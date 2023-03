Grono klientów diet pudełkowych zarówno w Polsce, jak i w Europie jest dziś znacznie większe niż dekadę temu, gdy twórcy Nice To Fit You stawiali pierwsze kroki w tym biznesie. W tamtym czasie rynek raczkował, a nowo powstała spółka Sebastiana Rabieja i Radka Jeżaka konkurowała z co najwyżej 30 innymi podmiotami. Tymczasem obecnie, m.in. z racji złudnego poczucia niskiej bariery wejścia w biznes cateringu dietetycznego, nad Wisłą działa według różnych szacunków, od 600 do 700 takich firm. Jednak w skali Polski liczy się ścisła czołówka, w tym jeden z liderów rynku — warszawski Nice To Fit You, mający za sobą kolejny świetny rok i zapowiadający dynamiczny wzrost w 2023 r.

Ambitne plany

Nice To Fit You zamknęło 2022 r. z przychodami na poziomie prawie 180 mln złotych - oznacza to wzrost aż o 52% rok do roku. - Prognozy na 2023 r. są także ambitne: zakładają podwojenie wyniku z 2021 r., choć obecne realia gospodarcze są wyzwaniem. Od początku 2022 r. nasze koszty wzrosły o 15 proc., tymczasem zeszłoroczne podwyżki cen dla klientów były poniżej poziomu inflacji – komentuje Paweł Wróbel, który na początku 2021 roku objął stanowisko CEO Nice To Fit You.

Paweł Wróbel zaznacza, że firma, szukając oszczędności i dążąc do wypracowania założonego celu, stawia na jeszcze lepszą optymalizację wewnętrznych procesów. - Korzystanie z tańszych produktów czy zamienników, choć jest obecnie spotykaną praktyką rynkową, u nas w ogóle nie wchodzi w grę. Optymalizujemy procesy, korzystamy z zaawansowanych metod prognozowania i analizowania zamówień oraz produkcji, stawiamy na lepsze negocjacje. Widzimy też, że przy takim poziomie inflacji i tempie wzrostu cen żywności korzystanie z naszego cateringu staje się atrakcyjną opcją dla coraz szerszej grupy odbiorców – dodaje Paweł Wróbel.

Większość z ponad 100 tysięcy klientów Nice To Fit You to osoby prywatne z dużych i średniej wielkości miast, choć mieszkańców mniejszych miejscowości szybko przybywa. Wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania, decydują się na catering dietetyczny ze względu na wygodę (takie całodzienne wyżywienie zastępuje zarówno zakupy w sklepach spożywczych, jak i wyjścia do restauracji) lub w wyniku konkretnej potrzeby żywieniowej (dieta wegańska, bezglutenowa czy z innymi wykluczeniami). Trzecim czynnikiem jest smak potraw i ich jakość — wśród Polaków z roku na rok rośnie świadomość żywieniowa i coraz większą uwagę przykładają do tego, co spożywają w swojej codziennej diecie. To osoby z tej grupy, szukając diety pudełkowej, najczęściej decydują się na Nice To Fit You.

Rynek pełen nisz

Branża zmienia się i dojrzewa – choć w teorii wszyscy gracze rynkowi oferują tę samą usługę – całodzienne wyżywienie z dostawą pod drzwi klienta, ich modele biznesowe, a co za tym idzie oferty, są mocno zróżnicowane. Największą grupę stanowią firmy dostarczające usługi w kategorii convenience – gdzie to wygoda i cena są z punktu widzenia klienta najważniejsze. Tymczasem Nice To Fit You stawia na jakość i segment premium, ale swoją rynkową pozycję firma zbudowała także dzięki innowacjom w obszarze customer experience. - Przewagi technologiczne od zawsze wyróżniają nas na rynku. Jako pierwsi wprowadziliśmy w 2018 roku aplikację mobilną, w której użytkownicy mogli zarządzać swoimi dietami. Potem, wprowadzając opcję Select, także jako pierwsi w branży daliśmy klientom możliwość samodzielnego wybierania konkretnych posiłków, niemal jak z karty w restauracji. Również dodanie menu w formie wizualnej, gdzie obok opisu dań klient widzi ich realne zdjęcia, było dużą zmianą i znaczącym ułatwieniem dla zamawiających. Czas pokazał, że wprowadzane przez nas rozwiązania stały się rynkowymi standardami – komentuje Paweł Wróbel.

Dieta dla tysięcy z nowoczesnej manufaktury

Skala działania Nice To Fit You jest już na tyle duża, że przygotowywanie posiłków i kompletowanie zamówień odbywa się w 3 podwarszawskich zakładach produkcyjnych, o łącznej powierzchni prawie 8000 m2. Wprowadzona przez Nice To Fit You możliwość wyboru menu to opcja, bez której dziś wielu klientów nie wyobraża sobie korzystania z cateringu dietetycznego, ale od strony produkcyjnej fakt, że klienci mogą każdego dnia komponować jadłospis z kilkuset dostępnych dań, jest ogromnym wyzwaniem.

- Codziennie przygotowujemy dziesiątki tysięcy posiłków. I choć to bardzo duża skala, nie wytwarzamy posiłków taśmowo. Nasze zakłady przypominają nowoczesne manufaktury, gdzie każda porcja przechodzi przez ludzkie ręce – jest sprawdzona, zważona, odpowiednio zapakowana. Mamy własne, nowoczesne piece do wypieku chleba, mięs i pasztetów. Wszystkie ciasta i słodkości robione są ręcznie i wypiekane w naszej cukierni. Również napoje mieszamy i rozlewamy na miejscu – wyjaśnia Paweł Wróbel.

Jak dodaje CEO Nice To Fit You, dopełnieniem oferty dań jest ich odpowiednia dostawa do klientów – ta odbywa się własnymi samochodami chłodniami, zaprojektowanymi i wykonanymi na zamówienie i z uwzględnieniem specyficznych potrzeb firmy.

Next steps

Nice To Fit You myśli też o ekspansji zagranicznej, choć, jak przyznaje Paweł Wróbel, polski sukces diet pudełkowych jest pochodną specyfiki naszego rynku i transpozycja modelu biznesowego na rynki zagraniczne nie jest łatwa.

Już wkrótce Nice To Fit You zaprezentuje nową linię produktową, zacieśnia też współpracę z dostawcami produktów komplementarnych do swoich cateringów dietetycznych. W ten sposób, bazując na własnych zasobach i know-how oraz na współpracy z partnerami, głównie lokalnymi startupami z obszaru foodtech, chce poszerzać ofertę i uzupełniać ją o dodatkowe, ciekawe i przede wszystkim zdrowe produkty.

