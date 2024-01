Jakość i bezpieczeństwo. Jak stworzyć innowacyjny produkt?

Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na działalność tych przedsiębiorstw, która przekłada się na wyniki gospodarcze państw członkowskich. W branży biotechnologicznej innowacyjność jest kluczowym warunkiem powodzenia dla firm, które chcą odnosić sukcesy bez względu na skalę, formę prawną czy doświadczenie. Operujące na rynku suplementów diety marki charakteryzują się wysoką aktywnością w zakresie implementacji nowych produktów i procesów technologicznych, nie szczędząc nakładów na inwestycje w tym obszarze. Większość kosztów, związanych z wdrożeniem nowego preparatu, szybko się zwraca, z uwagi na relatywnie szybki i łatwy sposób wprowadzenia go do oficjalnego obrotu. Dużą liczbę wdrożeń produktowych w sektorze suplementów diety umożliwia między innymi brak barier wejścia na rynek. Nadrzędna rolę w tej procedurze pełni deklaracja składu danego suplementu, przedstawiana organom sanitarnym w drodze notyfikacji. Taka sytuacja umożliwia dynamiczny rozwój tego sektora, a liczba wdrażanych innowacji znacznie przewyższa wskaźniki w innych branżach.

Branża suplementów diety jest niezmiennie od kilku lat jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku. Powstaje coraz więcej podmiotów zajmujących się ich produkcją i dystrybucją. Polacy są jednym ze społeczeństw, które najchętniej korzysta z tego rodzaju wsparcia i kupuje suplementy diety. Jednak brak restrykcyjnych obostrzeń w przestrzeni prawnej otwiera możliwości działaniom, które mają zły wpływ na zaufanie do tej kategorii produktów. Na szczęście dzisiejszy konsument jest coraz bardziej świadomy i rozumie potrzebę sprawdzania składu, surowców i procesu produkcyjnego – mówi Dominika Kowalczyk, prezeska onesano, producenta naturalnych suplementów diety.

Dostęp do żywności, która jest bezpieczna oraz odpowiednia pod względem wartości odżywczych, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia oraz zdrowia konsumentów. Ich wiedza na temat suplementów diety stale wzrasta, o czym świadczy choćby utożsamianie jakości produktów z ich wpływem na ludzki organizm.- Widać, że Polacy poszukują produktów coraz lepszych jakościowo. Ja przy każdej okazji apeluję, aby przyglądać się temu, co kupujemy. Zachęcam zatem do analizy składu produktów i kupna suplementów, które są nam faktycznie potrzebne. Wybierajmy preparaty o wysokiej jakości i sprawdzonym pochodzeniu. My szczycimy się jakością i pochodzeniem naszych surowców, dodatkowo mamy produkcję in-house, dzięki czemu z całą stanowczością możemy zagwarantować najwyższą jakość. Stworzenie bezpiecznego i innowacyjnego produktu jest możliwe, jeśli w sposób umiejętny korzysta się z posiadanego know-how, a także zaplecza infrastrukturalnego, na przykład w postaci laboratorium, w którym przeprowadzane są testy z użyciem bioreaktorów do hodowli komórkowych – dodaje Dominika Kowalczyk.

Marki, postrzegane jako odpowiedzialne i innowacyjne, umiejętnie wykorzystują zaawansowane technologie, korzystając z chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz techniki spektrofotometryczne. Wykonują analizy organoleptyczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Poprzez ciągły monitoring higieny instalacji, pomieszczeń produkcyjnych oraz pracowników gwarantują bezpieczne warunki dla wytwarzania nowych produktów, jednocześnie dostarczając preparaty o wysokim profilu bezpieczeństwa i najwyższej jakości.

