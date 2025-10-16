Kobieca przedsiębiorczość rośnie w siłę: Firmy zarządzane przez kobiety w Polsce wygenerowały w 2024 roku ponad 112,9 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 6,5% rok do roku.

Coraz więcej kobiet na stanowiskach zarządczych: W Polsce jest już 85,3 tys. prezesek i 77,4 tys. członkiń zarządów, a liczba kobiet na tych stanowiskach dynamicznie rośnie.

Potencjał do dalszego rozwoju: Mimo znaczących osiągnięć, kobiety w biznesie wciąż napotykają bariery, takie jak trudności w dostępie do finansowania, co wskazuje na potrzebę dalszego wsparcia.

XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką: Trwa nabór do najstarszego i największego konkursu wspierającego przedsiębiorczość kobiet, z sześcioma kategoriami otwartymi i terminem zgłoszeń do 8 stycznia 2026 r.

Ile zarabiają firmy prowadzone przez kobiety w Polsce?

Najnowsze dane, przygotowane przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, nie pozostawiają złudzeń – rola kobiet w polskiej gospodarce jest coraz większa. Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. To kontynuacja wyraźnego trendu, gdyż jeszcze w 2023 roku przychody te wynosiły 94 mld zł. W sumie, biorąc pod uwagę prezeski, członkinie zarządów i właścicielki, już ponad milion firm w naszym kraju jest kierowanych i zarządzanych przez kobiety.

Analiza pokazuje również, że choć przybywa prezesek, to jeszcze szybciej rośnie liczba kobiet zasiadających w zarządach. Obecnie funkcję prezeski pełni 85,3 tys. Polek, co stanowi ponad 22 proc. wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS i oznacza wzrost o ponad 2 punkty procentowe w ciągu roku. W tym samym czasie liczba członkiń zarządów wzrosła do 77,4 tys. (28,4 proc. wszystkich osób w zarządach), notując wzrost aż o 3,5 p.p. Dane te wyraźnie pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce systematycznie rośnie, co przekłada się na realne wskaźniki gospodarcze i coraz silniejszą reprezentację na kluczowych stanowiskach decyzyjnych w firmach.

W których województwach jest najwięcej firm kobiet?

Analiza Dun & Bradstreet pokazuje, że przedsiębiorczość kobiet ma swoje regionalne centra. Właścicielkami firm jest już ponad 910 tys. Polek, co stanowi ponad 30 proc. wszystkich prywatnych przedsiębiorców w kraju. Pod względem liczby bezwzględnej, liderem jest województwo mazowieckie, gdzie działa 153,6 tys. kobiecych biznesów. Na kolejnych miejscach plasują się województwa śląskie (102,7 tys.) i małopolskie (95,7 tys.).

Jednak znacznie ciekawiej wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się proporcjom. Okazuje się, że to nie Mazowsze jest regionem o największym nasyceniu firmami prowadzonymi przez kobiety. Chociaż najwięcej kobiecych biznesów działa na Mazowszu, to proporcjonalnie najsilniejsza przedsiębiorczość kobiet w Polsce widoczna jest w województwie świętokrzyskim, gdzie do kobiet należy aż 31,3 proc. wszystkich firm. Na podium znalazły się również województwa zachodniopomorskie (30,2 proc.) oraz śląskie (30,1 proc.), co pokazuje, że siła kobiecego biznesu jest rozłożona po całej Polsce.

Jakie bariery napotykają kobiety w biznesie?

Rosnące przychody i coraz silniejsza reprezentacja w zarządach to jasna strona medalu. Niestety, dynamiczny rozwój nie eliminuje głęboko zakorzenionych problemów, z jakimi mierzą się przedsiębiorczynie. Kluczową barierą pozostaje dostęp do kapitału, często blokowany przez uprzedzenia, a nie merytoryczną ocenę biznesplanu. Na ten absurdalny mechanizm zwraca uwagę Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką i prezeska Fundacji WłączeniPlus.

- Kobiety budują firmy, które realnie napędzają gospodarkę, tworzą miejsca pracy i generują miliardy złotych przychodów. A mimo to wciąż zbyt często nie dostają równego dostępu do finansowania. Wiele przedsiębiorczyń zabiera na spotkania z inwestorami mężczyzn niezwiązanych z biznesem – bo ich sama obecność zwiększa szanse na pozyskanie środków. To absurd, który pokazuje skalę problemu. Jeśli chcemy, by polska gospodarka rosła szybciej, musimy przeciwdziałać tym uprzedzeniom i tworzyć środowisko, w którym kapitał podąża za pomysłem oraz kompetencjami, a nie za płcią.

Problem potwierdzają również badania. Jak wskazuje Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, co druga Polka rozważała założenie firmy, ale jedna trzecia z nich nie podjęła żadnych działań. Najczęstsze bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości kobiet to brak wiary we własne możliwości oraz brak pieniędzy i narzędzi „na start”. To pokazuje, że mimo rosnącego znaczenia ekonomicznego, kobiety w biznesie wciąż napotykają bariery mentalne i systemowe.

Sukces Pisany Szminką – wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet

Odpowiedzią na opisane wyzwania i sposobem na nagłośnienie sukcesów Polek są inicjatywy wspierające. Jedną z nich jest startująca właśnie XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką, organizowanego przez Fundację WłączeniPlus. To najstarsza i największa w Polsce inicjatywa, której celem jest promowanie kobiecej przedsiębiorczości i liderów działających na rzecz równości.

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To szansa na wyróżnienie i docenienie osób, które realnie zmieniają polski krajobraz biznesowy i społeczny. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza online na stronie konkursu w kilku kategoriach, w tym:

Biznes Roku (przychód powyżej 10 mln zł),

Biznes Roku (przychód poniżej 10 mln zł),

Start-up Roku,

Mikrobiznes,

Liderka w Nowych Technologiach,

Przedsiębiorcza Cudzoziemka.

Nominacje przyjmowane są do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 8 stycznia 2026 r.