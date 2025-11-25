Analiza danych BIG InfoMonitor ujawnia, jak mimo wiosennych przymrozków przeterminowane zadłużenie w uprawach rolnych spadło o niemal 18 procent

Mimo deklarowanego przez rolników spadku opłacalności produkcji rolnej, ich ogólna kondycja finansowa niespodziewanie się poprawiła

Eksperci wskazują, że kluczowe dla poprawy płynności finansowej okazały się niższe ceny nawozów oraz wstrzymanie się z dużymi inwestycjami

Uruchomione jesienią 2025 roku rządowe wsparcie dla rolników oferuje dostęp do kredytów na 1% oraz możliwość zawieszenia egzekucji komorniczej

Mniejsze długi rolników mimo strat w uprawach. Skąd ten zaskakujący trend?

Mimo trudnych warunków, w tym dotkliwych majowych przymrozków, dane Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor pokazują, że kondycja finansowa wielu rolników w pierwszej połowie 2025 roku uległa nieoczekiwanej poprawie. Na koniec czerwca łączne przeterminowane zadłużenie w sektorze upraw rolnych spadło o 17,6 procent w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając poziom 57,6 mln zł. Co istotne, zmniejszyła się również liczba dłużników. Największą poprawę widać w grupie producentów warzyw i ziemniaków, gdzie zaległości stopniały z 43,2 mln zł do 34,6 mln zł, chociaż to właśnie oni w niektórych rejonach stracili przez mróz nawet 90 procent upraw. Podobnie sytuacja wygląda w sadownictwie, z niewielkim spadkiem zadłużenia. Jedynym wyjątkiem od tej pozytywnej tendencji są producenci zbóż, roślin strączkowych i oleistych, których zadłużenie niestety wzrosło z 12 mln zł do ponad 20 mln zł.

Te pozytywne dane finansowe mogą wydawać się sprzeczne z odczuciami samych rolników. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), w pierwszej połowie roku aż 62,7% gospodarstw zgłaszało pogorszenie opłacalności produkcji. Z kolei wskaźnik koniunktury rolnej, badany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH), również odnotował spadek, choć był on łagodniejszy niż zazwyczaj o tej porze roku. Co ciekawe, mimo niższych przychodów, wskaźnik zaufania rolników wzrósł, notując już trzecią poprawę nastrojów z rzędu. Ta pozorna sprzeczność sugeruje, że choć rolnicy odczuwają rynkowe trudności, to dzięki rozsądnemu zarządzaniu finansami udało im się ustabilizować swoją sytuację, co pozwala z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Mniej inwestycji i wsparcie państwa. Co poprawiło finanse w rolnictwie?

Jednym z kluczowych powodów poprawy płynności finansowej wydaje się być duża ostrożność inwestycyjna. Jak zauważa dr hab. Waldemar Rogowski z BIG InfoMonitor, w obliczu niepewnej pogody i wahań na rynku, rolnicy wolą ograniczać ryzyko i wstrzymują się z dużymi wydatkami. Potwierdzają to badania koniunktury rolnej SGH z drugiego kwartału 2025 roku, które wskazują na mniejsze nakłady na maszyny i budynki oraz mniejszą chęć do zaciągania kredytów. Pomocny okazał się także spadek cen kluczowych środków do produkcji, takich jak nawozy azotowe czy olej napędowy, co częściowo zrekompensowało straty w plonach. Pozytywny sygnał płynie również od konsumentów. Według badań firmy Kantar aż 60 procent Polaków deklaruje, że chce kupować więcej krajowych warzyw i owoców, co może w przyszłości przełożyć się na lepszy popyt i stabilniejsze dochody gospodarstw.

Ważnym elementem, który pomógł ustabilizować finanse w agrobiznesie, jest także wsparcie ze strony państwa. Od 1 października 2025 roku rolnicy mogą ubiegać się o kredyty obrotowe z oprocentowaniem na poziomie zaledwie jednego procenta, na co rząd przeznaczył 700 mln zł. Ponadto, nowelizacja ustawy z 19 sierpnia tego roku wprowadziła mechanizm chroniący przed utratą gospodarstwa. Wystarczy złożyć wniosek o pomoc do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), aby zawiesić egzekucję komorniczą. Dopełnieniem tych działań jest pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, uruchomiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Możliwość składania wniosków w tej sprawie była otwarta do niedawna, od 27 października do 15 listopada bieżącego roku.

Poranny Ring | HETMAN O DRAMACIE ROLNIKÓW: TO WINA KACZYŃSKIEGO!