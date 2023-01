Accor prezentuje Handwritten Collection. Portfolio hoteli z całego świata z pasją w sercu

Co czwarta firma boryka się z pogorszeniem terminowości. Co piąta faktura jest opłacana ze średnio 19-dniowym opóźnieniem

W ramach kolekcji Handwritten w ciągu najbliższych miesięcy pierwszych gości przywitają wyjątkowe hotele z całego świata, takie jak np. we Francji - Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection w Saint Gervais oraz Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, Handwritten Collection w Annecy; w Australii Hotel Morris, Handwritten Collection w Sydney, a także w Chinach Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection w Szanghaju.

Do końca 2023 roku portfolio marki zasilą: Hotel Oru Hub, Handwritten Collection w Tallinie (Estonia); Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, Handwritten Collection, Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection (Francja); Sunrise Premium Resort, Handwritten Collection w Hoi An (Wietnam). Otwarcia czekają także Bukareszt (Rumunia) i Madryt (Hiszpania). Accor zakłada, że do 2030 roku Handwritten Collection obejmie portfolio ponad 250 hoteli.

Handwritten Collection wzbogaca ofertę Accor w segmencie „marek kolekcjonerskich” o wyselekcjonowany wybór hoteli, które prezentują urocze i jedyne w swoim rodzaju koncepcje. Naszym celem, poza zapewnieniem prawdziwie autentycznych wrażeń dla gości, jest wspieranie rosnącej liczby niezależnych właścicieli butikowych hoteli, którzy chcą udoskonalić swoje usługi, dotrzeć do większej liczby osób i zwiększyć przychody bez utraty swojego charakteru – podkreśla Alex Schellenberger, Chief Marketing Officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor. – Hotele, które zaprezentujemy w Handwritten Collection, to miejsca poszukiwane przez podróżnych, ceniących serdeczne wrażenia z podróży i wariację na temat tradycyjnej gościnności, a także przez hotelarzy podkreślających wyjątkowy charakter swoich obiektów przy jednoczesnym partnerstwie z ogólnoświatową siecią.

Poprzez Handwritten Collection, Accor rozbudowuje ofertę marek i hoteli klasy midscale, aspirując do powtórzenia sukcesu pozostałych kolekcji Grupy w innych segmentach. Nowy brand nawiązuje do MGallery Hotel Collection z bogatym portfolio ponad 100 butikowych hoteli na całym świecie oraz do Emblems Collection – pierwszej luksusowej i starannie wyselekcjonowanej marki charakterystycznych dla każdej lokalizacji, historii czy designu obiektów. Dzięki podobnemu podejściu do indywidualnych potrzeb, Handwritten Collection to połączenie wyjątkowych miejsc z indywidualnymi osobowościami, pełnymi ciepła i serdeczności, które leżą u podstaw prawdziwej gościnności. Podobnie jak ręcznie napisana notatka, indywidualny kontakt z gospodarzem będzie odczuwalny dla gości w niezapomnianych momentach w ciągu całego pobytu. Od serdecznego powitania, przez ciepłą rozmowę po świeżo wypiekane smakołyki, którymi każdy zajada się z apetytem — żaden moment ani żaden hotel nie będzie taki sam.

Gospodarz z pasją

Handwritten Collection oferuje rozmaite miejsca, które są tak różne, że sprawiają wrażenie zaproszenia do pełnego ciepła, prywatnego domu każdego z hotelarzy. Doświadczenia, jakie zapewnia nowa marka odradzają ducha gospodarza, jego osobowości, wyjątkowych cech charakteru, pasji czy także dziwactw i osobliwych zachowań. Każdy z nich wnosi unikalną wartość w doświadczenia z pobytu poprzez swoją osobowość, rozmowę i indywidualną energię, które tworzą charakter hotelu.

Sposób, w jaki każdy gospodarz wchodzi w interakcję z gośćmi, jest starannie przemyślany i ożywia jego osobiste pasje ­– podkreśla Caroline Benard, Global SVP Economy & Midscale Brands, Accor. – Czy to w sytuacji towarzyskiej czy w bardziej kameralnej scenerii, goście mogą liczyć na opowieści i zaangażowanie, które budują więź autentycznej relacji. Wierzymy, że to przyczynia się do bardziej wartościowego i niezapomnianego pobytu.

Stworzona dla niezależnych hotelarzy

Handwritten Collection powstała także z myślą o potrzebach właścicieli niezależnych i butikowych hoteli. Przy obecnym współczynniku konwersji wynoszącym 80% większość obiektów, które dołączą do kolekcji, będzie obejmowało przebudowę i renowację, z łatwiejszym procesem przejścia i wdrożenia przy bardziej zrównoważonym modelu wzrostu i rozwoju. Standardy marki zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i łatwym wdrożeniu. Co więcej, Handwritten Collection zapewnia bezpośredni zwrot z inwestycji i możliwość maksymalizacji przychodów dzięki natychmiastowemu dostępowi do korzyści wynikających z zalet i zasięgu platform sprzedaży, dystrybucji oraz programu lojalnościowego Accor, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) grupy.

W 2022 roku Accor średnio każdego dnia podpisywał umowę na więcej niż jeden obiekt i otwierał jeden hotel dziennie na całym świecie. Naszym celem jest kontynuowanie tego wzrostu poprzez przewidywanie potrzeb gości i dostosowywanie się do kryteriów inwestycyjnych naszych partnerów i właścicieli. Niezależne hotele w coraz większym stopniu wykorzystują potężną platformę sprzedażową, dystrybucyjną i lojalnościową Accor, aby zwiększać swoje przychody i optymalizować koszty przy jednoczesnym zachowaniu własnej, wyróżniającej się osobowości oraz oferowaniu wysokiej jakości produktów, usług i doświadczeń. Handwritten Collection oferuje im idealne rozwiązanie, poprzez możliwość zawarcia umowy franczyzowej oraz elastyczny i efektywny kosztowo poziom inwestycji. Nie możemy doczekać się współpracy z hotelarzami i rozbudowy tej wyjątkowej kolekcji na całym świecie. Z ponad 110 obiektami i 11 500 pokojami w negocjacjach, które mają stać się częścią kolekcji, w tym 13 hoteli już zaplanowanych, Accor dąży do portfolio marki obejmującego ponad 250 obiektów do 2030 r. ­– wylicza Camil Yazbeck, Chief Development Officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor.

Oru Hub Hotel, Handwritten Collection, Tallin, Estonia

Hotel Oru Hub położony jest w centrum Tallina na zabytkowym Starym Mieście, kilka minut jazdy od wybrzeża. Obiekt oferuje gościom szeroki wachlarz spędzania wolnego czasu: od yogi po herbaciarnie. Po dwóch latach gruntownej renowacji hotel wprowadzi nową koncepcję guest experience i przestrzeni, która łączy wypoczynek, pracę i usługi restauracyjne w wyjątkowy sposób. Otwarcie: Maj 2023.

Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection, Szanghaj, Chiny

Położony w pobliżu Parku Narodowego Sheshan, hotel Shanghai Sheshan Oriental dysponuje ponad 124 000 m2 ogrodów krajobrazowych, odkrytym basenem na plaży, zapewniającym niezapomniane wrażenia z miejskiego kurortu. Otwarty jako pierwszy hotel z Handwritten Collection, obiekt oferuje oddany zespół obsługi, który organizuje i zarządza przerwami na herbatę oraz tworzy dostosowane do potrzeb gości posiłki. Otwarcie: 19 stycznia 2023.

Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection, Saint Gervais, Francja

Zaprojektowany jako elegancki i artystyczny dom wakacyjny, Le Saint Gervais Hotel & Spa łączy w sobie ducha secesji ze współczesną estetyką, ożywiając piękno zabytkowej nieruchomości. Goście mogą doświadczać wyjątkowości kultury osmańskiej w kąciku bibliotecznym, rozkoszując się kawą po turecku czy naparami z herbat ziołowych oferowanych przez miejscowe spa. Otwarcie: 19 stycznia 2023.

Wonil Hotel Perth, Handwritten Collection, Perth, Australia

Położony nad brzegiem rzeki Swan obok Kings Park i zaledwie kilka minut od centralnej dzielnicy biznesowej Perth, hotel Wonil oferuje eleganckie i nowoczesne wnętrza. Goście będą zachwyceni tą stylową bazą wypadową do odkrywania tętniącego życiem miasta znanego z niekończącego się słońca i nieskazitelnych plaż. Otwarcie: luty 2023.

Hotel Morris, Handwritten Collection, Sydney, Australia

Mieszczący się w imponującym budynku w stylu włoskiego renesansu hotel Morris z 82 łóżkami zostaje ponownie otwarty jako część Handwritten Collection po gruntownej renowacji, łącząc europejską elegancję z australijskim charakterem, jako uhonorowanie historycznych korzeni hotelu. Otwarcie: luty 2023.

Le Splendid Hotel Lac d’Annecy, Handwritten Collection, Annecy, Francja

Usytuowany w pobliżu centrum miasta i jeziora Annecy hotel Splendid oferuje unikalne cechy stylu Art Deco z nutą nowoczesności z lat 50. XX wieku. Wystrój obiektu autorstwa znanego projektanta Thierry'ego D'Istrii uzupełnia wybór eklektycznych dzieł sztuki, rzeźb i okazów w stylu vintage. Otwarcie: kwiecień 2023.

Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Handwritten Collection, Tuluza, Francja

W samym sercu historycznego centrum miasta, przy najpiękniejszej alei, Hotel Les Capitouls Toulouse Centre zaprasza gości do odkrycia czarującej i serdecznej atmosfery. Pierwotnie zbudowany jako zabytkowa prywatna rezydencja, obiekt łączy w elegancki sposób urok ceglanych sklepień Tuluzy z nowoczesnymi udogodnieniami i nowymi, zrównoważonymi elementami wystroju. Otwarcie: maj 2023.

Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection, Paryż, Francja

Z typową paryską fasadą oraz kameralnymi i przytulnymi pokojami hotel Paris Montmarte Sacré Coeur znajduje się kilka minut spacerem od bazyliki Sacré-Coeur i brukowanych uliczek pięknej dzielnicy Montmartre. Obiekt będzie idealną bazą wypadową do zwiedzania stolicy Francji i wszystkiego, co ma ona do zaoferowania. Otwarcie: wiosna 2024.

Z planem rozbudowy kolekcji do 250 hoteli do 2030 r., Accor aktywnie poszukuje nowych obiektów, które będą częścią Handwritten Collection w popularnych miejscach turystycznych na całym świecie.