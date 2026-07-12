Latem polski system kaucyjny stanie przed pierwszym, ogromnym testem: spodziewany jest wzrost liczby zwracanych opakowań o kilkadziesiąt procent, zwłaszcza w kurortach.

Wysokie temperatury i przeniesienie ruchu do miejscowości turystycznych to główne czynniki, które obciążą punkty zbiórki i logistykę systemu.

Nowoczesne automaty kaucyjne z funkcją multi-feed i AI są kluczowe dla szybkiej obsługi, ale same nie wystarczą, by zapobiec kolejkom.

Skuteczność systemu zależy również od odpowiedniej liczby punktów zwrotu, sprawnej logistyki, regularnego serwisu oraz edukacji konsumentów.

"Super Biznes": W debacie publicznej coraz częściej pojawia się określenie, że nadchodzące lato będzie pierwszym prawdziwym testem dla systemu kaucyjnego. Dlaczego właśnie teraz?

Rafał Staniszewski, Business Development Manager w Envipco Polska: Przez pierwsze miesiące funkcjonowania system działał w stosunkowo przewidywalnych warunkach. Lato zmienia wszystko. Wysokie temperatury oznaczają większe spożycie napojów, a więc również większą liczbę opakowań objętych kaucją. Dodatkowo rozpoczyna się sezon urlopowy, co powoduje czasowe przesunięcie ruchu konsumenckiego do miejscowości turystycznych. To oznacza większą presję na logistykę, częstotliwość odbiorów oraz infrastrukturę zwrotów.

Czy można już oszacować skalę tego zjawiska?

Doświadczenia z innych krajów pokazują, że w sezonie letnim liczba zwracanych opakowań może wzrastać nawet o kilkadziesiąt procent względem miesięcy zimowych. Oczywiście wiele zależy od pogody, regionu i natężenia ruchu turystycznego, ale nie ma wątpliwości, że wakacje będą okresem największego obciążenia systemu kaucyjnego od momentu jego uruchomienia.

Często skupiamy się na samym zwrocie opakowania. Tymczasem wyzwanie wydaje się znacznie szersze.

Zdecydowanie. Konsument widzi jedynie ostatni etap procesu. Za każdym zwróconym opakowaniem stoi jednak cały łańcuch operacyjny obejmujący identyfikację, magazynowanie, transport, sortowanie i przygotowanie surowca do recyklingu. Im większy wolumen opakowań, tym większe znaczenie ma sprawność każdego z tych elementów.

Czy właśnie dlatego tak dużo mówi się o nowych technologiach w automatach kaucyjnych?

Pierwsze generacje urządzeń koncentrowały się przede wszystkim na rozpoznawaniu opakowań. Dzisiaj oczekiwania rynku są znacznie większe. Liczy się nie tylko poprawna identyfikacja, ale również szybkość obsługi, przepustowość i możliwość dostosowania infrastruktury do rzeczywistej skali zwrotów. Dlatego kierunek rozwoju wyznaczają rozwiązania typu multi-feed, które umożliwiają jednoczesny zwrot wielu opakowań, a także urządzenia wyposażone w więcej niż jeden otwór przyjmowania opakowań, pozwalające kilku użytkownikom korzystać z automatu w tym samym czasie. Równie istotna jest skalowalność całego systemu. W miejscach o większym natężeniu zwrotów można instalować kolejne urządzenia obok już funkcjonujących, zwiększając przepustowość bez konieczności przebudowy całej infrastruktury.

Jaką rolę może odegrać sztuczna inteligencja?

AI wspiera proces identyfikacji opakowań, analizę danych operacyjnych oraz przewidywanie obciążenia systemu. W praktyce oznacza to możliwość szybszego reagowania na zwiększoną liczbę zwrotów, lepszego planowania serwisu czy odbiorów logistycznych. W przyszłości takie rozwiązania będą pomagać operatorom i detalistom podejmować decyzje jeszcze zanim pojawi się problem.

Czy technologia może całkowicie wyeliminować kolejki przy automatach?

Technologia bardzo pomaga, ale nie jest jedynym elementem układanki. O skuteczności systemu decydują również odpowiednia liczba punktów zwrotu, sprawna logistyka, regularne opróżnianie i serwisowanie urządzeń oraz edukacja użytkowników. Nawet najbardziej zaawansowane automaty wymagają odpowiedniej obsługi operacyjnej, aby działały płynnie i nie powodowały kolejek. Nowoczesna technologia zwiększa możliwości całego systemu, ale jego efektywność zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku, od operatorów i detalistów, po producentów oraz konsumentów.

Polska dopiero zdobywa doświadczenia. Jak wygląda to na bardziej dojrzałych rynkach?

Przez podobny proces przechodził każdy kraj wdrażający system kaucyjny. Na początku pojawiają się pytania dotyczące wygody, infrastruktury czy organizacji zwrotów. Z czasem konsumenci przyzwyczajają się do nowych nawyków, a rynek rozwija rozwiązania odpowiadające na rosnące potrzeby. W krajach, w których system osiągnął już dojrzałość, nowoczesne automaty nie tylko usprawniają proces zwrotu, ale potrafią również zwiększać ruch w punktach handlowych i usługowych. To pokazuje, że wraz z rozwojem systemu rośnie znaczenie technologii, która wspiera zarówno wygodę konsumentów, jak i cele biznesowe detalistów.

Jakiego scenariusza spodziewa się Pan w Polsce podczas tegorocznych wakacji?

Nie spodziewam się rewolucji, ale bardzo wartościowej lekcji dla całego rynku. Najbliższe miesiące pokażą, które rozwiązania działają najlepiej, gdzie potrzebne są dodatkowe inwestycje i jak zmieniają się zachowania konsumentów. To naturalny etap dojrzewania każdego systemu kaucyjnego. Im więcej wiedzy zdobędziemy teraz, tym sprawniej będzie on funkcjonować w kolejnych latach.

Czyli lato będzie testem nie tylko dla technologii, ale dla całego systemu kaucyjnego?

Dokładnie tak. System kaucyjny nie jest wyłącznie projektem technologicznym czy logistycznym. Równie istotny jest wymiar operacyjny, czyli regularne opróżnianie urządzeń, ich serwisowanie oraz sprawna organizacja odbioru zebranych opakowań. Dopiero połączenie technologii, logistyki i codziennej obsługi decyduje o tym, jak cały system funkcjonuje w praktyce. Wakacje będą ważnym sprawdzianem, który pokaże, jak skutecznie potrafimy połączyć te elementy i jak przygotowani jesteśmy na pracę w warunkach maksymalnego obciążenia.

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