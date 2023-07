Jak i gdzie pojedziemy na tegoroczne wakacje? Wyniki najnowszego raportu

Samochód – symbol wolności

Mimo wielu ekonomicznych wyzwań, nie chcemy rezygnować z upragnionego wakacyjnego odpoczynku. Wymarzone podróże pozwalają prawdziwie odpocząć i zdystansować się od codziennych obowiązków. Planując wyjazd, starannie dobieramy nie tylko kierunek, ale także środek transportu i wszystko, co z nim związane. Jak wynika z przeprowadzonego badania „Na wakacje samochodem – jak podróżują Polacy?”, 78% respondentów deklaruje, że na tegoroczne wakacje lub krótszy letni wypad wybierze się samochodem.

Czy planujesz w tym roku wyjazd na wakacje/urlop/długi weekend/wypad za miasto samochodem?

Przyglądając się odpowiedziom w poszczególnych grupach wiekowych, można zauważyć, że na wakacje autem najczęściej wybiorą się ludzie młodzi, w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (84%), a zaraz potem ci nieco starsi – w wieku 35-44 lata (82%). – Popularność samochodowych podróży w tych grupach wiekowych nie jest zaskoczeniem. To często ludzie, którzy tworzą młode rodziny, z małymi dziećmi, a nierzadko towarzyszą im także zwierzęta. Ta grupa potrzebuje transportu, który pozwoli nie tylko na komfortową podróż wszystkich pasażerów, ale także na zapakowanie dodatkowego, koniecznego bagażu, np. wózków dziecięcych, łóżeczek turystycznych, czy akcesoriów zwierzęcych. Z kolei młodzi, którzy nie mają jeszcze własnych rodzin, w samochodzie widzą symbol niezależności – mogą obrać dowolny kierunek podróży, zbaczać z wyznaczonej wcześniej trasy, robić postoje tam, gdzie chcą. Entuzjaści aktywnego trybu życia z łatwością mogą zabrać ze sobą sprzęt sportowy, SUP’a czy rower. Słowem – mają pełną swobodę – komentuje Magdalena Słoniewska z Mercedes-Benz Polska.

Wiek respondentów a podróżowanie samochodem

Trzecia w kolejności grupa, to osoby w wieku 45-54 lata (73%), a tuż za podium uplasowała się odpowiedź grupy w wieku 55-64 lata (70%). To wciąż bardzo wysoki wynik, potwierdzający, że podróżowanie autem nie traci na popularności i dla większości z nas jest najbardziej komfortową opcją podróżowania.

Kierunek urlop

O zadowoleniu z wakacji często decyduje nie tylko komfortowa podróż, ale przede wszystkim destynacja i sam pobyt. Wśród najczęściej wskazywanych przez respondentów wakacyjnych kierunków znalazły się: morze (43%), góry (32%) i jeziora (31%). Oprócz tego badani wskazywali także na wyjazdy zagraniczne (24%) i kempingi (8%). Jak widać, wyjazd nad morze to wciąż najchętniej wybierany przez nas kierunek, co w połączeniu z wypoczynkiem nad jeziorem jasno wskazuje, że w upalne lato poszukujemy ochłody nad wodą. Co ciekawe, niemal ¼ respondentów zamierza pojechać autem za granicę, co świadczy o tym, że nie boimy się także dalszych podróży. Na popularności zyskuje również caravaning, czyli forma turystyki związana z samochodami kempingowymi. W tej sytuacji kluczowe jest jednak mieć do dyspozycji środek transportu, który zapewni nam niezbędny komfort i poczucie bezpieczeństwa, a przy tym pozwoli pomieścić wszystkie potrzebne bagaże. Nie zawsze musi to oznaczać podróż ogromnym kamperem, którego prowadzenie jest nie lada sztuką. Na pełne atrakcji wakacje kempingowe można pojechać także osobowym vanem, np. Mercedesem Marco Polo, który oferuje elastyczność i komfort, jakiego potrzebują fani aktywnego wypoczynku.

Dokąd planujesz pojechać?

Samochodowe podróże za granicę mogą być bardzo wygodne i komfortowe dla pasażerów, o ile mamy wystarczająco dużo miejsca. Jeśli najbliższe wakacje chcemy spędzić w większym gronie lub planujemy zabrać ze sobą dużo bagażu, warto rozważyć podróż kombivanem, który spełni wszystkie nasze potrzeby, np. przestronną Klasą T. Duża kabina pasażerska pozwala na montaż nawet 4 fotelików dla dzieci, a pakowny i foremny bagażnik ułatwia transport chociażby wielkogabarytowego sprzętu sportowego.

A co z dojazdem?

Jak pokazały wyniki badania, wakacyjne podróże często nie należą do najkrótszych. Na pytanie „Ile czasu (w przybliżeniu) zajmie Ci dojazd do miejsca docelowego?” najczęściej udzielaną odpowiedzią była: powyżej 3 godzin, ale mniej niż 6 (33%). Na drugim miejscu respondenci wskazywali powyżej 6 godzin (26%), a na trzecim: więcej niż godzinę, ale mniej niż 3 godziny (25%). Odpowiedź do 1 godziny zaznaczyło jedynie 6% badanych.

Ile czasu (w przybliżeniu) zajmie Ci dojazd do miejsca docelowego?

Wyniki wyraźnie pokazały, że wakacyjne podróże samochodem w większości oznaczają przynajmniej kilka godzin w trasie. Dla wielu z nas urlop rozpoczyna się właśnie w momencie, kiedy wsiadamy za kierownicę samochodu, warto więc zadbać o to, by ta podróż była jak najbardziej komfortowa, a jednocześnie okazała się wspaniałym startem do wymarzonych wakacji.

