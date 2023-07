Dorota Rakowska została szefową marketingu w Huawei CBG Polska

Huawei CBG kontynuuje misję propagowania dostępu do zaawansowanych technologii wspierających konsumentów w ich codziennym życiu i pracy, a także organizacje oraz firmy na całym świecie. Nadrzędnym celem zespołu marketingu Huawei jest zwiększanie świadomości nowych produktów poprzez odpowiadanie na oczekiwania konsumentów. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację efektywnie wspierającą sprzedaż oraz wzmacniającą pozycję marki w kategorii urządzeń wearable, w której Huawei jest obecnie w Polsce jednym z niekwestionowanych liderów. Mimo szeregu wyzwań, wymagających realiów rynkowych i potrzeby optymalizacji nakładów inwestycyjnych, zespół zamierza wykorzystać swój kreatywny potencjał, tworząc ciekawe projekty komunikacyjne. Dorota Rakowska jest kreatywną menedżerką z doświadczeniem w komunikacji i obsłudze klienta. Dołączyła do Huawei CBG Polska w funkcji Head of PR w czerwcu 2022 roku, a od października 2022 r. była pełniącą obowiązki Marketing Director. Przed dołączeniem do Huawei CBG prowadziła wiele różnorodnych projektów związanych z marką i marketingiem, będąc m.in. szefową marketingu w Samsung Electronics czy zastępcą dyrektora komunikacji w Orange Polska. Dodatkowo pracowała jako menedżerka produktu oraz w zespołach sprzedaży. Posiada tytuł Dyrektor Marketingu 2017 – lider marki i produktu. Jej projekty zdobywały nagrody w kategorii effectiveness branded content, best use of VR oraz PR w konkursach Effie Awards, Adweek Arc Awards, KTR, Złote Spinacze. Była członkiem jury Effie Awards Europe.

