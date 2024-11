CUPRA jest jedną z najszybciej rozwijających się marek motoryzacyjnych w Europie, z globalną sprzedażą na poziomie 750 000 egzemplarzy pojazdów.

Bazując na tym sukcesie, barcelońska marka wykonuje kolejny ważny krok w swojej globalnej ekspansji, planując wejście na rynek USA do 2030 roku.

W celu zbadania możliwości partnerstwa w USA są prowadzone wstępne rozmowy z Penske Automotive Group.

Oferta produktowa marki w USA ma obejmować pojazdy ICE, PHEV i BEV.

Na stanowisko dyrektora zarządzającego CUPRA USA został powołany Bernhard Bauer, były dyrektor zarządzający CUPRA Germany.

Marka dla nowego pokolenia kierowców

CUPRA wypełnia unikalną niszę między samochodami masowymi a segmentem premium, trafiając w gusta nowego pokolenia kierowców, którzy nie boją się wyróżniać. Marka zbudowała swoją pozycję na połączeniu bezkompromisowego designu z wyjątkowymi osiągami, oferując zarówno klasyczne silniki spalinowe, jak i zelektryfikowane oraz w pełni elektryczne układy napędowe. To podejście zaowocowało błyskawicznym wzrostem popularności w Europie, czyniąc CUPRĘ jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek motoryzacyjnych na kontynencie.

Sukces marki wykroczył także daleko poza europejskie granice - CUPRA z powodzeniem podbiła rynki Meksyku i Turcji, a w 2022 roku rozpoczęła ekspansję w Australii. Teraz hiszpański producent stawia przed sobą jeszcze ambitniejszy cel - zdobycie wymagającego rynku amerykańskiego.

– Ambicją CUPRY jest bycie prawdziwie globalną marką, a ekspansja w Stanach Zjednoczonych stanowi jeden z najważniejszych kamieni milowych naszej podróży. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w USA wymaga nie tylko świetnych produktów, ale przede wszystkim silnego partnera z rozbudowaną siecią sprzedaży. Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z Penske Automotive Group - liderem amerykańskiego rynku motoryzacyjnego. Ich wieloletnie doświadczenie we współpracy z Grupą Volkswagen oraz imponująca sieć dealerska czynią ich idealnym kandydatem do wprowadzenia marki CUPRA na amerykański rynek i dotarcia do nowego pokolenia entuzjastów motoryzacji – powiedział Wayne Griffiths, CEO CUPRA.

Droga CUPRY na rynek amerykański

Do 2030 roku CUPRA rozpocznie ekspansję na rynek amerykański, koncentrując się początkowo na stanach, które najlepiej odpowiadają charakterowi marki. W ofercie znajdą się zarówno modele spalinowe, hybrydowe typu plug-in, jak i w pełni elektryczne. Kluczowym elementem strategii będzie wykorzystanie potencjału Grupy Volkswagen - jeden z modeli CUPRA powstanie w północnoamerykańskich fabrykach koncernu. Na czele amerykańskiego oddziału stanie Bernhard Bauer, były dyrektor zarządzający CUPRA Germany. Szczegóły dotyczące lokalizacji głównej siedziby oraz pełnej gamy modelowej zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach.

Historia sukcesu marki

Od debiutu w 2018 roku CUPRA wyznacza nowe standardy w europejskiej motoryzacji. Wszystko zaczęło się od sportowego SUV-a CUPRA Ateca, by następnie wprowadzić całkowicie przeprojektowanego Leona z charakterystycznym DNA marki. Prawdziwym przełomem okazał się Formentor - bestsellerowy model, który stał się współczesną ikoną marki.

Kolejne sukcesy przyniosły nominacje do tytułu European Car of the Year dla Formentora oraz Borna - pierwszego w pełni elektrycznego modelu CUPRA. Rok 2024 przyniósł największą w historii marki ofensywę produktową. Wprowadzono modele CUPRA Tavascan - pierwszego elektrycznego SUV-a coupe, oraz CUPRA Terramar - dynamicznego, zelektryfikowanego SUV-a, który już znalazł się wśród finalistów European Car of the Year 2025. Wkrótce dołączy do nich CUPRA Raval - odważna wizja miejskiego samochodu elektrycznego.