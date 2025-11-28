Eurowind Energy buduje jeden z największych magazynów energii w Europie

W Bułgarii uruchomiono jeden z największych w Europie systemów magazynowania zielonej energii (65 MW/260 MWh), współpracujący z farmą fotowoltaiczną, z planami znacznego rozszerzenia

Inwestycja wykorzystuje zaawansowane baterie LFP, cenione za bezpieczeństwo, długą żywotność i opłacalność, co zwiększa efektywność sieci i parków hybrydowych

Eurowind Energy rozwija podobne projekty w wielu krajach europejskich, planując w Polsce centra energetyczne z magazynami, w tym do produkcji paliw odnawialnych

Firma podkreśla, że kluczowa dla stabilności sieci jest integracja systemów magazynowania energii (BESS) od początkowych faz projektów, a nie traktowanie ich jako dodatku.

Uruchomiony w Bułgarii magazyn energii o mocy 65 MW i pojemności 260 MWh współpracuje z instalacją fotowoltaiczną o mocy 69 MW. Docelowo nowy magazyn BESS ma osiągnąć 315 MW mocy oraz 750 MWh pojemności i będzie funkcjonować w integracji z farmą fotowoltaiczną 238 MW. Nowa inwestycja Eurowind Energy i Renalfa IPP to jeden z największych kolokacyjnych systemów magazynowania zielonej energii w Europie.

- Wdrożenie w Bułgarii jest kolejnym dowodem na to, że jako inwestor dysponujemy silnym zapleczem technicznym i strategicznymi partnerstwami, które zapewniają trwałość i wysoką efektywność parków energetycznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych technologii – w tym zaawansowanych baterii LFP – Eurowind Energy wzmacnia wydajność sieci oraz zwiększa efektywność pracy całego parku hybrydowego, wyznaczając kierunek rozwoju dużych, zintegrowanych centrów energetycznych - mówi Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Eurowind Energy Polska.

Ze względu na najwyższe bezpieczeństwo, długą żywotność i opłacalność, jako wiodące wykorzystywane są baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), będące zaawansowanym typem baterii litowo-jonowych. Parametry te są kluczowe do dużych wdrożeń, w których niezawodność ma znaczenie strategiczne. Równolegle realizowane są operacyjne testy ogniw innego typu, takich jak baterie litowo-jonowe, przepływowo wanadowe i niklowo-wodorowe.

- Eurowind Energy rozwija technologię systemów magazynowania energii w wielu parkach wiatrowych, m.in. w Rumunii, Danii, Portugalii, Szwecji, a teraz Bułgarii. W Poznaniu będziemy wykorzystywać doświadczenia wszystkich zagranicznych oddziałów przy wdrażaniu systemów magazynowania energii jako jednego z kluczowych elementów krajowych centrów energetycznych. Planowane w Polsce parki energetyczne będą realizowane w różnych wariantach – od hybrydowych instalacji przyłączonych do sieci, po rozwiązania zintegrowane z produkcją paliw odnawialnych, takich jak wodór, amoniak, metanol i biometan - mówi Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Eurowind Energy Polska.

Innym przykładem tego typu wdrożenia, które uruchomione zostanie w najbliższym czasie, jest realizowany przez Eurowind Energy wraz z BOS Power projekt budowy jednego z największych systemów magazynowania energii w Danii. Będzie on integrował 45 MWh BESS z zaawansowanym parkiem hybrydowym GreenLab Skive. Projekt, który ma ruszyć do końca 2025 roku, wzmocni stabilność sieci, zapewni szybkie bilansowanie wahań produkcji z wiatru i słońca oraz umożliwi świadczenie kluczowych usług regulacyjnych dla lokalnego Energinet.

– Na rynku magazynowania energii wiele firm traktuje systemy BESS jako dodatek do projektów solarnych czy wiatrowych. Tymczasem prawdziwą zmianę przynosi dopiero integracja systemów magazynowania energii już w początkowej fazie projektu. Bezpieczeństwo, stabilność i trwałość technologii magazynowania energii muszą być planowane i wdrażane systemowo, a nie jako późniejszy komponent inwestycji. Tylko wtedy możemy mówić o realnym wzmocnieniu sieci. Eurowind Energy idzie tą drogą – i to na dużą skalę – mówi Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Eurowind Energy Polska.

