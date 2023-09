Gigantyczny wzrost Flixa. Firma ogłasza rekordowe wyniki pierwszego półrocza 2023 roku

Praca zdalna mało popularna. W tych branżach taka możliwość to rzadkość

- W pierwszym półroczu 2023 roku znacznie poszerzyliśmy ofertę na wielu rynkach. Kontynuujemy stabilny i zrównoważony wzrost. Z powodzeniem umacniamy swoją pozycję jako lidera w dziedzinie travel-tech – mówi André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa.

Nieustanny rozwój Flixa potwierdzają niedawno uruchomione, nowe linie do Finlandii (wydłużenie linii z Polski) i Grecji oraz rozszerzenie siatki połączeń w Brazylii. Obecnie zielone autobusy docierają aż do 41 państw na całym świecie, a przed końcem roku wśród nich pojawi się kolejne, zapowiadane wcześniej w tym roku przez Flixa państwo, Chile. Spółka spodziewa się wzrostu przychodu o ponad 25% i osiągnięcia średniego jednocyfrowego poziomu skorygowanej marży EBITDA w odniesieniu do całkowitego przychodu roku finansowego 2023.

Znaczący wzrost we wszystkich segmentach Flix ogłosił znaczny wzrost przychodów i liczby pasażerów w pierwszej połowie 2023 roku. Firma odnotowała wynik skorygowany EBITDA na poziomie dodatnim we wszystkich segmentach operacyjnych. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 26 mln euro, co stanowi wzrost o 85 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim i daje wynik skorygowanej marży EBITDA na poziomie 3%. Dane obejmują wyniki FlixBus i FlixTrain, a także usługi pod marką Kamil Koç w Turcji i Greyhound w Ameryce Północnej, będące częścią spółki Flix.

W Europie Flix przewiózł ponad 24 miliony osób i odnotował 75 procentowy wzrost liczby pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Przychody spółki osiągnęły wynik 477 milionów euro, co stanowi przyrost o 91%. Jedynie w czerwcu, do siatki połączeń dołączyło ponad 2 tysiące europejskich przystanków, a wraz z pierwszymi liniami do Finlandii oraz Grecji, zielona sieć autobusów objęła całą kontynentalną część Unii Europejskiej.

Systematyczny rozwój technologii

Flix realizuje oraz wyznacza kolejne ambitne cele w zakresie rozwoju podróżowania poprzez aktywne rozwijanie swoich technologii. Wiosną 2023 roku system rezerwacji biletów online firmy Greyhound, która oferuje dalekobieżne trasy autobusowe w Stanach Zjednoczonych, został w pełni zintegrowany z systemem biletowym Flixa. Dzięki temu pasażerowie uzyskali dostęp do większej sieci połączeń oraz mogą wygodnie dokonywać rezerwacji swoich podróży w jednym miejscu przez platformę Flixa.

Początek transformacji floty

W czerwcu 2023 roku, Flix opublikował swój pierwszy dobrowolny raport ESG, w którym zobowiązał się do zapewnienia bezemisyjnych podróży autobusowych w Europie do 2040 roku. Angażując się w transformację floty nawiązano m.in. długoterminową współpracę z firmą Scania. W efekcie tego partnerstwa, w ciągu najbliższych kilku miesięcy flota FlixBusa zwiększy się o pięć nowych autokarów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Autobusy w ramach pilotażowego projektu będą kursowały na terenie Niemiec. Do roku 2025 Scania planuje dostarczyć aż 50 pojazdów zasilanych LNG, które dołączą do floty FlixBusa. Wykorzystanie biogazu będzie miało korzystny wpływ na środowisko, przyczyniając się do redukcji emisji CO2. Spółka nieustannie prowadzi badania nad nowymi alternatywnymi źródłami napędu, które umożliwią bezemisyjne podróże. Ponadto, razem z OEM Daimler Buses, Flix aktywnie współpracuje nad projektem, którego celem jest opracowanie w ciągu najbliższych 4 lat wysokowydajnego, w pełni elektrycznego napędu dla autobusów dalekobieżnych.

