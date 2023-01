Dzięki takiej reklamie Polacy zmieniają pracę, choć jej nie szukają [ROZMOWA]

Co czwarta firma boryka się z pogorszeniem terminowości. Co piąta faktura jest opłacana ze średnio 19-dniowym opóźnieniem

Mówi się, że nadchodzą zmiany na rynku pracy. Z jednej strony najnowsze raporty pokazują, że trudniej będzie o zatrudnienie, a firmy redukują liczbę pracowników. Z drugiej zaś, nadal wiele branż ma ogromne problemy ze znalezieniem pracowników, np. supermarkety czy magazyny. Jak reklama zewnętrzna np. banery czy reklama na drzwiach supermarketów mogą pomóc w pozyskaniu pracowników?

Tu na samym początku warto przeanalizować, w jaki sposób Polacy szukają pracy. Fakt – część osób robi to za pomocą popularnych portali ogłoszeniowych. Jednak wciąż pozostaje grupa, która nie wykorzystuje do tego celu sieci. Reklama OOH pozwala skutecznie do nich dotrzeć. A dotyczy to np. mieszkańców małych miejscowości. W tym przypadku można skorzystać z tablic mobilnych. Dlaczego? Wiesza się je czasowo, np. na ogrodzeniach czy płotach, i w razie potrzeby relokuje. Co ważne, jako że nie są to nośniki stałe, zwykle szybko pozyskuje się zgodę na ich montaż. W przypadku employer brandingu czy rekrutacji sprawdzają się także kampanie w kolejach. Zapewniają gigantyczne zasięgi, a do tego są wygodne – potencjalny pracownik może bez presji czasu zapoznać się z treścią, zanotować numer. Obserwujemy, że klienci wykorzystują tego rodzaju nośniki także do budowania świadomości marki. I nawet jeśli obecnie odbiorca nie szuka pracy, chwytliwa reklama może to zmienić.

Czy we współczesnym świecie nie jest trochę tak, że działa jedynie reklama online? Czy warto reklamować się w outdoorze?

Zacznijmy od liczb, bo one nie kłamią. Dynamika wzrostu reklam OOH wynosi ok. 25% rok do roku. To niepodważalny dowód na to, że reklama zewnętrzna mimo trendu „digital first” jest uwzględniona w strategiach marketingowych polskich firm i szybko się rozwija. Co na to wpływa? Z pewnością jej skuteczność – dociera do milionów odbiorców, nie da się jej wyłączyć czy zablokować, tak jak reklamy w sieci.

Mamy obecnie dość trudny i niepewny czas. A reklama jest dźwignią handlu... Czy warto w nią inwestować pomimo kryzysu?

Na samym początku należy zadać sobie kluczowe pytanie – w jaką formę reklamy zainwestować? Istotne jest, aby dopasować kanał do grupy odbiorców. Nasze badania wskazują, że nawet do 80% odbiorców zauważa reklamę na dużym nośniku. Na dodatek reklama zewnętrzna to inwestycja, która ma bardzo dobry stosunek ceny do zasięgu. Z tego powodu świetnie się sprawdza przy produktach szybko zbywalnych czy pierwszej potrzeby. Możemy to zauważyć chociażby w reklamach marketów spożywczych, w których co tydzień pojawiają się nowe promocje. Sieć, która ich nie komunikuje może tracić tysiące koszyków zakupowych dziennie. Czy zatem warto inwestować w reklamę pomimo kryzysu? Tak, warto. Brak reklamy pogłębia kryzys w firmie, gdyż bez niej sprzedaż tym bardziej spada.

Otrzymaliście Państwo 5 miejsce w rankingu wojewódzkim Gazele Biznesu 2022. Jakie innowacje wprowadzacie, a co jest modne na rynku? Jakie są trendy zagraniczne w obszarze reklamy i co możemy wprowadzać na polski rynek?

W przypadku innowacji ciekawym rozwiązaniem są nośniki, które w aktualnej trudnej sytuacji gospodarczej dają reklamodawcom większe możliwości. Przykładem jest rama hybrydowa tablicy billboardowej, która umożliwia montaż na jednym nośniku plakatów drukowanych na dwóch różnych podłożach: nad plakatem papierowym montuje się banner lub plakat drukowany na tekstyliach. Innym przykładem jest Smart CTL – nośnik o formacie klasycznego Citylighta, który jest wyklejany bluebackiem. Smart CTL jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia na rynek mniejszego formatu, lokowanego bliżej odbiorców. To potrójny nośnik, który daje możliwości kreatywnego zaprezentowania oferty (gdy wynajmie się cały nośnik), ale klient może też wynająć jedną lub dwie z trzech części. I co ważne – w kontekście ustawy krajobrazowej – mniejszy nośnik to większa szansa na zamontowanie go w centrum miasta.

Mówi się, że nowa technologia mocno wkracza do naszego świata. Co widać. Mamy do czynienia z hologramami czy inteligentnymi reklamami online. A czy w przyszłości czeka nas era inteligentnych reklam na banerach? Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia na Wall Street w Nowym Jorku. Tamtejsze reklamy to małe dzieła sztuki.

Zgadza się – reklama może być formą sztuki, a jej forma stanowić przejaw nowoczesności – jak reklamy 3D, które wkraczają i do Polski. Reklama OOH rozwija się, jak inne dziedziny reklamy, wciąż powstają nowe nośniki, nowe formaty reklamowe.

Tematykę estetyki reklamy poruszają ustawy krajobrazowe, które określają zasady ekspozycji reklam out of home, a reklamodawcy i agencje są zobowiązani do ich respektowania. Ważne, by taka reklama wpisywała się w krajobraz danego miejsca. Nie możemy jednak zapominać, że reklama, outdoorowa szczególnie, pełni także funkcję informacyjną. Weźmy choćby szyldy, jedną z najstarszych jej form. Idźmy dalej – szkoła projektowania plakatu. Reklama outdoorowa może mieć i często ma wysokie walory estetyczne, jest tworzona przez profesjonalnych grafików, często aspiruje lub ma cechy artystyczne.

Czy warto inwestować w OZE, prowadząc biznes?

Zdecydowanie. OZE to „must have” na liście nowoczesnych i dalekowzrocznych firm. Dach naszej pierwszej hali produkcyjnej pokryty jest panelami fotowoltaicznymi. Do 75% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi z tego źródła, a jednak to dla nas za mało. Projekt rozbudowy tej instalacji jest w trakcie, rozwijamy się, zużywamy więcej energii, chcemy ją pozyskiwać z odnawialnych źródeł. Naszym celem jest minimalizowanie śladu węglowego z własnej działalności i wspieranie w tym celu naszych klientów. „Ecothinking” stało się ideą przewodnią naszej działalności. Dążymy do usunięcia z reklamy toksycznych substancji oraz minimalizowania odpadów. Dbamy o oszczędności energii i zużycia materiałów eksploatacyjnych. I cieszymy się, że coraz więcej polskich firm także zauważa, że przyszłość musi być widziana w „zielonych barwach”.

