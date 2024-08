Allegro wprowadza Allegro Business Days. Promocje do 23 czerwca

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne dojazdy do pracy, czy o ekscytujące weekendowe przygody - dzięki nowemu rowerowi elektrycznemu Grenoble firmy Sharp możesz jechać z pełną prędkością. Wielofunkcyjny i stylowy e-rower oferuje optymalne rozwiązanie dla nowoczesnej mobilności, doskonale sprawdzając się zarówno na miejskich ścieżkach rowerowych, jak i na nierównych trasach.

Sharp BK-GS03E jest idealny dla entuzjastów jazdy na rowerze, poszukujących wszechstronnego i mocnego roweru elektrycznego. Dzięki silnikowi 250 W i maksymalnej prędkości do 25 km/h, rower elektryczny oferuje praktyczny i przyjazny dla środowiska sposób poruszania się. Dzięki pięciu różnym poziomom wspomagania i imponującemu zasięgowi około 85 kilometrów na jednym ładowaniu, nawet długie wycieczki są możliwe bez konieczności ładowania.

Wydajny akumulator jest płynnie zintegrowany z ramą, podkreślając elegancki i atrakcyjny wygląd. 7-biegowa przerzutka MicroShift zapewnia komfortową jazdę nawet bez wspomagania silnikiem, a hydrauliczne hamulce Tektro gwarantują bezpieczne hamowanie. Połączenie wydajności i bezpieczeństwa sprawia, że e-rower Grenoble jest idealnym wyborem. Wyróżniającą się cechą tego roweru jest duży, czytelny kolorowy wyświetlacz, który zapewnia łatwą łączność z aplikacją Sharp Life. Wyświetlacz zawiera również port USB do ładowania smartfona podczas jazdy – jest to niezwykle przydatna funkcja, która zwiększa codzienną wygodę.

Ceny i dostępność

E-rower Sharp Grenoble jest dostępny w kolorze szaro-zielonym (BK-GS03-EG) i białym błyszczącym (BK-GS03-EW) w sugerowanej cenie detalicznej 8999 złotych.

Sharp Corporation od ponad 110 lat przyczynia się do rozwoju elektroniki. Opierając się na motto swojego założyciela "Twórz produkty, które inne firmy będą chciały naśladować", firma dąży do ciągłego rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. Zgodnie z polityką strategii zarządzania ESG (Environment, Society, Governance), firma Sharp koncentruje się na "Wzmacnianiu możliwości technologicznych", "Wspieraniu globalnego sposobu myślenia" i "Dążeniu do zarządzania, które w pełni wykorzystuje potencjał naszych pracowników".

Podkreśla to zamiar firmy Sharp rozwijania swojej działalności, zaawansowanych technologii i urządzeń. Tworząc unikalne innowacje w wielu dziedzinach, w tym w stylu życia i pracy, firma rozumie potrzeby ludzi i społeczeństwa i zawsze oferuje swoim klientom nową wartość. Sharp Corporation zatrudnia 44 036 osób na całym świecie (stan na 31 grudnia 2023 r.) i odnotowała skonsolidowaną roczną sprzedaż w wysokości 2 548 117 mln jenów za rok fiskalny zakończony 31 marca 2023 r.