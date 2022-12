Spis treści

Dekoracje balonowe z wielu imprez okolicznościowych wyparły te kwiatowe. Z balonów tworzy się piękne girlandy, bukiety i ścianki. Aby stworzyć taki balonowy biznes trzeba postawić kilka ważnych kroków.

Prześwietl konkurencję

Krok pierwszy to rozeznanie rynku. Sprawdź, co oferują istniejące już tego typu firmy i znajdź produkt czy usługę, którą będziesz mógł wyróżnić się. W balonowym biznesie nie jesteś ograniczony lokalizacją firmy, bo można swoje produkty wysyłać w świat za pomocą firmy kurierskiej. Ale już oferując na przykład realizacje dekoracji weselnych czy większych imprez okolicznościowych, trzeba mieć świadomość, że trzeba będzie do klienta dojechać.

Lokal na miarę

Balonowa firma musi mieć odpowiednie zaplecze, w którym to stanie maszyna do personalizowania balonów i maszyna służąca do napełniania ich powietrzem. Do tego potrzebne będzie stanowisko do komponowania boxów i pakowania ich do wysyłki. Dlatego też lepiej nie decydować się na prowadzenie takiej firmy w domu. Idealnym wyjściem jest wynajęcie odpowiedniego lokalu nawet na obrzeżach miasta.

Koszty inwestycyjne

Niezbędne koszty inwestycyjne, które początkujący w branży przedsiębiorca musi ponieść to:

Wynajem lokalu na pół roku: 12 tys. zł

Wyposażenie lokalu (maszyna do sitodruku, maszyny do napełniania i nadziewania balonów, balony itp.): 10 tys. zł

Profesjonalna sesja zdjęciowa: 1,5 tys. zł

Strona internetowa ze sklepem: 4 tys. zł

SUMA: 27,5 tys, zł

Działania w internecie

Podstawą działania wielu firm jest internet. W tym wypadku konieczna jest strona internetowa pełniąca jednocześnie funkcję sklepu internetowego. Niezbędna jest też też aktywność w mediach społecznościowych. Tego typu firma powinna prezentować swoje produkty w wielu wirtualnych miejscach. Warto dbać o dobre opinie klientów w sieci i zachęcać ich do wyrażania swoich zdań na temat twoich usług. Bardzo ważne są profesjonalne zdjęcia produktów. Warto zainwestować w ciekawe sesje fotograficzne. Klienci dużą wagę przywiązują do estetyki tego typu produktów.

W przypadku firmy, która oferuje produkty on-line, należy od razu zawrzeć współpracę z konkretną firmą kurierską. Wiele z nich ma specjalne pakiety dla przedsiębiorców. Zatem można liczyć na duże upusty, dobrej jakości pudełka, terminowe dostawy itp.

Niezbędne formalności

Balonowy biznes trzeba zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić zdalnie lub osobiście w urzędzie gminy. Dobrze od razu wybrać kilka kodów PKD, co poszerzy zakres działalności firmy. Jako przedsiębiorstwo balonowe z powodzeniem można zająć się organizacją różnych imprez okolicznościowych takich jak urodziny, imprezy integracyjne. Można też poszerzyć ofertę dekoratorską o fotobudkę czy DJ-a. Grunt to być otwartym na rozwój. Wszystkie kwestie księgowe, których tak bardzo obawiają się młodzi przedsiębiorcy, można przekazać profesjonalnej księgowej z biura rachunkowego.

Wciąż poszerzamy naszą ofertę - komentarz przedsiębiorcy

Łukasz Jonio, właściciel firmy Balonowe Love w Suwałkach, podzielił się swoimi własnymi doświadczeniami w branży balonowych upominków:

– Dwa lata temu prowadziłem firmę wynajmującą fotobudki, a żona działała w branży beauty. Rozmyślaliśmy jednak o poszerzeniu naszej oferty w branży weselnej i wpadliśmy na pomysł dekoracji sal bankietowych balonami. Później bliskiej osobie sprezentowaliśmy balonowy bukiet. Zamówiliśmy też odpowiednie maszyny do robienia napisów. Efekt końcowy był świetny – mówi Łukasz Janio. – Wpadliśmy na pomysł, że będziemy oferować nasz balonowy box z dostawą do każdego miejsca w Polsce. Dzisiaj nasze produkty oferujemy także na rynkach zagranicznych – głównie dostarczamy je do krajów zachodnich jak Niemcy, Austria, Holandia, Belgia, Dania czy do Szwecji. Mamy kilka modeli naszych zestawów. Są to głównie zestawy box + balon, czyli pudełko uzupełnione mydlanymi kwiatami lub puste do wypełnienia go według uznania klienta plus balon. Są także zestawy o nazwie Flower Bubble – kompozycja kwiatowa, zamknięta w spersonalizowanym balonie. Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oferujemy także personalizowane bombki.

GALERIA pomysłów na upominki Balonowe Love