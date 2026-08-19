Ceny prądu dla firm pójdą w dół? Domański zapowiada bardzo ważne zmiany

Wysokie ceny energii od dawna są zmorą polskich przedsiębiorców, ale rząd zapowiada konkretne działania, aby ulżyć biznesowi.

Minister finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że nowe rozwiązania dotyczące kosztów prądu, zwłaszcza dla sektorów energochłonnych, zostaną przedstawione "już niedługo".

Dowiedz się, czy Twoja firma skorzysta na nadchodzących zmianach i kiedy dokładnie poznamy szczegóły tych kluczowych zapowiedzi!

Wysokie ceny energii od dawna są jednym z największych problemów polskiego biznesu. Teraz z rządu płynie zapowiedź konkretnych działań. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że nowe rozwiązania dla przedsiębiorców mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Ceny prądu dla firm. Domański zapowiada nowe rozwiązania

Podczas rozmowy w TVN24 prowadzący zwrócił uwagę, że ceny energii dla polskich przedsiębiorstw należą do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej. Domański przyznał, że rząd przygotowuje działania dotyczące tego problemu.

– Już niedługo będziemy prezentować rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorców, szczególnie z sektorów energochłonnych – powiedział Andrzej Domański w TVN24.

Minister nie przedstawił jeszcze szczegółów planowanych zmian. Z jego słów wynika jednak, że w pierwszej kolejności mają one dotyczyć przedsiębiorstw, dla których energia stanowi szczególnie dużą część kosztów działalności.

Wielka reforma podatków Tuska. Ekstra 3600 plus dla milionów Polaków

Rząd chce obniżyć koszty energii

Domański podkreślił również, że Polska jest w trakcie dużych zmian w sektorze energetycznym.

– Inwestujemy dziesiątki miliardów złotych w to, aby prąd w Polsce był tańszy – zaznaczył szef resortu finansów.

Jak przekonywał, rząd prowadzi obecnie „największą transformację energetyczną od wielu lat”. Na konkretne rozwiązania przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać. Zapowiedź ministra wskazuje jednak, że temat cen energii dla biznesu ma w najbliższym czasie wrócić na rządową agendę.

Poniżej galeria zdjęć

17

DLACZEGO MAMY DROGI PRĄD? PROF. DUDEK WYJAŚNIA: WĘGIEL TO PRZESZŁOŚĆ!