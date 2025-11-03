Analiza danych KRUS z 2024 roku ujawnia bezpośredni związek między stanem technicznym sprzętu a liczbą groźnych wypadków przy pracy rolniczej

Jak przygotować maszyny na zimę? Kluczowe kroki: mycie, paliwo i oleje

Każdy rolnik wie, że solidne przygotowanie maszyn rolniczych do zimowego postoju to fundament sprawnego startu na wiosnę. Warto zacząć od dokładnego mycia sprzętu. Jak zauważają eksperci z portalu e-pole.pl, pozostawiona na maszynach ziemia, błoto czy resztki pożniwne chłoną wilgoć, co niestety znacząco przyspiesza korozję. Najskuteczniejszym narzędziem do tego zadania jest myjka ciśnieniowa, która pozwala usunąć zabrudzenia nawet z trudno dostępnych zakamarków. Równie ważne jest zadbanie o układ paliwowy. Zgodnie z zaleceniami serwisu Kalendarz Rolników, dobrą praktyką jest zatankowanie zbiornika do pełna. Dzięki temu na jego wewnętrznych ściankach nie będzie skraplać się para wodna, która zimą mogłaby zamarznąć i stworzyć korki lodowe. Właścicielom maszyn z silnikami Diesla poleca się stosowanie zimowego oleju napędowego lub dodanie do paliwa specjalnych dodatków, tak zwanych depresatorów, które obniżają temperaturę jego krzepnięcia nawet do -39°C.

Kolejnym kluczowym etapem jest kontrola i ewentualna wymiana płynów eksploatacyjnych. Specjaliści z portalu korbanek.pl przypominają, że olej silnikowy powinno się wymieniać co 250-500 motogodzin, w zależności od zaleceń producenta konkretnego ciągnika czy maszyny. Zastosowanie olejów wielosezonowych, takich jak Kubota Power Plus 10W-30, gwarantuje odpowiednie smarowanie i ochronę silnika, zwłaszcza podczas trudnego rozruchu w niskich temperaturach. Rzadziej, bo co około 1000 godzin pracy lub co dwa lata, wymienia się olej hydrauliczno-przekładniowy, jednak zaniedbanie tej czynności może prowadzić do poważnej i kosztownej awarii całego układu hydraulicznego. Nie można też zapomnieć o płynie chłodniczym, który wymienia się co 2-3 lata. Przed zimą koniecznie trzeba sprawdzić jego odporność na zamarzanie, aby uniknąć pęknięcia chłodnicy lub bloku silnika.

Co zrobić z akumulatorem i oponami na zimę? Zasady prawidłowego garażowania

Przed dłuższym postojem warto poświęcić chwilę kluczowym elementom mechanicznym i elektrycznym. Jak radzą eksperci z serwisu Strefa Agro, dobrym pomysłem jest poluzowanie napinaczy w przekładniach pasowych, co zapobiegnie odkształceniu się pasów. Wszystkie łańcuchy napędowe warto natomiast dokładnie przesmarować olejem, aby zabezpieczyć je przed rdzą. Szczególną troską należy otoczyć akumulator. Według wskazówek z portalu traktorykubota.pl, w pierwszej kolejności trzeba go oczyścić, a klemy po wyczyszczeniu zabezpieczyć wazeliną techniczną. Następnie akumulator powinien zostać naładowany do pełna, odłączony i przeniesiony do suchego, ciepłego pomieszczenia. Taki prosty zabieg skutecznie chroni go przed głębokim rozładowaniem i utratą pojemności podczas mrozów.

Miejsce, w którym maszyny spędzą zimę, ma ogromne znaczenie dla ich żywotności. Jak czytamy na portalu rolma.pl, idealnym rozwiązaniem jest suchy i zadaszony garaż lub wiata. Jeżeli sprzęt musi pozostać na zewnątrz, niezbędne jest przykrycie go wodoodporną plandeką, choć i to nie chroni go w pełni przed wilgocią od podłoża. Niezależnie od miejsca postoju, trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu maszyn przed gryzoniami. Serwis prestiagri.pl zaleca uszczelnienie wszelkich otworów w budynku, usunięcie resztek jedzenia z kabiny oraz zastosowanie odstraszaczy lub pułapek na gryzonie. W przypadku ciągników, jak podaje zenox.pl, warto również odciążyć opony, podstawiając pod osie solidne podpory. Dobrą praktyką jest także zmniejszenie ciśnienia w ogumieniu do połowy wartości roboczej, co chroni je przed trwałą deformacją.

Ile kosztują zaniedbania? Statystyki wypadków a prawidłowa konserwacja maszyn

Maszyny o bardziej złożonej budowie, takie jak kombajny czy opryskiwacze, wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. W przypadku opryskiwaczy, jak informuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR), kluczowe jest całkowite usunięcie wody z układu cieczowego. Alternatywnie można zalać go płynem niezamarzającym. Najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane mrozem są pompa, filtry i korpusy rozpylaczy. Warto wiedzieć, że wiele nowoczesnych pomp nie ma już korków spustowych, dlatego zalanie układu płynem jest często jedynym skutecznym rozwiązaniem. Z kolei w kombajnach zbożowych, jak podkreśla portal Top Agrar Polska, po sezonie należy bezwzględnie usunąć wszystkie resztki słomy i ziarna, które magazynują wilgoć i sprzyjają korozji. W nowszych modelach zaleca się również opróżnienie zbiornika z czynnika AdBlue, aby zapobiec jego krystalizacji, która zachodzi w temperaturze około -11°C.

Prawidłowa konserwacja maszyn to inwestycja, która zwraca się wielokrotnie, nie tylko poprzez dłuższą żywotność sprzętu, ale także przez zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Szacuje się, że koszt regularnych przeglądów to wydatek rzędu 2 000 zł rocznie, podczas gdy poważna awaria spowodowana zaniedbaniem może generować koszty sięgające nawet 35 000 zł. Dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) są tu jednoznaczne. W ubiegłym, 2024 roku, zgłoszono 9 930 wypadków przy pracy rolniczej, a ponad 10% z nich było związanych z pochwyceniem lub uderzeniem przez ruchome części maszyn. Te liczby pokazują, że sprawny i dobrze przygotowany sprzęt to podstawa prewencji. Dbałość o park maszynowy to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w spokojną zimę, bezproblemowy start nowego sezonu i, co najważniejsze, we własne bezpieczeństwo.

