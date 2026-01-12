Analiza rozporządzenia 2019/1009 ujawnia, jak nowe zasady sprzedaży nawozów wpływają na bezpieczeństwo i jakość twoich upraw

Znak CE na nawozie to dla rolnika gwarancja spełnienia rygorystycznych unijnych norm dotyczących m.in. zawartości metali ciężkich

Eksperci wskazują, że nowe przepisy unijne po raz pierwszy oficjalnie regulują rynek biostymulatorów, potwierdzając ich jakość i skuteczność

Wprowadzenie unijnych regulacji nie likwiduje krajowych przepisów, co w praktyce tworzy dwa równoległe systemy certyfikacji nawozów w Polsce

Rozporządzenie 2019/1009. Jakie nowe zasady sprzedaży nawozów obowiązują w UE?

Od 16 lipca 2022 roku w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady dotyczące produktów nawozowych, wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. To ważna zmiana, która ujednolica przepisy na terenie całej Wspólnoty. W praktyce oznacza to, że innowacyjne produkty nawozowe oznaczone znakiem CE mogą być swobodnie sprzedawane we wszystkich krajach członkowskich bez potrzeby przechodzenia dodatkowych, lokalnych procedur. Głównym celem tej regulacji jest zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa, a także wspieranie zrównoważonej agrotechniki poprzez wprowadzenie ścisłych limitów dla zanieczyszczeń, na przykład szkodliwego dla gleby i roślin kadmu.

Biostymulatory i nowe kategorie. Jak UE klasyfikuje teraz produkty nawozowe?

Nowe rozporządzenie wprowadza porządek, dzieląc produkty nawozowe na siedem głównych grup, nazywanych kategoriami funkcyjnymi produktów (PFC). Obok dobrze znanych nawozów mineralnych czy organicznych, na liście znalazły się również polepszacze gleby, podłoża do upraw czy inhibitory spowalniające procesy w glebie. Prawdziwą nowością jest jednak oficjalne zdefiniowanie i uregulowanie na poziomie unijnym stymulatorów wzrostu roślin, czyli popularnych biostymulatorów. Dla rolników to bardzo dobra wiadomość, ponieważ od teraz mają gwarancję, że produkty z tej kategorii, opatrzone znakiem CE, przeszły odpowiednie badania i cechują się potwierdzoną jakością oraz skutecznością. Uregulowano także mieszanki różnych produktów nawozowych.

Znak CE na nawozie. Co w praktyce oznacza dla bezpieczeństwa i jakości upraw?

Dla gospodarstw rolnych nowe przepisy oznaczają przede wszystkim łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych i sprawdzonych produktów. Umieszczony na opakowaniu znak CE to dla rolnika czytelny sygnał, że dany produkt spełnia rygorystyczne unijne normy bezpieczeństwa i jakości. Dzięki temu można mieć pewność, że zawartość metali ciężkich, takich jak wspomniany kadm, jest pod ścisłą kontrolą, co ogranicza ryzyko zanieczyszczenia gleby i chroni bezpieczeństwo upraw. Ujednolicenie przepisów ułatwia także porównywanie ofert różnych producentów z całej Europy, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i korzystnych decyzji zakupowych.

Znak CE a polskie pozwolenie. Które przepisy nawozowe obowiązują w kraju?

Warto zaznaczyć, że unijne rozporządzenie nie likwiduje dotychczasowych przepisów krajowych. Producenci nadal mogą wprowadzać swoje wyroby na polski rynek na podstawie polskiej ustawy o nawozach i nawożeniu. Jest to tak zwana harmonizacja opcjonalna, dająca wybór. W efekcie na rynku funkcjonują dwa równoległe systemy. Z jednej strony mamy produkty ze znakiem CE, dopuszczone do obrotu w całej Unii Europejskiej, a z drugiej te, które uzyskały pozwolenie Ministra Rolnictwa i mogą być sprzedawane wyłącznie w Polsce. Ostateczna decyzja, którą ścieżkę certyfikacji wybrać, należy do producenta, co daje rolnikom dostęp do jeszcze szerszej oferty rynkowej.

