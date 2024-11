Catering dietetyczny Nice To Fit You pracuje nad obiegiem zamkniętym opakowań

KGL S.A. wraz z 6G Group opracowała dla Nice to Fit You rozwiązanie, które jako nowa technologia, po uzyskaniu formalnej akceptacji będzie unikalnym rozwiązaniem na rynku. Obecne regulacje i procesy przetwarzania polipropylenu nie pozwalają na produkcję nowych opakowań mających kontakt z żywnością z regranulatu pochodzącego z rynku konsumenckiego. Nowa technologia pozwoli na ponowne wykorzystanie po konsumenckich tacek do produkcji opakowań dla rynku spożywczego, z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa dla pakowanego produktu. Przeprowadzone już testy potwierdziły, że materiał do wytworzenia nowego opakowania nawet w 80 proc. może pochodzić z tacek pochodzących z obiegu zamkniętego.

Program krok po kroku

- W pierwszym etapie klienci Nice To Fit You z wybranych tras będą mogli oddawać puste i umyte opakowania kurierom w specjalnych zwrotopakach. Jest to najbardziej ekologiczne i rewolucyjne rozwiązanie, jakie przy zachowaniu jakości, bezpieczeństwa i użytkowości opakowań można obecnie wypracować. W 6G Group koncentrujemy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań dla strategicznych partnerów, a zamknięcie obiegu opakowań Nice To Fit You możemy śmiało nazwać rewolucją w naszym segmencie rynku. Bardzo się cieszę, że razem, jako pierwsi w Polsce, wypracowaliśmy system zamkniętego obiegu i wchodzimy w fazę testów – wyjaśnia prezes zarządu 6G Group Jarosław Szulak.Opakowania te zostaną następnie przekazane do KGL, gdzie zostaną przetworzone na regranulat. Całość tak pozyskanego regranulatu posłuży do wytworzenia nowych opakowań. Alicja Zmorzyńska, wiceprezes zarządu spółki KGL S.A. wyjaśnia, że materiał w postaci tacek zebrany przez Nice To Fit You poddany zostanie procesom mielenia, mycia i wytłaczania. W efekcie powstanie wysokiej jakości regranulat – baza materiałowa dla wytworzenia, na kolejnych etapach procesów produkcyjnych, jakościowych opakowań/tacek, przeznaczonych na użytek rynku spożywczego.

- Każda ilość surowca, jaka powstanie w wyniku zamknięcia obiegu opakowań, ograniczy potrzebę stosowania dokładnie takiej samej ilości surowców pierwotnych, czyli tych pochodzących ze źródeł kopalnych – podkreśla Alicja Zmorzyńska, wiceprezes zarządu KGL i dyrektor handlowa.

Zrównoważony rozwój diety

- Program jest obecnie w fazie pilotażowej i obejmuje 8-10 tras w Warszawie, po których dostarczane są posiłki. W planach jest rozszerzenie inicjatywy na całą Warszawę, a docelowo na całą Polskę. Wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego to krok milowy w naszej strategii zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Artur Zasztowt, dyrektor działu badań i rozwoju Nice To Fit You. - Chcemy brać odpowiedzialność za opakowania, które wprowadzamy na rynek i minimalizować nasz wpływ na środowisko. Jesteśmy dumni, że możemy być pionierem w branży cateringowej i realnie wpływać na zmniejszenie ilości odpadów - dodaje.Nice to Fit You – jeden z liderów polskiego rynku cateringów dietetycznych i jedna z najdłużej działających firm w branży. Swoim klientom oferuje najszerszy na rynku wybór dań, zawsze skomponowanych z najwyżej jakości składników. Nice To Fit You jest ponadto prekursorem wykorzystywania nowych technologii w usługach cateringu dietetycznego. Wprowadzone przez firmę rozwiązania, takie jak nagrodzona w konkursie Mobile Trends 2022 aplikacja mobilna, oferują szereg opcji elastycznego zarządzania dietą i zamówieniami, w tym wybór dań jak z karty menu czy na bazie opisów i real photo. Rozwiązania Nice To Fit You stały się z czasem rynkowymi standardami i dziś korzysta z nich cała branża.