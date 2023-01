i Autor: SHUTTERSTOCK

Ile wydało Shopee na reklamy w Polsce? Kwota robi wrażenie

Według cennikowych danych Kantar (dane netto, bez rabatów) wynika, że Shopee w okresie od stycznia do listopada 2022 roku wydało na reklamę w mediach tradycyjnych (bez internetu) ponad 137,5 mln zł. To połowa tego, ile w tym czasie wydał serwis Allegro, i prawie dwa razy tyle co Amazon czy OLX - odnotowuje portal wirtualnemedia.pl