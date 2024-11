Dublowanie obsługi tych samych faktur. SWIFF zmniejszy straty w branży faktoringowej

Faktoring jest formą finansowania działalności przedsiębiorstw, która polega na wykupie przez firmę faktoringową należności klienta wynikających z wystawionych faktur. Tym, co wyróżnia faktoring od kredytu czy leasingu, jest udział trzech stron – firmy faktoringowej, klienta (czyli dostawcy usług bądź towarów) oraz odbiorcy, którym jest kontrahent klienta. To właśnie trzeci podmiot, odbiorca faktury, staje się faktycznym źródłem spłaty zobowiązania wobec firmy faktoringowej. Z tej specyfiki wynikają jednak pewne trudności i ryzyka. W tradycyjnych relacjach kredytowych i leasingowych ryzyko zależności od podmiotu trzeciego nie występuje, co w faktoringu komplikuje zarządzanie ryzykiem.

Jednym z kluczowych zagrożeń w tej branży jest możliwość dublowania się finansowania jednej faktury przez więcej niż jedną firmę faktoringową, co prowadzi do powstania strat. Tego typu oszustwa, nazywane fraudami faktoringowymi, polegają na wielokrotnym finansowaniu tej samej wierzytelności przez różne firmy faktoringowe – i to właśnie na zapobieganie takim sytuacjom ukierunkowany jest system SWIFF.

Platforma SWIFF: Jak działa?

System Wymiany Informacji Firm Faktoringowych (SWIFF) to narzędzie, które będzie umożliwiać firmom faktoringowym wymianę kluczowych informacji dotyczących obsługiwanych faktur. Głównym celem systemu jest dostarczenie firmom faktoringowym odpowiedzi na pytanie, czy dana para dostawca-odbiorca nie występuje już w innej firmie faktoringowej. Informacja o dublowaniu takich par pozwala uniknąć finansowania wierzytelności, która została już zrealizowana przez inną firmę faktoringową.

Warto podkreślić, że SWIFF nie dostarczy pełnych danych dotyczących klientów czy szczegółów faktur. Firmy faktoringowe, zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony konkurencji, nie mogą wymieniać się swoimi danymi bezpośrednio. Dlatego też platforma jest prowadzona przez zaufaną, zewnętrzną instytucję, jaką jest Związek Banków Polskich (ZBP). ZBP posiada już doświadczenie w zarządzaniu podobnymi platformami informacyjnymi dla banków i firm leasingowych, a także pełni funkcję podmiotu zaufania. Dzięki temu SWIFF będzie działać na zasadzie „tak/nie” – firma faktoringowa uzyskuje jedynie informację, czy dana para dostawca-odbiorca jest obsługiwana przez kogoś innego, bez ujawniania wrażliwych danych.

Platforma SWIFF – korzyści dla firm i całej branży

Uruchomienie systemu SWIFF może przynieść branży faktoringowej szereg korzyści. Po pierwsze, zmniejszy ryzyko strat związanych z oszustwami, co w perspektywie długoterminowej może wpłynąć na poprawę rentowności i bezpieczeństwa sektora. Firmy faktoringowe, które do tej pory musiały opierać się na fragmentarycznych danych, teraz zyskają kompleksowy wgląd w informacje, czy dana faktura nie jest już obsługiwana przez inny podmiot.

Dla branży SWIFF jest krokiem w kierunku większej przejrzystości i profesjonalizacji usług faktoringowych. Wzrost bezpieczeństwa finansowego w tym sektorze przyczyni się do wzmacniania zaufania klientów, którzy będą pewniejsi, że korzystają z uczciwych i odpowiedzialnych usług finansowych. W dłuższej perspektywie system ten może również przyciągnąć nowych graczy na rynek faktoringowy, którzy wcześniej wahali się ze względu na ryzyko związane z fraudami.

Wprowadzenie systemu SWIFF będzie istotnym krokiem w ewolucji polskiego rynku faktoringowego. Platforma ta może stać się punktem wyjścia do kolejnych innowacji, które jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo transakcji i zminimalizują ryzyko strat. Z czasem SWIFF może stać się modelem do naśladowania w innych krajach, które borykają się z podobnymi wyzwaniami na rynku faktoringu.