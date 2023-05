Flix prezentuje strategię klimatyczną i zobowiązuje się do realizacji inicjatywy SBT

Jamie Oliver otwiera nową restaurację w Londynie – dokładnie cztery lata po upadku jego sieci Jamie's Italian. W 2019 z powodu niewypłacalności zamknął aż 63 lokale, a wierzytelności sieci osiągnęły poziom 83 milionów funtów. Z niepotwierdzonych źródeł wiadomo, że osobista strata Olivera wyniosła 25 milionów funtów. Dziś znany szef kuchni za porażkę odnoszącej niegdyś sukcesy marki casual dining obwinia „złe rady”.

Nowy początek

Otwarcie nowej restauracji Jamie'ego nastąpi pod koniec roku w słynnym londyńskim Theatre Royal. W budynku teatru znajdują się słynny Grand Salon, w którym można spróbować rozkoszy dekadenckiej herbaty po angielsku (59 funtów od osoby, czyli ok. 300 zł) oraz The Garden oferujący napoje, koktajle i drobne przekąski.

Jamie Oliver pewien sukcesu planowanej restauracji rozważa już kolejne lokalizacje.

– Menu będzie celebracją niesamowitego jedzenia z którym dorastałem, gotując w pubie mojej mamy i taty. Chodzi tu o powrót do moich kulinarnych korzeni i świętowanie niesamowitego brytyjskiego jedzenia w restauracji, która, mam nadzieję, stanie się ikoną w bardzo wyjątkowym miejscu. Ta okazja naprawdę wiele dla mnie znaczy ” – komentuje Jamie Oliver.

Powrót na brytyjski rynek zawsze był jego ambicją. Według zarządu The Jamie Oliver Restaurants (JOR) właśnie nadszedł czas na powrót i otwarcie wyjątkowej restauracji (według zapewnień kulinarnego celebryty) w wyjątkowym miejscu, która będzie kultywować stare i nowe dania z całych Wysp Brytyjskich, odzwierciedlające pory roku, bogatą i różnorodną kulturę kulinarną oraz wspierać lokalnych dostawców oraz producentów rzemieślniczych.

Globalna ekspansja 2.0

Jamie Oliver mimo bankructwa jednej z sieci nie zasypiał jednak gruszek w popiele. Oprócz aktywności telewizyjnej i książkowej po cichu rozwijał swoją firmę The Jamie Oliver Restaurants (JOR) międzynarodową franczyzową działalność restauracyjną i obecnie działa w 23 krajach z ponad 70 restauracjami. JOR to osiem konceptów fraczyzowych od casual dining do premium dining: Jamie Oliver Kitchen, Jamie's Italian, Jamie Oliver's Pizzeria, Jamie's Deli, Chequer Lane, Jamie Oliver's Diner, Barbecoa oraz Jamie Oliver Cookery School.

JOR obecnie dąży by prawie trzykrotnie zwiększyć liczbę restauracji franczyzowych za granicą do 200 lokalizacji oraz rozszerzyć markę o sprzedaż mrożonych posiłków bezpośrednio konsumentom za pośrednictwem strony internetowej firmy. Planowana jest również rozbudowa Jamie Oliver Cookery School.

W Polsce Jamie Oliver jest obecny w wielu telewizyjnych programach kulinarnych, a jego książki rozchodzą się w tysiącach egzemplarzy. Natomiast produkty spożywcze opatrzone marką Jamie Oliver®, m.in. makarony, pesto i sosy, można kupić w sieci na stronach Frisco.pl, Amus.pl, Aledobre.pl, natomiast artykuły gospodarstwa domowego na portalu nakrywamy.pl, czy rossi.pl.