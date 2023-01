Shopee wychodzi z Polski! I to natychmiast. Co ze złożonymi zamówieniami?

Shopee wycofuje się z Polski

Na stronie głównej Shopee pojawił się komunikat: „Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska zakończy działalność 13 stycznia 2023 r. o godz. 23:59”. - Od 13 stycznia 2023 r. godz. 23:59 możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem platformy Shopee Polska zostanie wstrzymana. Zamówienia złożone przed 13 stycznia 2023 r. godz. 23:59 zostaną zrealizowane standardowo, a wsparcie i obsługa zamówień pozostanie dostępna dla Użytkowników, którzy złożyli zamówienia na naszej platformie - opisano w komunikacie dla kupujących.

Shopee było liderem w sprzedaży online

Shopee było obecne w Polsce od jesieni 2021 roku. Do połowy 2022 roku platforma nie pobierała opłat od sprzedawców. W lipcu wprowadziła typy opłat: prowizję sprzedażową oraz dopłatę do wysyłek z użyciem jej usługi logistycznej, w sierpniu ponadto wprowadziła poszerzone kryteria oceny sprzedawców, uwzględniające m.in. sprzedaż produktów zabronionych lub podróbek oraz wystawianie ofert spamowych. W połowie sierpnia Shopee zaangażowało piosenkarza i aktora Sławomira w roli ambasadora marki. Platforma prowadziła comiesięczne promocje, mocno wspierane działaniami reklamowym. Dzięki intensywnym działaniom marketingowym Shopee szybko wskoczyło do ścisłej czołówki najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce - podają wirtualnemedia.pl. Decyzja o wyjściu z Polski jest dużym zaskoczeniem

Paulina Matysiak

