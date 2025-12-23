Analiza danych branżowych ujawnia, że nowoczesne ocieplenie pianką PUR może obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia w gospodarstwie nawet o 67%

Pompy ciepła typu powietrze woda to najkorzystniejsza opcja ogrzewania, generująca roczne koszty niższe o ponad 7000 zł w porównaniu do oleju opałowego

Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego wskazują, że instalacje z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją, pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie nawet o 50%

W 2025 roku wciąż dostępne są dotacje na pompy ciepła, a ulga w podatku rolnym pozwala odliczyć od podatku 25% udokumentowanych wydatków na instalacje OZE

Niższe koszty ogrzewania w gospodarstwie. Od ocieplenia dachu po pompy ciepła

Okres zimowy to czas, gdy wydatki na ogrzewanie budynków inwentarskich stają się jednym z głównych obciążeń finansowych dla gospodarstwa. Straty ciepła potrafią być naprawdę dotkliwe, a jak wskazują dane portalu IzoSystems.pl, przez nieszczelny lub słabo ocieplony dach może uciekać nawet jedna czwarta całej energii cieplnej. Dobrym rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja. Według analiz serwisu Wekert.pl, zastosowanie nowoczesnych materiałów, takich jak pianka poliuretanowa (PUR), która tworzy jednolitą i szczelną warstwę izolacji, może obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia nawet o 67%. Równie ważna jest efektywna wentylacja. Tradycyjne systemy grawitacyjne bezpowrotnie tracą cenne ciepło, podczas gdy instalacje z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją, pozwalają je ponownie wykorzystać. Jak podaje Polski Alarm Smogowy, takie rozwiązanie może obniżyć rachunki za ogrzewanie od 30% do nawet 50%, a sprawność nowoczesnych urządzeń, według serwisu GramWZielone.pl, sięga imponujących 95%.

Kluczowym elementem optymalizacji kosztów jest także wybór odpowiedniego źródła ciepła, co ma bezpośredni wpływ na dobrostan zwierząt. Portal Dabest.pl przypomina, że różne grupy zwierząt wymagają specyficznych warunków, na przykład knury i lochy najlepiej czują się w temperaturze 12-15°C. Z analizy Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że najkorzystniejszą opcją pod względem kosztów eksploatacji są pompy ciepła typu powietrze-woda, których roczne utrzymanie zamyka się w kwocie 3 500–4 500 zł. Dla porównania, ogrzewanie olejem opałowym to wydatek rzędu ponad 11 000 zł rocznie. Warto również pomyśleć o modernizacji oświetlenia. Jak informuje portal WiesciRolnicze.pl, wymiana tradycyjnych żarówek na technologię LED pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 70%. Inwestycja ta zwraca się szczególnie szybko w budynkach, gdzie światło pali się przez wiele godzin. Dopełnieniem całości mogą być inteligentne termostaty, które według danych Ferguson-Digital.eu przynoszą dodatkowe 20-30% oszczędności, automatycznie regulując temperaturę w pomieszczeniach.

Dotacje na OZE i ulga w podatku rolnym. Jak obniżyć koszty energii w gospodarstwie?

Mimo że ceny energii elektrycznej dla części gospodarstw rolnych pozostają zamrożone na poziomie 500 zł za megawatogodzinę netto do końca bieżącego roku, nie oznacza to braku podwyżek. Jak podaje portal WiesciRolnicze.pl, rolnicy korzystający z taryf A, B i C muszą liczyć się ze wzrostem opłat dystrybucyjnych w tym roku od 0,4% do 3,7%, co i tak przełoży się na wyższe rachunki. Wydatki na energię są istotnym elementem budżetu, ponieważ według danych serwisu Efrwp.pl stanowią one średnio ponad 10% całkowitych kosztów produkcji rolnej. Na szczęście inwestycje w poprawę efektywności energetycznej można realizować przy wsparciu programów pomocowych. Przykładowo, w ramach programu „Energia dla wsi” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można było uzyskać do 65% zwrotu kosztów, choć nabór wniosków zakończył się 19 listopada bieżącego roku. Z kolei serwis NeptunEnergy.pl informuje, że w 2025 roku wciąż dostępne są dopłaty do pomp ciepła, sięgające 7 000 zł dla jednostek powietrznych i 21 000 zł dla gruntowych.

Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii ułatwiają także inne instrumenty. Jednym z nich jest ulga w podatku rolnym, która, jak informuje Sunsol.pl, pozwala odliczyć od podatku 25% udokumentowanych wydatków na instalacje takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła. Rolnicy mogą również skorzystać z programu „Agroenergia”, który według Aforenergy.com oferuje dofinansowanie do 20% kosztów (maksymalnie 25 000 zł) na pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW, przeznaczone na cele związane z produkcją rolną. Poza inwestycjami, coraz ważniejsze staje się inteligentne zarządzanie zużyciem prądu. Wprowadzone w sierpniu 2024 roku dynamiczne taryfy energetyczne pozwalają świadomie korzystać z energii w godzinach, gdy jest ona najtańsza. Jak wskazuje portal Mieso.com.pl, takie podejście może obniżyć rachunki nawet o 20% w porównaniu do stałej ceny. Warto rozważyć te rozwiązania już teraz, zwłaszcza że w 2027 roku wejdzie w życie unijny system ETS 2, który według Polskiego Alarmu Smogowego podniesie roczne koszty ogrzewania gazem o około 1 500 zł.

