czytamy na portalu Tunele-foliowe.pl, pozwalają na dopasowanie wysokości blatu roboczego do wzrostu pracownika. Dzięki temu można uniknąć wielogodzinnego schylania się. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, promowane między innymi przez amerykańską agencję OSHA, to także dobra organizacja pracy. Warto zachęcać pracowników do wczesnego zgłaszania wszelkich dolegliwości oraz stosować rotację zadań, by nie obciążać ciągle tych samych partii mięśni. Na szczególną troskę zasługują pracownicy sezonowi. Jak zauważa europejski oddział agencji OSHA, często mają oni utrudniony dostęp do szkoleń i świadczeń zdrowotnych, co sprawia, że wiele urazów pozostaje niezgłoszonych i nieleczonych.

Pleśń i wysoka temperatura. Na co uważać podczas pracy w tunelu foliowym?

Specyfika pracy w tunelach foliowych to nie tylko obciążenie dla kręgosłupa, ale także inne, niewidoczne na pierwszy rzut oka zagrożenia. Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) zwraca uwagę na ryzyko biologiczne, zwłaszcza na pleśnie, które doskonale rozwijają się w wilgotnym środowisku. Wdychanie ich zarodników może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, takich jak astma czy nawet grzybica płuc. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest regularne wietrzenie tuneli. Zapewnia to nie tylko lepsze warunki dla roślin, ale przede wszystkim oczyszcza powietrze z niebezpiecznych zarodników. Równie ważne jest kontrolowanie temperatury i wilgotności, o czym przypomina firma KADAX. Utrzymywanie w ciągu dnia temperatury w granicach 10-15°C oraz częste otwieranie drzwi i wywietrzników chroni przed przegrzaniem. W upalne dni temperatura wewnątrz tunelu może przekroczyć 40°C, co grozi udarem cieplnym, a nawet utratą przytomności i groźnym upadkiem. Proste czynności, takie jak dbałość o cyrkulację powietrza, są zatem kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracujących.

