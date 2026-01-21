Influencer marketing przechodzi transformację, stawiając na wiarygodność nano- i mikroinfluencerów, a już 86% marek planuje takie działania w 2025 roku.

Firmy coraz częściej wybierają mniejszych twórców, ponieważ ich autentyczność i zaangażowana społeczność przekładają się na większy wpływ niż milionowe zasięgi.

Wydatki na influencer marketing będą rosły – 61% marketerów zwiększy je w 2026 roku, jednak zarządzanie współpracami wewnętrznie (89% firm w 2025 r.) stwarza wyzwania.

Współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami, takimi jak Enyo Agency, zapewnia dostęp do sprawdzonych twórców i zaawansowanych narzędzi, zwiększając efektywność kampanii.

Zmierzch gigantów? Dlaczego firmy stawiają na nano- i mikroinfluencerów

Era marketingu oparta wyłącznie na gigantycznych zasięgach powoli dobiega końca. Marki, szukając autentyczności i realnego przełożenia na decyzje zakupowe, coraz odważniej spoglądają w stronę twórców o mniejszej, ale znacznie bardziej zaangażowanej publiczności. Współczesny influencer marketing ewoluuje w kierunku współpracy z mniejszymi twórcami, którzy oferują wiarygodność i realny wpływ na decyzje odbiorców. To właśnie nano- i mikroinfluencerzy, docierający do wyspecjalizowanych grup, stają się kluczowymi partnerami w budowaniu strategii komunikacji.

Ich siła nie leży w milionowych zasięgach, lecz w autentyczności i bliskiej relacji z obserwatorami. Współpraca z nimi przypomina bardziej rekomendację znajomego niż klasyczną reklamę.

- Największą wartością w przypadku nano- i mikro-influencerów nie jest skala działania, ale wiarygodność. Oprócz tego ich społeczności, choć mniejsze, są bardziej zaangażowane niż w przypadku dużych kont, i bardziej relacyjne, co przekłada się na realny wpływ. Długofalowe współprace z mniejszymi influencerami sprawiają, że marka naturalnie osadza się w codziennym kontekście ich działalności. W efekcie ich polecenia działają jak rekomendacja od znajomego, a komunikacja nie jest reklamą, ale rozmową - mówi Zuzanna Piotrowska, Influencer Relations Manager z Enyo Agency.

Influencer marketing w liczbach. Wydatki firm będą tylko rosły

Dane rynkowe jednoznacznie potwierdzają rosnące znaczenie współpracy z twórcami internetowymi. Jeszcze w 2024 roku z marketingu influencerskiego korzystało 82,7 proc. marketerów. Prognozy na 2025 rok wskazują, że odsetek ten wzrośnie do 86 proc. To jednak nie koniec dynamicznego rozwoju tego sektora. Aż 61 proc. marketerów deklaruje, że w 2026 r. zamierza zwiększyć wydatki na influencer marketing, co potwierdza rosnące znaczenie tego kanału.

Równocześnie rośnie tendencja do zarządzania tymi działaniami wewnątrz organizacji. Podczas gdy w poprzednich latach robiło to około 75-80 proc. firm, w 2025 roku odsetek ten ma wzrosnąć aż do 89 proc. Taki model, choć daje poczucie większej kontroli, niesie ze sobą również poważne wyzwania.

Współpraca z twórcami: wewnętrznie czy przez agencję?

Rosnąca potrzeba strategicznego podejścia do relacji z twórcami sprawia, że wiele marek decyduje się prowadzić te działania we własnym zakresie. Jednak, jak zwracają uwagę eksperci, takie rozwiązanie może być pozbawione szerszej perspektywy i dostępu do zaawansowanych narzędzi.

- Wiele marek decyduje się prowadzić współprace z twórcami we własnym zakresie, jednak w praktyce oznacza to często ograniczenie perspektywy i brak dostępu do szerokiego zaplecza narzędzi oraz znajomości środowiska i rynku - mówi Katarzyna Grabowa, Influencer Relations Manager w Enyo Agency.

Odpowiedzią na te wyzwania jest powstawanie wyspecjalizowanych jednostek w agencjach marketingowych. Przykładem jest Enyo Agency, która stworzyła dedykowany departament Influencer Relations. Jego celem jest nie tylko operacyjne wsparcie klientów, ale przede wszystkim budowanie autentycznych i długofalowych relacji z twórcami. Korzystanie z usług wyspecjalizowanych agencji, takich jak Enyo Agency, zapewnia dostęp do sprawdzonych twórców i gwarantuje profesjonalną obsługę całego procesu.

- Dzięki współpracy z nano i mikro influencerami, których sami wyszukujemy, weryfikujemy oraz szkolimy, z uwzględnieniem autentyczności publikowanych treści, znacząco podnosimy efektywność oraz rezultaty działań w zakresie budowania marek i generowania sprzedaży - wyjaśnia Katarzyna Grabowa.

Takie podejście, wspierane przez zaplecze technologiczne grupy marketingowej By The People Group, która realizuje ponad 500 projektów rocznie, pozwala markom skuteczniej docierać do odbiorców. Inwestycje w rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, automatyzację i zaawansowane strategie dają przewagę, która na co dzień jest poza zasięgiem firm prowadzących działania samodzielnie.

