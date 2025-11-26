Najnowsze dane SGH ujawniają, dlaczego mimo niższych przychodów rolnicy ruszyli na rekordowe zakupy nowych maszyn rolniczych

Sprytne połączenie dotacji ARiMR i tanich kredytów jest kluczem do modernizacji gospodarstwa nawet przy rosnących cenach maszyn

Analiza programu ARiMR pokazuje, jak zdobyć nawet 300 tys. zł dofinansowania na inwestycje w gospodarstwach rolnych w naborze trwającym do 19 grudnia

Rekordowy eksport i mniejsze zadłużenie znacząco poprawiły sytuację finansową rolników, napędzając obecną falę inwestycji

Mimo niższych przychodów rolnicy kupują więcej maszyn. Skąd ten optymizm?

Najnowsze dane ze Szkoły Głównej Handlowej (SGH) za pierwszy kwartał 2025 roku malują ciekawy obraz polskiego rolnictwa. Choć wskaźnik przychodów w gospodarstwach odnotował spadek o 5,9 punktu, to nastroje wśród rolników są zaskakująco dobre. Najlepszym tego dowodem jest rosnące zainteresowanie inwestycjami. Od stycznia do lipca bieżącego roku liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych wzrosła aż o 36,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ten inwestycyjny zapał potwierdza również wskaźnik zaufania rolników, który według SGH wzrósł o 1,6 punktu. Co więcej, jest to już trzecia poprawa z rzędu, a odsetek gospodarstw, które pozytywnie oceniają swoją przyszłość, jest jednym z najwyższych od końcówki 2021 roku. Tendencję tę potwierdza wskaźnik koniunktury rolnej, który w trzecim kwartale 2025 roku poszybował w górę o 8,2 punktu, kontynuując pozytywny trend trwający od połowy 2023 roku.

Źródłem tego optymizmu jest przede wszystkim lepsza kondycja finansowa gospodarstw rolnych. Jak wynika z analiz SGH, w 2025 roku rolnikom udało się znacząco obniżyć poziom zadłużenia, a ogólna sytuacja, uwzględniająca przychody, oszczędności i zobowiązania, wyraźnie się poprawiła. Wskazuje to na większą stabilność, która pozwala planować rozwój nawet przy chwilowych wahaniach na rynku. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego (NBP), według których wartość kredytów inwestycyjnych co prawda spadła o 9%, ale jednocześnie o 17% wzrosła wartość kredytów na działalność bieżącą. Sugeruje to, że rolnicy sprawniej zarządzają płynnością finansową. Siłę polskiego rolnictwa widać również w wynikach eksportu. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w pierwszej połowie 2025 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła rekordowe 28,2 mld euro, co oznacza wzrost o 7,9% w skali roku.

Ceny maszyn rosną, a inwestycji przybywa. Z jakich dotacji korzystają rolnicy?

Decyzje o zakupie nowych maszyn podejmowane są mimo wyraźnego wzrostu cen. Analizy portalu Nawozy.eu pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli od 2020 do 2025 roku, maszyny rolnicze podrożały średnio aż o 80%. Mimo to rolnicy nie wstrzymują modernizacji swoich gospodarstw. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wskazują na wzrost rejestracji nowych przyczep rolniczych o 10% w 2025 roku. Kluczową rolę w podtrzymaniu tych inwestycji odgrywają dostępne programy wsparcia. Dobrym przykładem jest trwający właśnie nabór w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność”. Wnioski można składać od 20 listopada do 19 grudnia 2025 roku, a do zdobycia jest nawet 300 tys. zł dofinansowania, przy czym młodzi rolnicy mogą liczyć na zwrot do 65% kosztów.

Płynność finansową gospodarstw i zdolność do inwestowania wspierają nie tylko dotacje, ale również korzystne kredyty. Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w 2025 roku rolnicy mogą korzystać ze specjalnych kredytów płynnościowych z dopłatą do oprocentowania. Dzięki temu mechanizmowi ostateczny koszt odsetek dla rolnika nie przekracza 1%. Takie ułatwienia finansowe otwierają drogę do wdrażania nowoczesnych technologii, które podnoszą wydajność i konkurencyjność. Jak zauważa serwis Agronews, coraz większą popularnością cieszą się systemy rolnictwa precyzyjnego, takie jak CLAAS Connect, pozwalające na monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistym i optymalizację kosztów. Wszystkie te inwestycje wpisują się w długofalową strategię cyfryzacji, której celem, według Ministerstwa Cyfryzacji, jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w połowie polskich gospodarstw do 2035 roku.

