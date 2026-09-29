Lepsze prognozy i świetne wyniki Pepco Group.

Co stoi za optymizmem spółki?

Pepco uruchomi skup akcji za 400 mln euro.

Dalsza ekspansja i plany na przyszłość.

Nowe prognozy finansowe Pepco Group

Pepco Group ma powody do zadowolenia. Spółka właśnie zaktualizowała swoje cele finansowe na rok obrotowy 2026 i wyglądają one imponująco. Najnowsze prognozy firmy zakładają, że bazowy zysk netto w roku obrotowym wzrośnie o ponad 60 procent. To znacznie więcej niż zapowiadane wcześniej "ponad 50 procent". W praktyce oznacza to, że firma spodziewa się zarobić jeszcze więcej, niż zakładała jeszcze kilka miesięcy temu. Przychody mają przekroczyć 4,5 mld euro, co oznacza wzrost o około 8 proc.

Optymizm ten wynika z bardzo dobrych wyników sprzedaży. Puls Biznesu podkreśla, że końcówka roku obrotowego była dla spółki wyjątkowo udana – w czwartym kwartale, do 20 września, przychody wzrosły o 15,6 proc. To najlepszy kwartalny wynik od momentu wdrożenia nowej strategii i jednocześnie ósmy z rzędu kwartał, w którym sprzedaż w istniejących sklepach (tzw. sprzedaż porównywalna LFL) była na plusie. Widać więc, że strategia firmy przynosi konkretne efekty.

Co stoi za lepszymi prognozami?

Poprawa prognoz nie wzięła się znikąd. Firma wskazuje na kilka konkretnych powodów. Po pierwsze, Pepco Group lepiej zamienia zysk operacyjny na gotówkę (czyli ma lepszą konwersję EBITDA). Po drugie, płaci niższe podatki, co bezpośrednio przekłada się na więcej pieniędzy w kasie. Do tego dochodzi zmiana w polityce amortyzacyjnej, czyli sposobie, w jaki firma księguje zużycie swojego majątku.

Te trzy elementy razem dają solidny fundament pod wyższe zyski.

Warto również zauważyć, że spółka spodziewa się, iż zysk na jedną akcję będzie rósł jeszcze szybciej niż cały zysk netto. Dzieje się tak za sprawą programów skupu akcji własnych, które zmniejszają liczbę akcji w obrocie i tym samym podnoszą wartość tych, które zostają w rękach inwestorów.

Trzeba jednak pamiętać, że na świetne wyniki sprzedaży w ostatnim kwartale wpłynęła też wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów. To ona podbiła sprzedaż w istniejących sklepach o dodatkowe 3 do 5 punktów procentowych. Miało to jednak swoją cenę – marża brutto spadła o około 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem. To pokazuje, że firma skutecznie czyści magazyny, nawet kosztem chwilowego obniżenia marży.

Pepco uruchomi skup akcji za 400 mln euro

Oprócz świetnych prognoz, Pepco Group ma jeszcze jedną ważną wiadomość dla swoich akcjonariuszy. Zarząd Pepco Group zatwierdził nowy, wieloletni program skupu akcji własnych o wartości do 400 mln euro, który ma być realizowany w latach obrotowych 2027-2029. To potężny zastrzyk finansowy i jasny sygnał, że firma chce dzielić się zyskiem z inwestorami.

To nie jest jednorazowa akcja, przeciwnie, to kontynuacja strategii. Grupa niedawno zakończyła program o wartości 200 mln euro, a w sierpniu 2026 roku przeprowadziła jednorazowy Pepco skup akcji za 400 mln euro. Mówiąc wprost, firma regularnie "ściąga" akcje z rynku, co zmniejsza ich liczbę i, w teorii, powinno podnosić cenę tych, które pozostają w obrocie.

Spółka zapowiada, że od roku obrotowego 2027 zamierza przeznaczać na zwrot kapitału dla akcjonariuszy całość tzw. lewarowanych wolnych przepływów pieniężnych z poprzedniego roku. To oznacza, że po opłaceniu wszystkich kosztów i inwestycji, cała nadwyżka gotówki ma trafiać do inwestorów. Będzie się to odbywać na dwa sposoby:

poprzez skup akcji własnych ,

, poprzez dywidendę, której wysokość ma stopniowo rosnąć, aż osiągnie 40 proc. zysku netto.

Dalsza ekspansja i plany na przyszłość

Pepco Group nie zamierza spoczywać na laurach. Firma ma bardzo konkretne plany dalszego rozwoju sieci swoich sklepów. Jeszcze w tym roku obrotowym, który kończy się za chwilę, sieć powiększy się o około 250 nowych placówek, a ich łączna liczba przekroczy 4260.

Prawdziwe przyspieszenie ma jednak nastąpić w latach 2027-2030 Pepco Group planuje wtedy otworzyć co najmniej 600 kolejnych placówek, skupiając się głównie na przyspieszeniu ekspansji w Europie Zachodniej. Tak ambitne plany są możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej, co potwierdzają najnowsze, optymistyczne prognozy. Firma ma więc nie tylko pomysł na rozwój, ale też środki, by go sfinansować.

Podsumowując, Pepco Group wysyła rynkowi bardzo jasny sygnał. Z jednej strony podnosi prognozy finansowe i dzieli się zyskiem z inwestorami poprzez ogromny program skupu akcji. Z drugiej – nie zwalnia tempa i planuje dalszy, dynamiczny rozwój sieci sklepów.

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