Hotele

Nowe obiekty Grupy Accor w Europie [ZDJĘCIA]

Accor zapowiada ambitne plany na rok 2023, w tym otwarcia ekscytujących hoteli. Do wyjątkowej mapy obiektów wiodącej grupy hotelowej na świecie dołączą m.in. Raffles London at The OWO, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych i luksusowych hoteli na świecie oraz odrestaurowana XX-wieczna rezydencja w Cozieni w Rumunii To nie wszystko. Turyści odkryją z Accor nowy wymiar Europy, podążając również szlakiem lubianych miejsc od Kopenhagi po Czarnogórę oraz od Wiednia po Tiranę.