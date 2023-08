Co trzeci badany chce zacząć dbać o swój wellbeing. „Power Hour. Pielęgnuj swoją siłę”

Pierwsza trasa koncertowa Olgi Kozierowskiej

Oyka Power Hour to cykl spotkań z muzyką na żywo, podczas których publiczność będzie miała okazję wysłuchać także motywujących wystąpień – power speech w wykonaniu Olgi Kozierowskiej – prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i autorki bestsellera „Miłość to czasownik”. Muzyka Oyki to połaczenie jazzu, folku i indie pop. W trakcie występów towarzyszyć jej będzie Leski – gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. Power Speech podzielona będzie na trzy bloki poświęcone obfitości. Pierwszy to obfitości siebie, w którym Oyka opowie o tym, co zrobić, by poczuć, że mamy wszystko, czego potrzebujemy do osiągnięcia wymarzonych celów. W drugim bloku omówiona będzie obfitość relacji, a więc to, jak żyć z kimś szczęśliwiej. Trzecia część poświęcona zostanie obfitości portfela – jak pokochać pieniądze, by i one cię pokochały.

– Wyniki badania pokazują nam, jak ważne jest zachowywanie równowagi między pracą a życiem osobistym, jak wpływa to na wellbeing. Jednak nic nie dzieje się samo, a pewne mechanizmy musimy sami wypracować, co często nie jest proste. Chcę podpowiedzieć ludziom, w jaki sposób i dzięki jakim rozwiązaniom mogą poczuć się lepiej ze sobą i lepiej w relacjach z innymi. Wiem, że dziś wszyscy są zabiegani i w tym pędzie zapominają o sobie, jednocześnie pragną coś zmienić, jednak często nie wiedzą, od czego zacząć. W swoim wystąpieniu przeplatać będę słowa o ulgach z muzyką, która, jak twierdzą inni, niesie radość – mówi Olga Kozierowska, na scenie muzycznej posługująca się pseudonimem Oyka.

Jedynie 16,1 proc. z nas wystarczająco dba o wellbeing

Trasie Oyka Power Hour towarzyszy badanie poświęcone wellbeing, przeprowadzone na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Wellbeing, po polsku określany jako dobrostan, to pojęcie obejmujące holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby, zarówno te fizyczne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Określa sytuację, w której człowiek czuje się komfortowo, może realizować swoje cele oraz plany. Wyniki ankiety* wskazują, że ponad połowa ankietowanych czas na dbanie o swój wellbeing potrafi wygospodarować na co dzień, jednak jedynie 16,1 proc. ankietowanych jest zdania, że robi to w wystarczającym stopniu. Z kolei 42,6 proc. chciałoby zmienić to i dbać o to w większym wymiarze. Ponad ⅓ badanych przyznaje, że nie dba o włąsny dobrostan i to zmienić. Badanie wykazało, że ważnym czynnikiem w dbaniu o niego jest planowanie dnia pracy. Z ankiety wynika, że badani w pełni dbający o swoje dobre samopoczucie w 41,2 proc. zawsze planują swój dzień pracy, a respondenci, którzy robią to niewystarczająco, jedynie w 30,7 proc. W grupie badanych, którzy chcieliby dopiero rozpocząc dbanie o wellbeing, zaledwie co piąty zawsze planuje swój dzień pracy.

W pytaniu wielokrotnego wyboru uczestników badania zapytano, co robią dla poprawy swojego samopoczucia. Ich odpowiedzi wskazują, że wśród ankietowanych zadowolonych ze swojego wellbeing, jakość snu pielęgnuje 70,6 proc., czas tylko dla siebie organizuje 65,9 proc., a 31,8 proc. pamięta o regularnych badaniach kontrolnych. Odnotowano dużą różnicę tych wskazań wśród badanych , którzy dopiero pragną zacząć pielęgnować swój dobrostan – ich wskazania to kolejno 28,8 proc., 32,1 proc., 12,5 proc.

– Hasło przewodnie trasy Oyka Power Hour to „Pielęgnuj swoją siłę”. Jako marka Gliss wiemy, jak ważny w życiu kobiet jest rozwój osobisty, a więc także wygospodarowanie przestrzeni na dbanie o swoje pasje i zainteresowania. Nie mniej istotny jest balans między życiem osobistym i pracą, dlatego od lat wspieramy kobiety na drodze do rozwoju. Jesteśmy dumni, że ponownie możemy być partnerem inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i współtworzyć kolejny bardzo ważny, ale i niezwykle ciekawy, projekt – mówi Aleksandra Gawlas, Dyrektorka Marketingu Henkel HCB, partner strategiczny Oyka Power Hour.

Mając czas wolny tylko w weekendy najczęściej poświęcamy go rodzinie

Wyniki badania wskazują, że większość z nas nie potrafi wygospodarować czasu na rozwój osobisty poza pracą na co dzień. Wśród respondentów, którzy czas wolny mają i w dni robocze, i w weekend, najczęstsze są sport i ruch na świeżym powietrzu – deklaruje je 78,8 proc. Co ciekawe, wśród badanych, którym udaje się znaleźć czas na dodatkowe aktywności tylko w dni wolne od pracy, najliczniejszym wskazaniem były spotkania z rodziną i znajomymi – zaznaczyło je 73 proc. ankietowanych. Rozwój osobisty i naukę języków obcych praktykuje 51,4 proc. badanych, deklarujących czas wolny na co dzień i 44,1 proc., wśród tych, którzy mają go tylko w weekendy. Podobną zależnośc zaobserwowano w przypadku hobby: w pierwszej grupie czas na nie dekalruje 41,4 proc., a w drugiej – jedynie 30,9 proc.

Ponad ¼ badanych znajduje czas dla siebie jedynie w weekendy

Większość ankietowanych deklaruje, że jest w stanie wygospodarować czas na dodatkowe aktywności pozapracowe nie tylko w weekendy, lecz także w dni robocze. Wśród respondetów w pełni dbających o wellbeing odsetek ten wynosi 95,3 proc. Jednocześnie 28,8 proc. uczestników badania przyznaje, że znajduje na to czas jedynie w weekendy. Wśród respondetów, dopiero pragnących rozpocząć dbanie o wellbeing odsetek wynosi 44,6 proc. Jedynie 6,8 proc. ankietowanych nie posiada wcale czasu dla siebie poza pracą zawodową. Wynika badania wskazują, że nie wszyscy z nas pamiętają, że niemniej ważny od pracy zawodowej i czasu jej poświęcanej, jest rozwój osobisty i pielęgnowanie własnych pasji. Bilety na wydarzenia dostępne na www.Multikino.pl w cenie 111 zł (premiera w Warszawie) oraz 77 zł (pozostałe terminy).

Harmonogram występów:

PREMIERA: Warszawa 28 września

Poznań 4 października

Łódź 5 października

Lublin 12 października

Wrocław 19 października

Bydgoszcz 15 listopada

Gdańsk 16 listopada

Szczecin 23 listopada

Katowice 7 grudnia

FINAŁ: Kraków 8 grudnia

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.