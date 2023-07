Grupa LEGO w hołdzie twórczości Wisławy Szymborskiej

2 lipca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (MOS) przedstawiciel firmy LEGO Polska Sebastian Szwaczka, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek oraz reprezentujący Urząd Miasta w Krakowie Krzysztof Głuchowski oficjalnie odsłonili konstrukcję, która powstała w ścisłej tajemnicy na zlecenie Grupy LEGO.

Makieta zbudowana z ponad 21 tys. klocków LEGO przedstawia scenę z 10 grudnia 1996 roku, kiedy poetka odebrała z rąk króla Szwecji Gustawa VI Adolfa wyróżnienie „za poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. Konstrukcja jest także pierwszym punktem na mapie wystawy poświęconej poetce, która pojawi się w MOS jesienią br., dając dzieciom i dorosłym pretekst do zagłębienia się w historię i twórczość Szymborskiej. - Budowanie z klocków LEGO, podobnie jak poezja, pomaga rozwijać kreatywność oraz abstrakcyjne i niezależne myślenie. Obie te formy są ponadczasowe i znane wszystkim pokoleniom. Dlatego w Grupie LEGO staramy się korzystać z takich okazji jak setna rocznica urodzin polskiej noblistki, by tworzyć ciekawe, przystępne doświadczenia dla dzieci i dorosłych oraz umożliwiać bliższe poznanie tak wyjątkowych postaci jak Wisława Szymborska. Wierzymy, że nauka przez zabawę przybliży młodszym odbiorcom uniwersalną i pełną humoru twórczość poetki - mówi Maciej Seliński, General Manager LEGO na region Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich.

Za projekt i budowę makiety odpowiadał Certyfikowany Budowniczy LEGO Mateusz Kustra. Cały proces – od pierwszego pomysłu do złączenia ostatnich klocków – zajął jego zespołowi blisko pół roku. - Zbudowanie tej makiety było dla mnie ciekawym i osobistym doświadczeniem. Jako młody krakus wraz z rodzicami spotkałem na ulicy panią Szymborską. Było to dla mnie wielkie przeżycie i do dziś tkwi w mojej pamięci. Wtedy nawet nie wyobrażałem sobie, że moją pracą oddam kiedyś hołd jednej z największych Polek - wspomina Mateusz Kustra.

Ważnym wsparciem i członkiem zespołu pracującego nad projektem makiety był prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. Były sekretarz poetki podzielił się fotografiami i anegdotami związanymi z galą wręczenia Nagrody Nobla.

- Wisława Szymborska nie znosiła patosu, nie tylko w poezji, ale i w życiu prywatnym. W wierszu Pod jedną gwiazdką pojawia się zdanie: Nie miej mi za złe, mowo, że pożyczam patetycznych słów,/ a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie, a w liście do Kornela Filipowicza, największej miłości swojego życia, pisała: Kocham Cię, ale się tym nie przejmuj – patetyczne wyznanie przekłuwając igiełką ironii. A może nawet autoironii, bo Szymborska uważała, że prawdziwej ironii zawsze musi towarzyszyć dystans do siebie samej. Ceremonia wręczenia Nagrody Nobla w sztokholmskiej filharmonii siłą rzeczy była wydarzeniem patetycznym – i wzruszającym dla nas, którzy byliśmy jego świadkami w 1996 roku. Składały się na nie celebra, wyuczone kroki i gesty (które zresztą Szymborska z wdziękiem pomyliła), szyk, elegancja, wzniosłość, powaga monarchii, co dobrze widać na zdjęciach. Co zrobić, żeby przypomnieć tę scenę, ale rozbroić jej patos? Oczywiście odtworzyć ją z klocków LEGO! Klocków, które są jedną z najmądrzejszych i najsympatyczniejszych, a zarazem nieinfantylnych zabawek, jakie kiedykolwiek wymyślono. Dziękuję firmie LEGO Polska, że podjęła i rozwinęła nasz pomysł, i dziękuję panu Mateuszowi Kustrze, bo jego niebywałemu talentowi zawdzięczamy to niepatetyczne przedstawienie - mówi Michał Rusinek.

Mierząca 113 cm szerokości i ważąca blisko 30 kg makieta zawiera ponad 380 minifigurek. Mateusz Kustra ukrył w niej także kilka niespodzianek, które czekają na odkrycie przez zwiedzających. Wśród nich można wymienić: kota z wiersza Kot w pustym mieszkaniu, psa z wiersza Możliwości,; jeden z gości trzyma w ręku cebulę nawiązującą do wiersza Cebula, inny zaś posiada mapę w nawiązaniu do utworu Mapa. Oprócz tych ciekawostek makieta uwzględnia też minifigurki szwedzkiej rodziny królewskiej, znanych naukowców i pisarzy, a także pełen skład orkiestry na balkonie.

Od początku roku Grupa LEGO w kreatywny sposób składa hołd polskiej noblistce. W lutym w trakcie konferencji Fundacji Wisławy Szymborskiej, na której przedstawiono plan obchodów setnych urodzin poetki, zaprezentowano jej portret o wymiarach 40x40 cm, który zbudowano z okrągłych płytek. Obraz z klocków wykonany przez Łukasza Góreckiego odwzorowuje zdjęcie wykonane przez sekretarza Szymborskiej Michała Rusinka w Irlandii.W marcu na profilach społecznościowych marki LEGO oraz Fundacji Wisławy Szymborskiej pojawiły się ponadto zdjęcia przedstawiające scenkę z minifigurką poetki na tle biblioteczki, w interpretacji Łukasza Więcka. Ta symboliczna konstrukcja powstała specjalnie z okazji Światowego Dnia Poezji, który wypada 21 marca.

