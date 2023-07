"Kino na Leżakach" z Alior Bankiem

FlixBus uruchamia pierwsze połączenie do Finlandii

X edycja "Kina na leżakach". Alior Bank dołącza do grona partnerów

"Kino na Leżakach" to największe w Polsce wydarzenie skierowane do miłośników kina pod gołym niebem. Cykl od lat przyciąga tłumy entuzjastów. Do grona partnerów tegorocznej, dziesiątej już edycji, dołączył Alior Bank.

- Lato w Polsce bywa kapryśne, dlatego warto maksymalnie je wykorzystać. Seans filmowy na świeżym powietrzu to doskonały sposób na relaks, a różnorodność filmów prezentowanych w tegorocznej edycji "Kina na Leżakach" sprawia, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Jako partnerzy wydarzenia przygotowaliśmy także kilka niespodzianek – mówi Jacek Polańczyk, Wiceprezes Zarządu w Alior Banku.

"Kino na leżakach". 60 seansów w 40 miejscowościach

Uczestnicy „Kina na leżakach” mogą spodziewać się filmowych hitów oraz wielu dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Oprócz filmów czekają na nich quizy i konkursy czy strefy partnerów z ich unikalnymi produktami. Pod wybranymi leżakami będą ukryte upominki.

Na większości wydarzeń uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami Alior Banku, którzy przygotowali na tę okazję specjalną ofertę. Klienci, którzy założą „Konto Jakże Osobiste” z kartą, pobiorą i aktywują aplikację mobilną Alior Mobile oraz wyrażą zgodę na kontakty marketingowe, otrzymają bon o wartości 100 zł do sieci sklepów Biedronka.

„Kino na Leżakach” wystartowało 16 czerwca, a ostatnie plenerowe pokazy odbędą się w pierwszej połowie września. Planowane jest ponad 60 bezpłatnych seansów plenerowych w niemal 40 miejscowościach. Dokładny harmonogram i szczegóły wydarzenia znajduje się pod adresem: https://www.kinonalezakach.pl/#july

Źródło: materiały prasowe Alior Bank

Sonda Czy weźmiesz udział w akcji "Kino na leżakach"? Tak Nie Nie wiem