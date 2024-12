Krakowski Kredens otworzył oficjalny sklep internetowy. Jakie są ceny?

Po wejściu do sklepu czeka na nas nie tylko selekcja wyjątkowych produktów, które przenoszą do serca i smaków dawnej Galicji, ale również wiele nowych rozwiązań, które z pewnością docenią klienci. To między innymi ekspresowa wysyłka - zamówienia złożone do godziny 12:00, zostaną spakowane i wysłane jeszcze tego samego dnia. To również ekologiczne opakowania i brak wypełniaczy – zadbano nie tylko o tradycję smaków, lecz także o proste, ekologiczne opakowania, które odpowiednio zabezpieczają produkty, aby docierały na miejsce bez uszkodzeń. Kolejna dobra wiadomość dotyczy zamawiania zestawów prezentowych – w sam raz pod choinkę – będą na pewno dostarczone na czas, jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

- Otwarcie naszego sklepu internetowego to przełomowy moment w rozwoju Krakowskiego Kredensu. Dzięki temu możemy dotrzeć do klientów z całej Polski, którzy cenią sobie najwyższą jakość i autentyczne smaki inspirowane tradycjami Galicji. Nasza bogata oferta, od ręcznie robionych słodyczy po regionalne przetwory i dania gotowe, powstała z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach. Stawiamy na najwyższą jakość składników i naturalność, aby każda chwila z Krakowskim Kredensem była powrotem do tego, co naturalne, prawdziwe i beztroskie. Każdy nasz wyrób to osobna, niepowtarzalna opowieść o historii, miejscach i składnikach - mówi Paulina Vieuxmaire, Dyrektor Generalny marki Krakowski Kredens.

W ofercie sklepu internetowego www.krakowskikredens.pl, w którym rządzą smak, jakość i tradycja znajdziemy m.in.:

Zestawy prezentowe – na różne okazje, w tym wiele propozycji idealnych pod świąteczną choinkę, staranie wyselekcjonowane produkty połączone z eleganckim designem

Słodkie specjały – tradycyjne słodycze, jak śliwki w czekoladzie, kruche ciasteczka i ręcznie robione krówki

Kawy i herbaty – wyselekcjonowane kawy z włoskich palarni i mieszanki liściastych herbat czarnych i zielonych oraz owocowe i ziołowe herbatki

Przetwory owocowe – konfitury, powidła i syropy przygotowane w rodzinnych manufakturach

Miody – tradycyjne polskie miody oraz wersje z dodatkami, jak pigwa czy malina.

Przetwory mięsne i dania gotowe – kabanosy, bigos, flaczki i inne dania inspirowane polską kuchnią

Dodatki do mięs i serów – marynowane grzyby, konfitury wytrawne z borówki i żurawiny oraz musztardy tłoczone metodą na zimno

Nowa odsłona marki Karkowski Kredens oparta jest na trzech kluczowych elementach: smak, jakość i tradycja. Marka od zawsze za jedno z głównych wyzwań stawia kultywowanie i pielęgnowanie swoich korzeni. Stąd opakowania i branding bezpośrednio nawiązują do znanej już estetyki i formy graficznej - eleganckiej i czytelnej, w której dominują delikatny, naturalny krem oraz kontrastujący z nim mocny, czekoladowy brąz. Charakterystyczne opakowania stanowią doskonały przykład poszukiwania harmonii między formami sprzed ponad 100 lat, a najnowszymi trendami w dziedzinie opakowań. Dystrybucja produktów marki Krakowski Kredens będzie prowadzona za pośrednictwem sklepu online oraz w formule sprzedażowej B2B. W 2025 roku firma planuje otwarcia sklepów stacjonarnych, pierwszy z nich prawdopodobnie pojawi się już w I połowie przyszłego roku.