Branża budowlana wyróżniła liderów rynku. Rozstrzygnięto ranking Budowlana Marka Roku 2026

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2026-07-03 15:11

10 czerwca ogłoszono wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku oraz Champion Roku 2026, przygotowanego przez ASM Research Solutions Strategy. Podczas XXII edycji jednego z najbardziej rozpoznawalnych zestawień w branży budowlanej nagrodzono najlepsze marki działające na polskim rynku – w tym producentów materiałów budowlanych, firmy wykonawcze, dystrybutorów oraz media branżowe.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w hotelu Windsor w Jachrance. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm, partnerzy biznesowi oraz eksperci sektora budowlanego. Ranking od lat uznawany jest za jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy o jakości marek w branży.

Ponad 20 lat tradycji i realne opinie rynku

Projekt Budowlana Marka Roku funkcjonuje już od ponad dwóch dekad i wskazuje marki, którym najbardziej ufają wykonawcy oraz które wyznaczają standardy jakości i współpracy w sektorze budowlanym.

Podstawą zestawienia są ogólnopolskie badania prowadzone wśród tysięcy firm wykonawczych. To właśnie praktycy rynku – na co dzień pracujący z produktami i dostawcami – oceniają jakość, dostępność, obsługę klienta, relację ceny do jakości oraz ogólne warunki współpracy.

W analizach uwzględniane są również opinie inwestorów indywidualnych, którzy oceniają wykonawców budujących domy jednorodzinne m.in. pod kątem terminowości, jakości realizacji oraz komunikacji.

Nie pomijane są także media branżowe oraz ich rola w budowaniu komunikacji w sektorze.

Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN

  • MAPEI

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych

ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026

  • BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
  • GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
  • NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
  • OKNA DACHOWE - FAKRO
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
  • TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNY CHAMPION ROKU 2026

  • DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
  • FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT
  • BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
  • DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL
  • EKO MARKA - FAKRO
  • FUGI - MAPEI
  • GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
  • HYDROIZOLACJE - MAPEI
  • MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA
  • MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL
  • MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE
  • MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR
  • NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
  • OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI
  • OKNA DACHOWE - FAKRO
  • PARAPETY - MEDOS
  • PIANOKLEJE - TYTAN
  • PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL
  • POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS
  • PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
  • SILIKONY - SOUDAL
  • SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY
  • SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
  • SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS
  • TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
  • ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
  • DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET
  • EKO MARKA - TIKKURILA
  • FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
  • KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI
  • KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL
  • LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA
  • PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT
  • SILIKONY - MAPEI
  • SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI

BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI
  • HYDROIZOLACJE - SOPRO
  • KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA
  • ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO

WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - GALECO
  • HYDROIZOLACJE - SIKA
  • KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER
  • MEMBRANY DACHOWE - AVALINE
  • OKNA DACHOWE - AVALINE
  • OKNA ELEWACYJNE - FAKRO
  • PIANOKLEJE - BOSMAN
  • SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE

Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.

Marketer XXI Wieku:

  • Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska

Promotor XXI Wieku:

  • Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska
Budowlana Marka Roku 2026
Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026
Budowlana Marka Roku 2026
Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026

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